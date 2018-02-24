Отмечается, что они сопровождались несколькими Су-30СМ. Таким образом, сейчас в Сирии может находиться четыре Су-57.
Ранее 22 февраля этот же пользователь сообщил, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Кроме того, по утверждению сирийских активистов, в республику прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 еще не началось, планируется, что оно стартует в 2018-2019 годах. Сейчас, по данным сайта MilitaryRussia, создано только десять летных прототипов и три прототипа для наземных испытаний. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.
New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM
landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria
And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 23, 2018
metalalomu rzavimu v siriju pribyla rzu njemagu« ответить
Ну да,а что тебе убогому ещё остаётся!« ответить
Тупой,ещё тупее.....« ответить
Против больниц и школ нужно перебросить ещё что-нибудь.« ответить
надо на Сирию сбросить, точно от вони все передохнут...« ответить
так ты из "активистов" ? А я думаю, шо, так вонючим "хохло активистом" густо запахло?))) А это ты! Скушно, без тебя, ты только, когда сильно бзданешь, постой в сторонке, чтобы, твоя вонь у тебя в портках осталась, ок?)) Бродяго нищебродо))) Усе говно, кончается на - О!))« ответить
Тебя« ответить
Надеюсь система катапультирования на них« ответить
уже установлена. Желанная мишень будет для всех
Надейся, троль продажный,будешь хорошо себя вести,- пойдёшь на удобрение.« ответить
Vi nischee pozoreshe !! komementatori zhalkie !!! Sidite s nepodtjortimi srakami , u vas dazhe babok netu trusi chistie sebe kupitj !!! Vi gde srjote , tam I zhrjote !!! U vas tolko sil v realjnoste hvataet konchu ob svoi majki viteratj !!!« ответить
Просто посылать недоработанный самолет...« ответить
Его даже просто падение от тех.неисправности
будет удар по имиджу россии, а амерам и всем
их друзьям сбить его просто счастье.
сирийских "активистов"!))Теперь, пиндосы стали так называть, наводчиков шпионов?Это очень толерантно! Педерастов называть геями, шпионов и предателей - активистами!)))Значит у нас в Латвии действуют не предатели из хохлов, а хохлятские " активисты")) Как это мило!)))« ответить
А кого хохлы предали, кому в верности клялись, присягу давали?« ответить
целка - невидимка?)) Кого предали, не знаешь? Начни с турецкого султана, кому твои выродки, клялись служить верой и правдой))Буду православными)) А после того, как он увидел, какие вы "великие" воины, погнал вас к ебеням, вы бросились к матушке Екатерине - матушка царица, прости нас неразумных)) Прсотила, только выпорола, как сиджоровых коз) Проитихли и служили! Потом к полякам! И так за всю историю России, с десяток раз! И клялись в верности!Падлы от природы, продажные)))« ответить