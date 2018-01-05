Задержанному в Риге журналисту из России аннулируют Шенгенскую визу(11)

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Российской журналистке ВГТРК Ольге Курлаевой аннулируют Шенгенскую визу, фото: кадр из видео
Герман Бергер
22:40 04.01.2018
Политика / Политики

Задержанной в Латвии журналистке ВГТРК Ольге Курлаевой аннулируют Шенгенскую визу, сказал в интервью радио Baltkom ее знакомый, журналист Алексей Стетюха.

Он навестил коллегу в Центре содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки, где она находится.

 

«Кажется, что даже полицейским, которые ее задерживали неудобно за то, что происходит. Претензий к содержанию у Ольги нет. Известно, что ей решено аннулировать Шенгенскую визу», — сказал Стетюха. По его словам, Ольга ждет депортации.

 

«Ольга хотела за своим деньги купить билет на самолет до Москвы, но ей не пошли на встречу. Планируется, что ее отвезут автобусом до границы Латвии и России, а на другой стороне ее уже встретят», — сказал Стетюха.

 

Телеканал «Россия 24» в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности.

 

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания «ТВ Центр» Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании «абсурдных обвинений в «угрозе национальной безопасности». Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (11)
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Latviešu patriots 23:45 04:01:2018

Mums Latvijā nevajag krievijas žurnālmērkaķus.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 03:11 05:01:2018

Не воняй, ПИДОР! Гейпрайд ещё не начался!

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Jelka 00:56 05:01:2018

PROZDRISJjj,patriot ,prezde, cem vonjatj...))

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Latviešu patriots 01:36 05:01:2018

Jolka. Pie kājas, kuce. Marš uz kremli pēc kauliņa.

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Latviešu patriots 01:38 05:01:2018

Bez Šengenas vīzas pa ES nepaceļosi. Tā lūk. Prozīt.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 03:13 05:01:2018

ПИДОР! В будку!

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креву окупант 02:26 05:01:2018

в пизззду вас лабууусы!

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ИвАн 08:27 05:01:2018

Аналогично. Этих лжецов и фейкомётов надо было по русски в жопу отябать и уже потом высылать, а акт выложить в интернет, чтобы их не брали не на один рашистский канал.

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Мих 07:02 05:01:2018

И какого эта пара делала в проебалтике?! Туризм? Вид на жительство? А? Вот это вопрос! Ладно если по работе..

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12

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