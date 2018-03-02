Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс.

По словам владельцев сайта, хакеры попытались вывести сервис из строя, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабита в секунду. В результате серверы GitHub «упали» примерно на 10 минут. Пользователи пожаловались на недоступность ресурса.

После того, как система определила атаку, она автоматически отправила запрос о помощи сервису Akamai Prolexic, который взял на себя роль посредника: он маршрутизировал весь входящий и исходящий трафик от GitHub и провел данные через собственные центры защиты, чтобы отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика. Уже через восемь минут атака была полностью отражена.

Эксперты утверждают, что на этот раз хакерам удалось провести самую крупную DDoS-атаку в истории. «Мы никогда не сталкивались с атаками мощностью в 1,35 терабита в секунду», — рассказал вице-президент по безопасности Akamai Джош Шаул.

В конце февраля сотрудники компании Fortinet рассказали об обновленной версии крупнейшего в мире ботнета Mirai. В 2016 году с помощью ботнета было атаковано множество крупных ресурсов, среди которых оказались GitHub, Spotify, Twitter и Reddit.