Официально сообщается только одно: Илмарс Римшевич задержан сотрудниками Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) «в рамках уголовного дела». А неофициальные источники связывают задержание главы Банка Латвии с процессом скандального администратора Мариса Спрудса, которому вменяется вымогательство взяток в группе.

Версия: «Спрудс начал говорить»

Активные действия правоохранительных органов могут быть связаны с тем, что арестованный и выпущенный под огромный залог (500 000 евро) бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс мог начать сотрудничать со следствием, сообщив кое–что о закулисной стороне банковского сектора.

Возможно также, что это связано с событиями в Norvik banka, из–за которого, как сообщала газета «СЕГОДНЯ», против Латвии подан иск в Международный третейский суд. В иске речь идет о коррупции в финансовом секторе — некое высокопоставленное должностное лицо пыталось вымогать взятки у владельца контрольного пакета банка Григория Гусельникова. И делалось это с участием Спрудса. (Подробнее об этом см. в главе «Гусельников: «У меня неоднократно вымогали взятки».)

На минувшей неделе также стало известно: Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) начало расследование предполагаемого взяточничества со стороны ABLV Bank, который якобы пытался подкупить влиятельных должностных лиц Латвии с целью снизить свои бизнес–риски. Однако в самом банке такие предположения категорически отрицают.

Репортаж с лоджии

Рижский бизнесмен Мартиньш Косовичс в субботу стал главным героем твиттер, так как живет рядом с KNAB. Из своих окон он видел больше, чем журналисты из–за забора, так что Мартиньш провел для любопытствующей публики серию неформальных «репортажей с лоджии».

Но сначала, так сказать, официальная хронология событий: в пятницу, 16 февраля, сотрудники Бюро по предотвращению и пресечению коррупции (KNAB) провели обыск в рабочем кабинете президента Банка Латвии Илмара Римшевича, а также в его доме в Лангстини. В субботу, вернувшись из–за границы, президент Центробанка сел в машину своего адвоката Саулведиса Варпиньша и отправился в KNAB, где и пробыл до глубокой ночи, после чего был увезен вместе с адвокатом для продолжения следственных действий. Допрос в KNAB длился больше семи часов. Римшевич с адвокатом вышли из здания KNAB 18 февраля в 1.30 ночи, после чего их увезли на микроавтобусе бюро.

А теперь диалог в соцсети «комментатора с лоджии» и пользователей, которые проявляют к происходящему живой интерес. Нерв обсуждения очевиден: задержат или отпустят?

«Поверьте жителям нашего дома: если к дверям KNAB приставлен бусик так, что закрывает вид журналистам, — значит, допрашиваемый задержан».

«Приехал на джипе, уехал на бусе?»

«Поворот! У легендарного буса завелся мотор и включили фары. Шофер замерз или кого–то повезет?»

«Из KNAB вышел адвокат Варпиньш. Киревицс через забор кричит: «Господин Варпиньш, прокомментируете?» Варпиньш: «Потом!» — и снова в здание…»

«Ошибка новичка… Во дворе KNAB столкнулись два авто, я не успел снять. Хотел уже уехать с места происшествия, но на его беду… снимали все камеры латвийского TV. Вызовут дорожников?! :)»

«Римшевич уехал не на своей машине… увезли. Адвокат Варпиньш — один. Это значит только одно: президента Банка Латвии, скорее всего, отвезли в место заключения!!!»

…Это мы, уважаемые читатели, к вопросу о том, есть ли смысл в наше время создавать вакуум официальной информации и разводить «секретность».

Гусельников: «У меня неоднократно вымогали взятки»

Интерес KNAB к Римшевичу может быть связан с делом Norvik banka.

Ранее представители Norvik banka сообщили: банк обратился в Международный арбитражный суд из–за несправедливого, неверно мотивированного и необоснованного подхода со стороны регулирующих банков, противоречащего международному праву.

Гражданин России и подданный Британии Григорий Гусельников стал владельцем контрольного пакета акций Norvik banka пять лет назад. Однако с той поры наладить отношения с государственными учреждениями так и не удалось.

Приобретая банк, Гусельников знал, что у кредитного учреждения есть проблемы с некоторыми займами. На строительство под Вентспилсом парка ветрогенераторов при господдержке претендовала фирма, которая взяла в банке кредит. Однако группа лиц пыталась захватить прибыльный бизнес, не вернув кредит. В эту схему также были вовлечены банковские сотрудники, поскольку кредит был выдан фактически без залога.

В проекте Winergy не обошлось и без схем администраторов

неплатежеспособности. Между банком и Winergy была заключена мировая, и парк ветрогенераторов отошел под контроль банка. Однако следствие и тяжбы все еще продолжаются. В качестве одной из ключевых фигур в мошеннической схеме Winergy банк называет администратора неплатежеспособности Спрудса. Однако в уголовном деле, которое несколько лет расследует полиция, среди обвиняемых имени Спрудса нет.

Прокурор Эвита Масуле пояснила, что в рамках уголовного процесса к ответственности призваны семь лиц, пять из которых — и за мошенничество, и за легализацию средств, полученных преступным путем, а еще двое — за мошенничество.

