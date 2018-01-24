На днях стало известно о громком задержании: в Литве под следствие угодил директор дочерней компании Latvijas dzelzceļš (LDz) LDz loģistika Вернерс Лусис. С поста в этой компании он тут же ушел. По неофициальной информации, схемы НДС проделали в бюджете Польши дыру на 2 миллиарда евро — не без помощи латвийцев.

По информации Nekā personīgā, Лусиса допросили по просьбе и прокуратуры Польши, и прокуратуры и Литвы. Причем в Белостоке его подозревают в мошенничестве с НДС, а в Паневежисе хотели допросить как свидетеля по уголовному делу, связанному с другими людьми. По обоим случаям Лусиса допрашивали в финансовой полиции.

Сам Лусис сообщил агентству LETA, что сейчас сотрудничает с правоохранительными органами Литвы. Он пояснил, что его задержание связано с прежним бизнесом — с предприятием, на котором он уже несколько лет не работает. Решение уйти с должности руководителя «ЛДз логистика» Лусис принял ради репутации концерна «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз). От более подробных комментариев он отказался, чтобы не мешать расследованию.

Юрашс: «Лусис будет не единственным»

Как сообщил службе новостей Латвийского радио бывший сотрудник KNAB, а ныне депутат Рижской думы Юрис Юрашс со ссылкой на неназванный источник, вскоре могут быть задержаны и другие сотрудники LDz — как нынешние, так и бывшие.

По словам Юрашса, Лусис был задержан на основании европейского ордера, выданного Польшей. Экс–сотрудник KNAB утверждает, что Лусис и другие сотрудники концерна LDz были вовлечены в незаконные сделки с НДС, которые за последние 10 лет нанесли ущерб бюджету Польши в размере 2 миллиардов евро.

«Не скажу, с кем я общался, но такие сведения у меня есть, и у меня нет повода в них сомневаться. […] Это задержание явно не последнее, я думаю, что будут еще. Думаю, что они будут касаться нынешних и бывших работников LDz», — рассказал Юрашс.

Литва задержала Лусиса, потому что он был объявлен в международный розыск. Сделать это могла и Латвия, почему не сделали — трудно сказать. МВД не комментирует, как долго имя Лусиса значилось в розыске.

Бизнес и подозрения

Судя по декларации, Вернерс Лусис в 2017 году был директором в сфере коммерческих перевозок компании EURO–AUTO.

Комментатор на портале kriminal.lv/vesti.lv пишет в этой связи:

«Вернерс Лусис работал в SIA Euro–Autо у Анатолия Романюка и Карлиса Розентала, в отношении которых возбуждено уголовное дело в финансовой полиции по факту мошенничества с налогами (НДС), в особо крупных размерах в группе лиц. Они занимались схемой реэкспорта с польским дилером. Не оттуда ли все эти проблемы? Анатолия Романюка сейчас судят за подобное преступление, а в рамках нового преступления ему изменили меру пресечения под залог 50 000 евро».

Известно, что СГД насчитала компании налоговый долг в размере 1 619 506,94 евро.

Кроме того, как пишет Latvijas AvIze, 6 апреля прошлого года была ликвидирована фирма TF Europa, которую Лусис основал и где до конца 2015 года работал членом правления. Эта компания затем перешла в собственность гражданки Белоруссии Алены Возной, а затем ликвидировалась.

«Навешивание НДМ на фирмы, которые потом ликвидируют, — это классика», — комментирует Юрашс.

Торговцы топливом хорошо помнят ажиотаж 6–летней давности, когда топливо, в том числе и из Белоруссии, возили на машинах в Польшу. Нерастаможенное топливо по цене 30 центов за литр хранили на складе, а оттуда, судя по бумагам, экспортировали дальше. Хотя на самом деле, не заплатив стране акцизный налог и НДМ, продавали на месте.

У фирмы TF Europa еще в 2014 году был оборот 20,6 млн. евро, годом позже — всего 0,72 млн. евро, а прибыль — 6000.

Данные Центрального управления статистики показывают, что с 2011 года по 2015 год экспорт дизельного топлива удвоился — с 255,7 млн. евро до 644,1 млн. евро. Однако когда в Польше улучшили систему учета и изменили условия хранения акцизных товаров, экспорт в 2016 году упал до уровня 2010 года.

Политические связи

Как отмечает передача NekA personIgA, Лусис тесно связан с мэром Вентспилса Айваром Лембергом, и после его задержания в сейме состоялось неформальное собрание с участием Лемберга, Улдиса Аугулиса и Артиса Стучки. Правда, все они отрицали, что говорили о Лусисе.

В 2005 году Лусис стал членом правления Ventbunkers, представлявшим интересы Лемберга, сообщает передача. «Лусис работал в Вентспилсе, я его знаю, у меня с ним давно не было никаких дел. Я встретил его в Риге, на какой–то дискуссии железнодорожников, перекинулись парой слов», — рассказал Лемберг.

В 2008 году, когда Latvijas kuģniecIba контролировал нынешний член правления Latvijai un Ventspilij Имантс Сармулис, Лусис вошел в правление дочерней компании пароходства LSC Shipmanagement. В 2010 году началась карьера Лусиса в Министерстве сообщения. Когда Аугулис впервые стал министром, Лусиса приняли в правление аэропорта Рига. А в 2016 году Лусис возглавил LDz loģistika. При этом Аугулис утверждает, что это все были не его решения.

Вдобавок к работе на госпредприятиях Лусис занимался частным бизнесом, торговал горючим. Его фирма TF Europa отработала в 2014 году с оборотом в 20 млн. евро, в 2015 году оборот упал до 800 000 евро, а затем компанию ликвидировали.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.