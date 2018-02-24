Загадочные Су-57 в Сирии(14)

Лента новостей
Премьера просят в отставку Французский биатлонист вступился за атлетов России Украина — на грани выживания Экс-вратарь России раскритиковал финал Олимпиады Франция готовится ограбить Европу Если ребенок пишет с ошибками: кто виноват и что делать Том Харди сыграет в фильме об Аль Капоне Европейская «стройка века» разорит Латвию и ЕС Стоит ли покупать новое авто?
Eще в разделе
Головная боль НАТО — российские С-400 Найден уникальный военный самолёт России SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет С апреля все новые автомобили в Латвии должны иметь систему э-звонка В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Владимир Бучельников
10:10 24.02.2018
Техно / Оружие

На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в Twitter пользователь под ником Wael Al Hussaini. Он опубликовал фото самолетов.

Отмечается, что они сопровождались несколькими Су-30СМ. Таким образом, сейчас в Сирии может находиться четыре Су-57.

 

Ранее 22 февраля этот же пользователь сообщил, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Кроме того, по утверждению сирийских активистов, в республику прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

 

Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 еще не началось, планируется, что оно стартует в 2018-2019 годах. Сейчас, по данным сайта MilitaryRussia, создано только десять летных прототипов и три прототипа для наземных испытаний. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (14)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
narod 10:43 24:02:2018

metalalomu rzavimu v siriju pribyla rzu njemagu

« ответить
Profile_default
narodu 10:55 24:02:2018

Ну да,а что тебе убогому ещё остаётся!

« ответить
Profile_default
Сергей 14:12 24:02:2018

Тупой,ещё тупее.....

« ответить
Profile_default
Саня 11:18 24:02:2018

Против больниц и школ нужно перебросить ещё что-нибудь.

« ответить
Profile_default
Тебя 11:39 24:02:2018

надо на Сирию сбросить, точно от вони все передохнут...

« ответить
Profile_default
Сашко! эу! 13:37 24:02:2018

так ты из "активистов" ? А я думаю, шо, так вонючим "хохло активистом" густо запахло?))) А это ты! Скушно, без тебя, ты только, когда сильно бзданешь, постой в сторонке, чтобы, твоя вонь у тебя в портках осталась, ок?)) Бродяго нищебродо))) Усе говно, кончается на - О!))

« ответить
Profile_default
Сергей 14:13 24:02:2018

Тебя

« ответить
Profile_default
Надеюсь 12:10 24:02:2018

Надеюсь система катапультирования на них
уже установлена. Желанная мишень будет для всех

« ответить
Profile_default
Надеюсь 12:10 24:02:2018 12:27 24:02:2018

Надейся, троль продажный,будешь хорошо себя вести,- пойдёшь на удобрение.

« ответить
Profile_default
4647656 12:35 24:02:2018

Vi nischee pozoreshe !! komementatori zhalkie !!! Sidite s nepodtjortimi srakami , u vas dazhe babok netu trusi chistie sebe kupitj !!! Vi gde srjote , tam I zhrjote !!! U vas tolko sil v realjnoste hvataet konchu ob svoi majki viteratj !!!

« ответить
Profile_default
Надеюсь 16:14 24:02:2018

Просто посылать недоработанный самолет...
Его даже просто падение от тех.неисправности
будет удар по имиджу россии, а амерам и всем
их друзьям сбить его просто счастье.

« ответить
Profile_default
впервые узнал, о существовании, 13:32 24:02:2018

сирийских "активистов"!))Теперь, пиндосы стали так называть, наводчиков шпионов?Это очень толерантно! Педерастов называть геями, шпионов и предателей - активистами!)))Значит у нас в Латвии действуют не предатели из хохлов, а хохлятские " активисты")) Как это мило!)))

« ответить
Profile_default
Надо же!!! 13:36 24:02:2018

А кого хохлы предали, кому в верности клялись, присягу давали?

« ответить
Profile_default
Ты чо, хохол надо же, 13:44 24:02:2018

целка - невидимка?)) Кого предали, не знаешь? Начни с турецкого султана, кому твои выродки, клялись служить верой и правдой))Буду православными)) А после того, как он увидел, какие вы "великие" воины, погнал вас к ебеням, вы бросились к матушке Екатерине - матушка царица, прости нас неразумных)) Прсотила, только выпорола, как сиджоровых коз) Проитихли и служили! Потом к полякам! И так за всю историю России, с десяток раз! И клялись в верности!Падлы от природы, продажные)))

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV