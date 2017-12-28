Но в отделении принимать заявление отказываются — все, как в плохом анекдоте: «Будут убивать, тогда и звоните». Спустя пару недель Синтия пропадет без вести. Еще через несколько дней ее тело найдут в лесу.
Утром в четверг, 23 ноября, Синтия, как обычно, вышла из дома, села на общественный транспорт и уехала в университет, сообщает «Латвийское радио 4». Чуть позже созвонилась с матерью. Это был их последний разговор.
«Без пяти восемь она мне позвонила и задала такой вопрос: «Дома все в порядке?» Я подумала, с чего такой вопрос… Говорю: «Да, а ты?» Она говорит: «Я еду». И на этом у нас кончился разговор. И потом, когда я ей хотела позвонить, звонок постоянно переадресовывался… Я больше не могла до нее дозвониться», — вспоминает Марика Балиня.
Ее дочь должна была вернуться домой около пяти вечера. Поняв, что Синтия задерживается и не звонит, мать забила тревогу — по ее словам, для дочери такое поведение было нетипично. Синтия редко где–то задерживалась, всегда звонила и говорила, где она находится. Большую часть времени она проводила дома за учебой.
«Она говорила мне, что сегодня у нее учеба до половины третьего. Пока она едет — это часа два. Я подумала, что к пяти должна быть дома. Но ее нет. Семь часов — нет. Я уже выбежала на остановку, жду — нету. Пошла домой. Полвосьмого. Восемь. Нету… В девять я уже обратилась в полицию, спросила, что мне делать.
Посоветовали обзвонить все больницы. Обзвонили — не нашли ее. Тогда я уже обратилась в полицию по адресу: ул. Аллажу, 2. Пришла инспектор и приняла от меня заявление о пропаже. Тогда же я упомянула, что были угрозы», — рассказывает Марика.
Сериал на экране и в жизни
А теперь перенесемся на несколько недель назад. По словам Марики, все началось… с украинского телесериала на телеканале 1+1.
«Мы смотрели украинский сериал, нам понравился актер, который там играл. Мы ставили ему «лайки» [в «Фейсбуке»]. Он сказал, что не будет со своего профиля писать — но со странички фан–клуба.
[…] Началась вроде бы нормальная переписка с этим актером (якобы это был он) о том, как снимаются фильмы, и так далее», — говорит Марика.
Вскоре Марику и Синтию в этом общении начало что–то смущать. Женщины перестали переписываться с «актером».
С этого момента, по словам Марики, все и началось.
«Когда мы перестали идти на контакт, начались угрозы. Угрозы такого плана, что если мы не пойдем на контакт с ним, нам будет очень плохо и, может быть, даже будем «лежать в белых тапках»… Мы этому не верили.
Еще он [утверждал], что занимается черной магией и сделает такой ритуал, что завтра моей дочери не будет. Мы этому просто не верили», — рассказывает мать Синтии.
Марика утверждает, что собеседник не требовал денег. Вместо этого он призывал ее к странным сектантским ритуалам.
«Он требовал, чтобы я стояла на коленях перед монитором и чтобы рисовала плакат, что он самый лучший. Я этого не делала. […] Мне написали, что знают мой адрес и 26 декабря приедут ко мне в гости», — говорит рижанка.
По ее словам, одними угрозами дело не ограничилось.
«После этого он — я не знаю, как — взломал телефон моей дочери и стал загружать видео из сериала со сценами насилия, где душат женщину и кричат: «Помогите! Помогите! Вашу дочку убивают!»
Был взломан и мой аккаунт, были уничтожены все принт–скрины нашей с ним переписки», — утверждает мать Синтии.
Жалобу не приняли
Марика удалилась из «Фейсбука», купила себе и дочке новые телефоны, сменила абонентские номера. И отправилась вместе с Синтией писать заявление в полицию.
«В начале ноября мы пошли в отделение полиции в Вецмилгрависе, изложили всю суть ситуации. Инспектор сказал, что не будет принимать от нас заявление такого рода.
[…] Мы сказали, что угрозы исходят из Украины. Инспектор ответил, что это «международные дела», такое заявление он не может принять. […] Просто отказались принять заявление от меня и от моей дочери», — подчеркнула мать Синтии.