Григорий Гусельников утверждает, что взятки у него неоднократно вымогали в 2016 и 2017 году. Некое высокопоставленное должностное лицо, работающее в финансовом секторе Латвии, лично и через посредников вымогало у владельца контрольного пакета акций взятки, в противном случае ему обещали репрессии со стороны КРФК.

«Высокопоставленное должностное лицо, встретившись с Гусельниковым 29 мая 2016 года, сообщило, что Спрудс недоволен решением по делу Winergy. Согласно словам должностного лица, Гусельников не соблюдал правила игры. Вечером того же дня он предложил решить ситуацию со Спрудсом, что Гусельников расценил как требование заплатить Спрудсу. Таким образом, Гусельников пришел к заключению, что высокопоставленное должностное лицо сотрудничало со Спрудсом или иным образом использовало противозаконную деятельность Спрудса, чтобы вымогать у Гусельникова крупные взятки», — указано в иске против Латвии.

Гусельников не платил взятки ни упомянутой персоне, ни посредникам. Именно по этой причине, считает банкир, к кредитному учреждению ужесточились требования со стороны регулятора.

Гусельников не называет имени должностного лица, вымогавшего взятки, однако по всем признакам речь идет о руководстве Латвийского центрального банка. Сам президент Банка Латвии Илмарс Римшевич в письменном ответе программе Nek? Person?ga указал, что утверждения о вымогательстве взяток не соответствуют действительности. Развернутый комментарий по этому делу глава БЛ не дал, чтобы не влиять на результаты рассмотрения иска.

Глава правления Norvik banka Оливер Брамуэлл пояснил, что Гусельников обратился по этому делу в полицию, а также передал информацию антикоррупционным органам Великобритании.

А если заговорит Римшевичс?

Отметим философски: в связи с задержанием Римшевичса в Латвии сейчас множатся выкрики «Ату его!». Ибо в канун выборов в сейм те, кто претендует на сохранение власти, стараются сохранить лицо.

Но тут, уважаемые читатели, возникает вопрос: а если в ответ захочет заговорить сам Римшевичс?.. Напомним только одну скандальную закулисную историю, в которой он был активным участником и переговорщиком.

Итак, согласно депешам посольства США в Вашингтон, опубликованным на сайте Wikileaks, 22 октября 2008 года Валерий Каргин тайно обратился к правительству Годманиса с просьбой помочь спасти банк Parex. Минфин в помощи отказал.

В Латвию прибыли представители Международного валютного фонда и Евросоюза, представители правительства Швеции и Центробанка ЕС. Они прибыли с целью ознакомиться с ситуацией на месте и решить, давать Латвии кредит или нет.

Неделей позже в распоряжение посольства США попало засекреченное сообщение МВФ от 22 ноября, из которого было понятно, что Фонд недоволен процессом перенятия банка. В сообщении было указано, что зарубежные финансисты ознакомились с экономическим положением в стране, нюансами сделки по перенятию банка, и МФВ настаивает на стопроцентной национализации банка.

«Он (Римшевичс. — Ред.) сказал, что Фонд желает удостовериться, что оба бывших владельца Parex не получат прибыли от программы помощи. Если латвийское правительство не отреагирует на сомнения МВФ, тогда Фонд может отказать в помощи, а без помощи извне банк Parex может быть закрыт в течение месяца. Мы убедились в сомнениях МВФ в отношении договора о перенятии Parex 25 ноября, когда посол Ларсон встречался с руководителем банковского регулятора Латвии Иреной Крумане, которая первому передала копию меморандума МВФ. В ней латвийскому правительству рекомендовано полностью национализировать Parex и отстранить прежних владельцев от руководства и снять правление Parex. В меморандуме указано, что их связь с Parex сохранит возможность действовать бесхозяйственно или уводить активы.

Римшевичс сказал, что правительству придется оказать большое давление, чтобы добиться от прежних владельцев, чтобы они добровольно отдали правительству их оставшиеся акции Parex. И если это не удастся, правительству придется искать решения юрдического и судебного характера, чтобы получить оставшиеся акции. Если же сделку Parex удастся переструктуризировать так, чтобы МВф был доволен, он думает, что Латвия смогла бы получить первую часть от ЕС/Швеции в течение нескольких дней».

Как мы помним, уважаемые читатели, по поводу этого решения в Латвии в то время бытовала и такая версия: оно принято под давлением лобби скандинавских банков.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Из биографии доселе «непотопляемого»

Илмарс Римшевичс — родился 30 апреля 1965 года, в Риге. Разведен, имеет троих детей (дочери).

Латвийский экономист, президент Банка Латвии.

Окончил Рижский технический университет в 1990 году, получив степень бакалавра экономики и международной торговли. В 1988–1989 году обучался в Университете Сент–Лоренс. В 1992 году получил степень MBA в Университете Кларксон (США).

В 1989–1990 году был заместителем председателя экономического комитета Народного фронта. С 1990 по 1992 год занимал руководящие посты в Латвийском земельном банке. С 1992 года — заместитель президента Банка Латвии, с 20 декабря 2001 года занимает должность президента. На эту должность переназначался дважды: в 2007–м и 2013 году.

14 апреля 2014 года награжден орденом Трех звезд; 23 марта 2015 года награжден французским орденом Почетного легиона.