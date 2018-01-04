«Ольга хотела за свои деньги купить билет на самолет до Москвы, но ей не пошли навстречу. Планируется, что ее отвезут автобусом до границы Латвии и России, а на другой стороне ее уже встретят», — сообщил знакомый Курлаевой Алексей Стетюха.
По его словам, у репортера нет претензий к условиям содержания. Сотрудники правоохранительных органов ведут себя с ней корректно, передает РИА Новости.
Ольгу Курлаеву задержали сегодня, 4 января, в гостиничном номере Риги. Ее обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии и готовятся выдворить из страны.
2 января был задержан ее муж, журналист ТВЦ Анатолий Курлаев. Сейчас он находится в Москве.
латыши сами себе могилу роют , память у людей долгая.« ответить
baba dura legko otdelalas,nado pasadit kak v putlerkoij parashe.« ответить
В недалеком будущем политиков и спецслужбистов ждет новый нюрнбергский трибунал.« ответить
Ну да конечно,кому эта Правда нужна,в наше то время.« ответить
Все правильно..зачем идти на встречу хрюшки российской..как всех..на границу пинька под жопу и в россию« ответить
Зачем же ты ваня такой злой,и не боишься бумеранга« ответить
Я не злой и бумеранга не боюсь..просто с нелюдями и выродками нельзя по человечески..« ответить
Правильно..вывезти сучку на границу дать поджопник и пусть скачет в российскую помойку« ответить
А тебя тоже отвезти в твою хохложопию и отдать в ато,а то они воюют а ты тут в Латвии ананизмом исходишь« ответить
тупые свиньи еще получат ассиметричный ответ на свои мерзкие провокации« ответить