«Дочка сказала, что боится»
После этого Синтия начала бояться за свою безопасность.
«Дочка сказала, что боится ехать в «Турибу», где она училась. Два раза я ездила с ней, ждала, когда кончатся лекции. […] Потом вроде бы все утихло. Я купила ей новый телефон, но с ним тоже началось что–то странное: я ей звоню, а звонок переадресовывается. Она пришла домой, я спрашиваю: «А почему так?» Она говорит: «Я ничего не делала с телефоном». Говорит, что ждала, когда я ей позвоню, но так и не дождалась», — вспоминает мать студентки.
Тело Синтии нашли 26 ноября в лесном массиве Мангальсалы, в 150 м от дороги.
Видимых признаков насилия на теле девушки не было, но она лежала в неестественной позе. При себе у нее не было многих личных вещей — денег, сумки, телефона, учебников, золотого кольца, косметички. Другие вещи были разбросаны неподалеку. Телефон Синтии до сих пор не найден.
Как стало известно позднее, смерть девушки наступила в вечер пропажи — 23 ноября.
Результаты судебно–медицинской экспертизы пока не получены. Полиция комментариев пока также не дает. Известно, что рассматриваются две основные версии произошедшего: убийство или суицид.
Сестра и мать Синтии также признались, что однажды девушка уже пропадала. Однако тогда это было связано с ее подростковыми романтическими переживаниями.
Родственницы Синтии не верят, что она могла совершить самоубийство.
«В полиции тоже сказали, что это, скорее всего, убийство. Я слышала это, когда подписывала протокол — что 99%, что это убийство», — говорит Монта.
Антон ГОРОДНИЦКИЙ.
Nedomāju, ka pie vainas būtu reali ukraiņi, drīzāk provokācija, lai tauta tā domātu. Kādam ļoti nepatīk Latvijas un Ukrainas draudzība.. Izskatās pēc mūsu austrumu kaimiņiem..« ответить
Ну что ты вечно кскую-тт хрень несёшь"левый патриот"!ты точно на голову больной!как юе ты тут всех достал троль-эльф!« ответить
Man tavi dvēseles pārdzīvojumi neuztrauc..« ответить
А вообще совет лучше не пользоваться социальными сетями и интернетом. Тот же Фейсбук полон всяких уродов, шпионов и идиотов. Надо жить в реальной жизни, ходить на выставки, на концерты, в театр, оперу... Интернет удел инвалидов и социопатов. Мне, например, вообще нет времени на всякие соцсети, а телефоном пользуюсь только ради того, чтобы звонить ПО ДЕЛУ. Вспомните наше советское детство. Адреса и телефоны всех друзей и родных знали по памяти.. сейчас молодёжь даже СВОЙ НОМЕР зачастую не помнят с головы, зато все вокруг уткнулись в эти крохотные экранчики. Берегите детей. А хохла бы этого с радостью задавил бы в тёмной подворотне без камер и свидетелей. Хотя, тут может быть и фактор жертвы. Она была «на стрёме» постоянно, а страх привлекает злоумышленников. Как волк в лесу или щука в воде, ищут хищники замешкавшегося отбившегося от стаи слабока. Напомним, что район это Гравис, где полно уголовников и мигрантов с судоремонтного. У меня там сестру из машины пытались вытащить прямо днём на колонке, не знали что за шторками братик-боец спит, порезал, избил и отдал под суд эту банду. А тут хрупкая девушка на 2-м автобусе в темноте такое путишествие. Там же под вечер одни уроды, я не могу с такой гопотой ехать, просто повышвыриваю. Довелось пожить и в Мангали и в Грависе, район упырей, алкашей и наркоманов. А полиции советую проверить телефоны по роумингу в этих районах в это время, ну которые вместе находились. Кстати, я сестре купил ревользер, жене электрошокер, а детям газовые балончики. Ну а там, если что, звонок мне и через несколько минут прилетит такой злой огромный вооружённый боец, что бандиты сами потом в полицию пойдут заявления писать. Не пренебрегайте безопасностью близких. В 17 лет гоните детей в автошколу, машинку для начала можно и за цену металолома купить, жизнь дороже. Кстати, советую полицейским ездить вечером на троллейбусах номер 15, 7-м трамвае, 3-м 2-м 24-м 15-м автобусе...« ответить