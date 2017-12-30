Задержан исполнитель теракта в Петербурге(1)

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Герман Бергер
17:06 30.12.2017
В мире / Политика

Задержан исполнитель и организатор взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

 

Его передали представителям Следственного комитета.

 

Напомним, ранее (цитата по РИА Новости) первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что считает пиаром заявление террористической организации «Исламское государство» о причастности к теракту в Санкт-Петербурге и отмечает, что никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у террористов в России не существует.

 

Ранее сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов, и агентство Рейтер сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек.

«Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ* в России не существует», — сказал сенатор РИА Новости.

 

Тем не менее, любой теракт есть в определенной степени следствие идейного влияния ИГ*, вот почему международный терроризм должен быть уничтожен, прежде всего, там, где он пустил наиболее глубокие корни — в Сирии и Ираке, подчеркнул Клинцевич.

 

«Не сомневаюсь, что расследование теракта в Санкт-Петербурге даст ответы на все вопросы относительно его исполнителей и заказчиков», — добавил парламентарий.

 

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало 27 декабря в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 17:48 30:12:2017

Ой зря они сознались... К ним уже летят голуби мира весом в полторы тонны.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)