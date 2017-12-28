Начало ноября 2017 года, Рига, микрорайон Вецмилгравис. 19–летняя студентка Синтия Балиня и ее мать обращаются в полицию: в последнее время они обе получают угрозы в соцсетях, странные звонки, попадают в необъяснимые ситуации. Их жизнь превращается в ночной кошмар наяву.

Но в отделении принимать заявление отказываются — все, как в плохом анекдоте: «Будут убивать, тогда и звоните». Спустя пару недель Синтия пропадет без вести. Еще через несколько дней ее тело найдут в лесу.

Утром в четверг, 23 ноября, Синтия, как обычно, вышла из дома, села на общественный транспорт и уехала в университет, сообщает «Латвийское радио 4». Чуть позже созвонилась с матерью. Это был их последний разговор.

«Без пяти восемь она мне позвонила и задала такой вопрос: «Дома все в порядке?» Я подумала, с чего такой вопрос… Говорю: «Да, а ты?» Она говорит: «Я еду». И на этом у нас кончился разговор. И потом, когда я ей хотела позвонить, звонок постоянно переадресовывался… Я больше не могла до нее дозвониться», — вспоминает Марика Балиня.

Ее дочь должна была вернуться домой около пяти вечера. Поняв, что Синтия задерживается и не звонит, мать забила тревогу — по ее словам, для дочери такое поведение было нетипично. Синтия редко где–то задерживалась, всегда звонила и говорила, где она находится. Большую часть времени она проводила дома за учебой.

«Она говорила мне, что сегодня у нее учеба до половины третьего. Пока она едет — это часа два. Я подумала, что к пяти должна быть дома. Но ее нет. Семь часов — нет. Я уже выбежала на остановку, жду — нету. Пошла домой. Полвосьмого. Восемь. Нету… В девять я уже обратилась в полицию, спросила, что мне делать.

Посоветовали обзвонить все больницы. Обзвонили — не нашли ее. Тогда я уже обратилась в полицию по адресу: ул. Аллажу, 2. Пришла инспектор и приняла от меня заявление о пропаже. Тогда же я упомянула, что были угрозы», — рассказывает Марика.

Сериал на экране и в жизни

А теперь перенесемся на несколько недель назад. По словам Марики, все началось… с украинского телесериала на телеканале 1+1.

«Мы смотрели украинский сериал, нам понравился актер, который там играл. Мы ставили ему «лайки» [в «Фейсбуке»]. Он сказал, что не будет со своего профиля писать — но со странички фан–клуба.

[…] Началась вроде бы нормальная переписка с этим актером (якобы это был он) о том, как снимаются фильмы, и так далее», — говорит Марика.

Вскоре Марику и Синтию в этом общении начало что–то смущать. Женщины перестали переписываться с «актером».

С этого момента, по словам Марики, все и началось.

«Когда мы перестали идти на контакт, начались угрозы. Угрозы такого плана, что если мы не пойдем на контакт с ним, нам будет очень плохо и, может быть, даже будем «лежать в белых тапках»… Мы этому не верили.

Еще он [утверждал], что занимается черной магией и сделает такой ритуал, что завтра моей дочери не будет. Мы этому просто не верили», — рассказывает мать Синтии.

Марика утверждает, что собеседник не требовал денег. Вместо этого он призывал ее к странным сектантским ритуалам.

«Он требовал, чтобы я стояла на коленях перед монитором и чтобы рисовала плакат, что он самый лучший. Я этого не делала. […] Мне написали, что знают мой адрес и 26 декабря приедут ко мне в гости», — говорит рижанка.

По ее словам, одними угрозами дело не ограничилось.

«После этого он — я не знаю, как — взломал телефон моей дочери и стал загружать видео из сериала со сценами насилия, где душат женщину и кричат: «Помогите! Помогите! Вашу дочку убивают!»

Был взломан и мой аккаунт, были уничтожены все принт–скрины нашей с ним переписки», — утверждает мать Синтии.

Жалобу не приняли

Марика удалилась из «Фейсбука», купила себе и дочке новые телефоны, сменила абонентские номера. И отправилась вместе с Синтией писать заявление в полицию.

«В начале ноября мы пошли в отделение полиции в Вецмилгрависе, изложили всю суть ситуации. Инспектор сказал, что не будет принимать от нас заявление такого рода.

[…] Мы сказали, что угрозы исходят из Украины. Инспектор ответил, что это «международные дела», такое заявление он не может принять. […] Просто отказались принять заявление от меня и от моей дочери», — подчеркнула мать Синтии.

«Дочка сказала, что боится»

После этого Синтия начала бояться за свою безопасность.

«Дочка сказала, что боится ехать в «Турибу», где она училась. Два раза я ездила с ней, ждала, когда кончатся лекции. […] Потом вроде бы все утихло. Я купила ей новый телефон, но с ним тоже началось что–то странное: я ей звоню, а звонок переадресовывается. Она пришла домой, я спрашиваю: «А почему так?» Она говорит: «Я ничего не делала с телефоном». Говорит, что ждала, когда я ей позвоню, но так и не дождалась», — вспоминает мать студентки.

Тело Синтии нашли 26 ноября в лесном массиве Мангальсалы, в 150 м от дороги.

Видимых признаков насилия на теле девушки не было, но она лежала в неестественной позе. При себе у нее не было многих личных вещей — денег, сумки, телефона, учебников, золотого кольца, косметички. Другие вещи были разбросаны неподалеку. Телефон Синтии до сих пор не найден.

Как стало известно позднее, смерть девушки наступила в вечер пропажи — 23 ноября.

Результаты судебно–медицинской экспертизы пока не получены. Полиция комментариев пока также не дает. Известно, что рассматриваются две основные версии произошедшего: убийство или суицид.

Сестра и мать Синтии также признались, что однажды девушка уже пропадала. Однако тогда это было связано с ее подростковыми романтическими переживаниями.

Родственницы Синтии не верят, что она могла совершить самоубийство.

«В полиции тоже сказали, что это, скорее всего, убийство. Я слышала это, когда подписывала протокол — что 99%, что это убийство», — говорит Монта.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.