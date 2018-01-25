За уборку снега отвечают хозяева

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Татьяна Пушкарева
12:33 25.01.2018
Наш город / Наш город

Рижская муниципальная полиция напоминает, что в условиях сильного снегопада домовладельцы или обслуживающие дома предприятия должны обеспечить уборку снега и льда с крыш и тротуаров. За невыполнение возможны наказания, а если пострадают пешеходы или автомобили, то может дойти и до судебных разбирательств.

Согласно правилам Рижской думы, домовладельцы или управляющие компании обязаны каждый день до 8 часов утра убрать снег со своего земельного участка, а также с прилегающих общественных территорий (за исключением остановок общественного транспорта) и обработать дорожную поверхность материалами, препятствующими скольжению. Запрещено создавать сугробы ближе, чем в пяти метрах от пешеходных переходов и перекрестков

 

За несоблюдение правил по уборке крыш и тротуаров от снега и льда физических лиц могут оштрафовать на сумму до 350 евро, а юридических – до 1400 евро. Но и это еще не все: составленные протоколы могут служить основанием для возможного возмещения ущерба через суд, если действия нарушителя стали причиной травм или порчи имущества.

 

В прошлом сезоне Рижская полиция самоуправления завела 432 дела об административном нарушении из-за неочищенных от снега и льда тротуаров, крыш, балконов, лоджий и др. В 68 случаях неочищенные тротуары стали причиной травм жителей, а в 72 случаях – падающие сосульки или снег причинили ущерб автомобилям.

Vesti.lv / Фото

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Андрей Шведов
22.01.2018

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