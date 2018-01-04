Задержанной в Латвии журналистке не дали улететь домой, заставив жить с беженцами(15)

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Виталий Вавилкин
19:27 04.01.2018
Политика

Журналисту ВГТРК Ольге Курлаевой, задержанной в Латвии, не позволили купить билет на самолет в Москву. Сейчас она находится в центре содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

«Ольга хотела за свои деньги купить билет на самолет до Москвы, но ей не пошли навстречу. Планируется, что ее отвезут автобусом до границы Латвии и России, а на другой стороне ее уже встретят», — сообщил знакомый Курлаевой Алексей Стетюха.

 

По его словам, у репортера нет претензий к условиям содержания. Сотрудники правоохранительных органов ведут себя с ней корректно, передает РИА Новости.

 

Ольгу Курлаеву задержали сегодня, 4 января, в гостиничном номере Риги. Ее обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии и готовятся выдворить из страны.

 

2 января был задержан ее муж, журналист ТВЦ Анатолий Курлаев. Сейчас он находится в Москве.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (15)
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60 19:37 04:01:2018

латыши сами себе могилу роют , память у людей долгая.

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kabanov 19:54 04:01:2018

baba dura legko otdelalas,nado pasadit kak v putlerkoij parashe.

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Вести 22:11 04:01:2018

В недалеком будущем политиков и спецслужбистов ждет новый нюрнбергский трибунал.

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Юта 19:37 04:01:2018

Ну да конечно,кому эта Правда нужна,в наше то время.

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ваня 20:03 04:01:2018

Все правильно..зачем идти на встречу хрюшки российской..как всех..на границу пинька под жопу и в россию

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Влад 20:38 04:01:2018

Зачем же ты ваня такой злой,и не боишься бумеранга

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ваня 21:01 04:01:2018

Я не злой и бумеранга не боюсь..просто с нелюдями и выродками нельзя по человечески..

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ваня 20:05 04:01:2018

Правильно..вывезти сучку на границу дать поджопник и пусть скачет в российскую помойку

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быдлу хохложопому ваньке 21:14 04:01:2018

А тебя тоже отвезти в твою хохложопию и отдать в ато,а то они воюют а ты тут в Латвии ананизмом исходишь

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ин-на 20:24 04:01:2018

тупые свиньи еще получат ассиметричный ответ на свои мерзкие провокации

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