Журналисту ВГТРК Ольге Курлаевой, задержанной в Латвии, не позволили купить билет на самолет в Москву. Сейчас она находится в центре содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

«Ольга хотела за свои деньги купить билет на самолет до Москвы, но ей не пошли навстречу. Планируется, что ее отвезут автобусом до границы Латвии и России, а на другой стороне ее уже встретят», — сообщил знакомый Курлаевой Алексей Стетюха.

По его словам, у репортера нет претензий к условиям содержания. Сотрудники правоохранительных органов ведут себя с ней корректно, передает РИА Новости.

Ольгу Курлаеву задержали сегодня, 4 января, в гостиничном номере Риги. Ее обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии и готовятся выдворить из страны.

2 января был задержан ее муж, журналист ТВЦ Анатолий Курлаев. Сейчас он находится в Москве.