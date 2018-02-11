Региональное издание Latgales Laiks пишет о реалиях жизни в самой что ни есть латвийской глубинке.

Поселок Крыжи считается отдаленным и неперспективным районом Даугавпилса, мол, давно забыт и Богом, и властями. Мнения самих местных жителей разные. В скором времени в Крыжах планируется открытие индустриально-промышленной зоны, и, возможно, это поспособствует оживлению территории.

Жители жалуются на разбитые дороги и тротуары, заброшенность и забытость Крыжей властями, отсутствие детской площадки: «Кто только из чиновников, особенно перед выборами, сюда не приезжал и каких только золотых гор не сулил, но воз и ныне там. Кругом разруха и серость. Никакого оптимизма у меня нет». Другие жалуются на крайнюю изношенность жилого фонда, текущие крыши, разрушающиеся балконы, обшарпанные, подъезды, а также безразличие властей к проблемам поселка, который, по мнению собеседников, заслуживает гораздо лучшей участи.

Пожилой мужчина негодует: «При советской власти квартиры надо было ждать 15 лет, а сейчас бери — не хочу, здесь в каждом доме по 5-6 пустых».

Марию Илишко, проживающую в Крыжах с 1974 года, можно считать старожилом поселка. «Когда-то он процветал и развивался, жизнь здесь била ключом, а сейчас все иначе. Нет у жителей энтузиазма и радости». Но к открытию в микрорайоне индустриально-промышленной зоны Мария относится положительно. Это, по ее мнению, должно значительно оживить отдаленный от Даугавпилса микрорайон. Одного опасается, как бы деньги, выделенные на строительство, не утекли не по назначению.

Есть и другое мнение. Пенсионер Борис Артемьев абсолютно доволен жизнью в Крыжах. Он с супругой Аусмой два месяца назад приобрел в Крыжах 3-х комнатную квартиру.

«Жизнь в Даугавпилсе нас утомляла и не радовала, даже угнетала. Это сказывалось на здоровье и настроении. А тут свежий воздух, лес, природа, грибы и ягоды. Тишина и покой… В городе машины под окнами грохотали, пыль и дым. Здесь люди приветливые, здороваются и общаются друг с другом», – объяснил Борис свой выбор.

К достоинствам поселка он добавил наличие трех магазинов, детского сада и медпункта, который, однако, по слухам, скоро должен закрыться.

Одна жительница дома по ул. Полигона, 58 отметила: «Все тут прекрасно! Дай Бог, чтобы всегда и везде так было. Но есть очень серьезная проблема. Надо бы молодежь занять, иначе некоторые ее представители превратятся в бездельников и бомжей. Их тут хватает. Лишь позорят наш микрорайон».