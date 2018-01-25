Закрыто издание, опубликовавшее информацию о недвижимости главы ФСБ России, сообщает ресурс «Медуза».
Главный редактор сайта г-жа Елагина рассказала в интервью «Эху Москвы», что у нее была договоренность с инвесторами, согласно которой на Russiangate не должны публиковаться статьи «о президенте Владимире Путине, Русской православной церкви и ближайшем окружении Путина» (в 2011 году о похожих ограничениях в своих медиа говорил президент ИД News Media, издатель Life Арам Габрелянов: «Президент, премьер-министр и патриарх всея Руси — это три запретные темы»). Журналистка предположила, что издание закрыли из-за нарушения третьей части договоренностей.
По словам Елагиной, инвесторы объяснили ей такое решение тем, что их «могут посадить». Елагина выступала против удаления статьи; сейчас текст можно прочитать на платформе Telegraph.
В тексте утверждалось, что глава ФСБ России Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в Сестрорецке (город в составе Санкт-Петербурга), а в декларации Бортникова о доходах сведений об этом нет. Рыночную стоимость такого участка издание оценило в сумму от 200 до 300 миллионов рублей. «Если земельный участок действительно принадлежит главе ФСБ, ему б пришлось копить на него лет 30-40, положив зубы и мечты об отдыхе в Крыму на полку», — говорилось в тексте.
По сведениям Russiangate, рядом с домом, который может принадлежать главе ФСБ, якобы располагается недвижимость его заместителя, генерала Сергея Смирнова — однако в декларации Смирнова дом в Сестрорецке тоже не указан. По соседству с ними также находится дом Андрея Молчанова, сына главы крупнейшего петербургского девелопера «Группы ЛСР», утверждает Russiangate.
Часом ранее в беседе с корреспондентом «Медузы» она заявляла, что информация о закрытии Russiangate «на данный момент не соответствует действительности».
Сейчас, по словам Елагиной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о призывах к экстремизму.
При этом Елагина уточнила, что дело якобы возбуждено из-за декабрьского материала о так называемом «Панамском досье», а не из-за публикации о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова, передаёт «Эхо Москвы».
23 января издание Russiangate опубликовало расследование, в котором утверждалось, что у главы ФСБ Александра Бортникова есть незадекларированный земельный участок и дом в элитном поселке в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Спустя три часа материал был удален, а сам сайт заблокирован в России. Елагина заявила, что материал был снят технической службой по требованию инвесторов. После этого журналисты заново опубликовали статью в Telegraph.
В животном мире соссии писать правду о начальстве опасно..быдло оно обижается...« ответить
ОЙ МОЖНО ПОДУМАТЬ троль ваня ТОЛЬКО ПРАВДУ ПИШЕТ ПОЛИЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТОБОЙ ДУМАЮ УЖЕ ЗАНЯЛАСЬ ЗА РАЗЖИГАНИЕ НАЦ. РОЗНИ БАЛВАН« ответить
Годами всякие твари меня ПБ пугают..а я вот работу ПБ одобряю..хорошо работают..могли бы серьезней проросийским быдлом занятся но видно нехватает времени и денег..« ответить
Если бабуину дали власть разве он позволит о себе писать правду????« ответить
Все по "понятиям", надо знать, на кого наезжаешь.« ответить
Вы попробуйте опубликовать где наша полиция безопасности живет, вернее ее работники. Я бы хотела увидеть ваши фейсы , когда за вами придут. Ну ладно мы в колхозе живем, ни чего из себя не представляем. А вот например в Германии или Англии. Такого журналиста на кол отправили. Все что есть в России ,еще в худшей степени есть на западе и америке. Не стоит облагораживать капиталистов, глаза протрите, 21 век на дворе.« ответить
Поменьше зомбоящик с Первым Каналом смотрите..« ответить
Rietumos, ko tu tā nīsti, pēc šādas informācijas parādīšanās, īpaši ja tā būtu patiesa, ierēdnim būtu lielas problēmas ar likumu. Bet krievijā jau demokrātijas nav, tur ir Pūtindiktatūra.« ответить
Вот именно что на западе сажают за клевету, а в России слишком мягкие с этим. А статья со словами "возможно" наверное" "может быть" это не факты , а чистая клевета если не доказано обратное.« ответить
Ja tie būtu meli, žurnāliste nebūtu atlaista, un kanāla darbība nebūtu apturēta. Kur nu kur, bet krievijā pie meliem ir pieraduši, un tik asi nereaģē.« ответить