Зачем и как праздновать Старый Новый год(5)

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Виталий Вавилкин
16:45 13.01.2018
Lifenews / Интересно

Старый Новый год – это неофициальный, но необычайно теплый, радостный и волшебный праздник, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Этот дополнительный Новый год получился в результате смены порядка летоисчисления, так что его можно считать культурно-историческим феноменом.

 

 

Normal0falsefalsefalseRUX-NONEX-NONEПутаница с празднованием Старого Нового года началась в 1918 году, когда вместо юлианского календаря был введен григорианский, и в нашу жизнь вошло понятие «старого» и «нового» стиля. При этом тот день, который веками считался первым января, «переехал» в календаре на 14 января. Для тех, кто не захотел менять привычки, он и остался праздником.

 


К тому же, отмечать Новый год с 13 на 14 января оказалось логичнее для православных верующих, которые привыкли праздновать его через 6 дней после православного Рождества. А вот праздник с 31 декабря на 1 января они старались не отмечать, поскольку он выпадал на Рождественский пост, когда праздничный стол не накроешь, вина не выпьешь и не повеселишься вволю. Да и вообще, в общественном сознании еще с XIX века Новый год считался праздником развеселым и буйным.

 

«Новый год – это то же самое, что и поход ряженых в деревне, – пишет в своем очерке историк Лев Лурье. – Это то время, когда люди могут вести себя как бы неприлично. После Нового года и вовсе наступает время девичьих гаданий.

 

Гадали, конечно, на женихов – давали петуху клевать овес, топили воск, пускали в лоханку бумажки с именами потенциальных женихов, использовали зеркало». Традиции гаданий – языческие, православной церковью они не только не приветствовались, но и запрещались. Конечно, во время поста все это делать было явно неуместно.

 

Почему мы до сих пор отмечаем его

 

К слову, никакой научно обоснованной даты начала нового года не существует. Это предмет общественного договора. Людям просто удобнее унифицировать календарь и считать, что во всех странах календарный новый год начинается в ночь с 31 декабря на 1 января.

Так, почему бы не остановиться на этой прекрасной дате? Ведь сейчас даже православные верующие не отказываются отмечать Новый год вместе со всеми.

 

Тем не менее, ежегодные опросы «Левада-центра» показывают, что традиция праздновать Старый Новый год в нашем обществе не только не отмирает, но год от года только крепнет. Число людей, которые отмечают этот праздник, растет и составляет в последние годы уже от 43 до 47% опрошенных.

 

Ученые считают, что есть несколько причин для этого. Первая состоит в том, что в нашей культуре традиционно приветствуется все, что подтверждает мысль о загадочности русской души. «Нашему народу в целом нравится идея, что у России свой неповторимый третий путь, – говорит эксперт Центра политических технологий, социальный психолог Алексей Рощин.

 

– Поэтому у нас есть свой специфический праздник – Старый Новый год. Это нам позволяет чувствовать, что мы выделяемся на фоне всеобщей глобализации». Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что Старый Новый год отмечают не только в России, но и в большинстве стран СНГ, а также в бывших республиках Югославии.

 

Вторая причина, по мнению психологов, кроется в том, что наша затяжная холодная зима и нехватка света провоцирует нас на сезонную хандру. А праздники – лучшее средство для борьбы с нею.

 

Праздничные гирлянды, разноцветные фонарики, веселая кутерьма, застолье, желание побаловать себя едой и алкоголем. Вот мы и хватаемся за любую возможность не впадать в зимнюю депрессию.

 

Третий источник того, почему нам так хочется продлить новогодние праздники, вытекает из предыдущего. «Дело в том, что новогодние праздники лучше всего подходят для того, чтобы почувствовать себя детьми и побаловать нашего «внутреннего ребенка», который спрятан в душе каждого из нас, – говорит психолог Оксана Полещук.

 

– Елка, мандарины, снег, каток, кафе, кино, возможность просто развлекаться, побыть бесшабашным, отодвинуть груз ежедневной ответственности, расслабиться, посидеть у телевизора, есть что хочется, не считая калорий, наконец, просто ничего не делать. Многим из нас, на самом деле, этого не хватает, а после праздников такой недостаток ощущается наиболее остро».

 

Об этом даже есть прекрасные стихи Юнны Мориц, которые Сергей Никитин положил на музыку, и получилась необычайно лиричная, чудесная песня:

 

Он старый, старый, он совсем уже не новый,

И все равно мы дети, мы – на елку,

И мы летим за этой призрачной добавкой,

За невозвратным и неповторимым,

Добавьте нам хоть Старый Новый год.

 

Успейте осуществить свои мечты

 

Наконец, важная причина растущей популярности Старого Нового года заключается в том, что в нашем разобщенном мире люди с каждым десятилетием все заметнее испытывают дефицит человеческого взаимопонимания.

 

И поэтому мы все больше нуждаемся в теплом неспешном общении. Лучше всего – за праздничным столом, в кругу самых близких и понимающих людей. Может быть, именно поэтому буйным и развеселым, со стрельбой и танцами до утра остается праздник с 31 декабря на 1 января.

 

А вот Старому Новому году сейчас отведена, скорее, роль тихого, задушевного, теплого и волшебного праздника.

 

Так что если вы чувствуете, что отпраздновали Новый год не так, как вам бы хотелось, а «как у людей»: с заполошной беготней по магазинам и тазиками салатов, то у вас еще есть шанс реализовать свои потаенные желания и встретить Старый Новый год так, как вы сами захотите.

 

Или просто помечтать, отпустить свои мечты в необыкновенные дали, поверить в чудеса и вернуться хоть на некоторое время в такой чудесный мир – мир детства!

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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tanne 17:29 13:01:2018

то у России свой неповторимый третий путь, – говорит эксперт Центра п
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Prosto vikabelivajetsja,i nicego drugovo !

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Latviešu patriots 17:45 13:01:2018

Paldies Dievam, ka civilizētās tautas šādus marazmātiķu svētkus neatzīst, un nekur citur kā barbariskajā Rašā nesvin.

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Старый новый год 18:07 13:01:2018

Вали в свой свинарник засранец и не суй свой поганный шнюкурс а то по нему и схлопочешь один раз -за все дерьмо что тут серешь

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Latviešu patriots 19:13 13:01:2018

No tevis, krievu zilais? Nesmīdini manas čībiņas, ej svini debīlus "svētkus". Ha ha ha

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роль тихого, задушевного, теплого и волшебного праздника. 18:34 13:01:2018

Поздравляю Всех со Старым Новым Годом! Мира Вам!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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