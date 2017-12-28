Загадки пропажи и смерти Синтии(4)

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газета Сегодня
19:35 27.12.2017
газета Сегодня / Громкое дело

Начало ноября 2017 года, Рига, микрорайон Вецмилгравис. 19–летняя студентка Синтия Балиня и ее мать обращаются в полицию: в последнее время они обе получают угрозы в соцсетях, странные звонки, попадают в необъяснимые ситуации. Их жизнь превращается в ночной кошмар наяву.

Но в отделении принимать заявление отказываются — все, как в плохом анекдоте: «Будут убивать, тогда и звоните». Спустя пару недель Синтия пропадет без вести. Еще через несколько дней ее тело найдут в лесу.

 

Утром в четверг, 23 ноября, Синтия, как обычно, вышла из дома, села на общественный транспорт и уехала в университет, сообщает «Латвийское радио 4». Чуть позже созвонилась с матерью. Это был их последний разговор. 

 

«Без пяти восемь она мне позвонила и задала такой вопрос: «Дома все в порядке?» Я подумала, с чего такой вопрос… Говорю: «Да, а ты?» Она говорит: «Я еду». И на этом у нас кончился разговор. И потом, когда я ей хотела позвонить, звонок постоянно переадресовывался… Я больше не могла до нее дозвониться», — вспоминает Марика Балиня.

 

Ее дочь должна была вернуться домой около пяти вечера. Поняв, что Синтия задерживается и не звонит, мать забила тревогу — по ее словам, для дочери такое поведение было нетипично. Синтия редко где–то задерживалась, всегда звонила и говорила, где она находится. Большую часть времени она проводила дома за учебой.

 

«Она говорила мне, что сегодня у нее учеба до половины третьего. Пока она едет — это часа два. Я подумала, что к пяти должна быть дома. Но ее нет. Семь часов — нет. Я уже выбежала на остановку, жду — нету. Пошла домой. Полвосьмого. Восемь. Нету… В девять я уже обратилась в полицию, спросила, что мне делать.

 

Посоветовали обзвонить все больницы. Обзвонили — не нашли ее. Тогда я уже обратилась в полицию по адресу: ул. Аллажу, 2. Пришла инспектор и приняла от меня заявление о пропаже. Тогда же я упомянула, что были угрозы», — рассказывает Марика.

 

Сериал на экране и в жизни 

 

А теперь перенесемся на несколько недель назад. По словам Марики, все началось… с украинского телесериала на телеканале 1+1.

 

«Мы смотрели украинский сериал, нам понравился актер, который там играл. Мы ставили ему «лайки» [в «Фейсбуке»]. Он сказал, что не будет со своего профиля писать — но со странички фан–клуба.

 

[…] Началась вроде бы нормальная переписка с этим актером (якобы это был он) о том, как снимаются фильмы, и так далее», — говорит Марика.

 

Вскоре Марику и Синтию в этом общении начало что–то смущать. Женщины перестали переписываться с «актером».

 

С этого момента, по словам Марики, все и началось.

 

«Когда мы перестали идти на контакт, начались угрозы. Угрозы такого плана, что если мы не пойдем на контакт с ним, нам будет очень плохо и, может быть, даже будем «лежать в белых тапках»… Мы этому не верили.

 

Еще он [утверждал], что занимается черной магией и сделает такой ритуал, что завтра моей дочери не будет. Мы этому просто не верили», — рассказывает мать Синтии.

 

Марика утверждает, что собеседник не требовал денег. Вместо этого он призывал ее к странным сектантским ритуалам.

 

«Он требовал, чтобы я стояла на коленях перед монитором и чтобы рисовала плакат, что он самый лучший. Я этого не делала. […] Мне написали, что знают мой адрес и 26 декабря приедут ко мне в гости», — говорит рижанка.

 

По ее словам, одними угрозами дело не ограничилось.

 

«После этого он — я не знаю, как — взломал телефон моей дочери и стал загружать видео из сериала со сценами насилия, где душат женщину и кричат: «Помогите! Помогите! Вашу дочку убивают!»

 

Был взломан и мой аккаунт, были уничтожены все принт–скрины нашей с ним переписки», — утверждает мать Синтии.

 

Жалобу не приняли 

 

Марика удалилась из «Фейсбука», купила себе и дочке новые телефоны, сменила абонентские номера. И отправилась вместе с Синтией писать заявление в полицию.

 

«В начале ноября мы пошли в отделение полиции в Вецмилгрависе, изложили всю суть ситуации. Инспектор сказал, что не будет принимать от нас заявление такого рода.

