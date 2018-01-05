Закат истории о Малдере и Скалли

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Анатолий Тарасов
10:09 05.01.2018
Кино / Новости кино

Шоураннер «Секретных материалов» Крис Картер прокомментировал заявление Джиллиан Андерсон об уходе из проекта и намекнул, что текущий 11 сезон вполне может оказаться последним.

«С моей точки зрения сериал всегда был о Малдере и Скалли. Поэтому я даже никогда не рассматривал идею создания “Секретных материалов” без Джиллиан. Попрощались ли мы с её героиней достойным образом? Думаю, вы сами захотите сесть и очень внимательно посмотреть финал [11 сезона], чтобы узнать это», ‒ сообщил Картер по время беседы с фанатами на Reddit.

 

О своём решении расстаться с образом Даны Скалли после выхода 11 сезона актриса сообщила на Комик-Коне в Нью-Йорке, затем подтвердив его в недавнем интервью с TV Insider: «Я твердила ещё с самого начала, что [11-й сезон] станет для меня последним. Поэтому я была немного удивлена реакцией людей, которых шокировало заявление о моём уходе».

 

Следующий эпизод 11 сезона «Секретных материалов» выйдет на FOX 10 января.

Vesti.lv / Фото
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