 

[…] Мы сказали, что угрозы исходят из Украины. Инспектор ответил, что это «международные дела», такое заявление он не может принять. […] Просто отказались принять заявление от меня и от моей дочери», — подчеркнула мать Синтии.

 

«Дочка сказала, что боится»

 

После этого Синтия начала бояться за свою безопасность.

 

«Дочка сказала, что боится ехать в «Турибу», где она училась. Два раза я ездила с ней, ждала, когда кончатся лекции. […] Потом вроде бы все утихло. Я купила ей новый телефон, но с ним тоже началось что–то странное: я ей звоню, а звонок переадресовывается. Она пришла домой, я спрашиваю: «А почему так?» Она говорит: «Я ничего не делала с телефоном». Говорит, что ждала, когда я ей позвоню, но так и не дождалась», — вспоминает мать студентки. 

Тело Синтии нашли 26 ноября в лесном массиве Мангальсалы, в 150 м от дороги. 

Видимых признаков насилия на теле девушки не было, но она лежала в неестественной позе. При себе у нее не было многих личных вещей — денег, сумки, телефона, учебников, золотого кольца, косметички. Другие вещи были разбросаны неподалеку. Телефон Синтии до сих пор не найден.

 

Как стало известно позднее, смерть девушки наступила в вечер пропажи — 23 ноября.

 

Результаты судебно–медицинской экспертизы пока не получены. Полиция комментариев пока также не дает. Известно, что рассматриваются две основные версии произошедшего: убийство или суицид.

 

Сестра и мать Синтии также признались, что однажды девушка уже пропадала. Однако тогда это было связано с ее подростковыми романтическими переживаниями. 

 

Родственницы Синтии не верят, что она могла совершить самоубийство.

 

«В полиции тоже сказали, что это, скорее всего, убийство. Я слышала это, когда подписывала протокол — что 99%, что это убийство», — говорит Монта.

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 19:57 27:12:2017

Nedomāju, ka pie vainas būtu reali ukraiņi, drīzāk provokācija, lai tauta tā domātu. Kādam ļoti nepatīk Latvijas un Ukrainas draudzība.. Izskatās pēc mūsu austrumu kaimiņiem..

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Доброжелатель 20:04 27:12:2017

Ну что ты вечно кскую-тт хрень несёшь"левый патриот"!ты точно на голову больной!как юе ты тут всех достал троль-эльф!

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Latviešu patriots 20:26 27:12:2017

Man tavi dvēseles pārdzīvojumi neuztrauc..

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надо нанимать киллера с Украины выходит 20:10 27:12:2017

А вообще совет лучше не пользоваться социальными сетями и интернетом. Тот же Фейсбук полон всяких уродов, шпионов и идиотов. Надо жить в реальной жизни, ходить на выставки, на концерты, в театр, оперу... Интернет удел инвалидов и социопатов. Мне, например, вообще нет времени на всякие соцсети, а телефоном пользуюсь только ради того, чтобы звонить ПО ДЕЛУ. Вспомните наше советское детство. Адреса и телефоны всех друзей и родных знали по памяти.. сейчас молодёжь даже СВОЙ НОМЕР зачастую не помнят с головы, зато все вокруг уткнулись в эти крохотные экранчики. Берегите детей. А хохла бы этого с радостью задавил бы в тёмной подворотне без камер и свидетелей. Хотя, тут может быть и фактор жертвы. Она была «на стрёме» постоянно, а страх привлекает злоумышленников. Как волк в лесу или щука в воде, ищут хищники замешкавшегося отбившегося от стаи слабока. Напомним, что район это Гравис, где полно уголовников и мигрантов с судоремонтного. У меня там сестру из машины пытались вытащить прямо днём на колонке, не знали что за шторками братик-боец спит, порезал, избил и отдал под суд эту банду. А тут хрупкая девушка на 2-м автобусе в темноте такое путишествие. Там же под вечер одни уроды, я не могу с такой гопотой ехать, просто повышвыриваю. Довелось пожить и в Мангали и в Грависе, район упырей, алкашей и наркоманов. А полиции советую проверить телефоны по роумингу в этих районах в это время, ну которые вместе находились. Кстати, я сестре купил ревользер, жене электрошокер, а детям газовые балончики. Ну а там, если что, звонок мне и через несколько минут прилетит такой злой огромный вооружённый боец, что бандиты сами потом в полицию пойдут заявления писать. Не пренебрегайте безопасностью близких. В 17 лет гоните детей в автошколу, машинку для начала можно и за цену металолома купить, жизнь дороже. Кстати, советую полицейским ездить вечером на троллейбусах номер 15, 7-м трамвае, 3-м 2-м 24-м 15-м автобусе...

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

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