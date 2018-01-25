Главный редактор сайта Russiangate Александрина Елагина уволена со своей должности, а само издание закрыто инвесторами. Об этом журналистка рассказала в прямом эфире «Эха Москвы».

Закрыто издание, опубликовавшее информацию о недвижимости главы ФСБ России, сообщает ресурс «Медуза».

Главный редактор сайта г-жа Елагина рассказала в интервью «Эху Москвы», что у нее была договоренность с инвесторами, согласно которой на Russiangate не должны публиковаться статьи «о президенте Владимире Путине, Русской православной церкви и ближайшем окружении Путина» (в 2011 году о похожих ограничениях в своих медиа говорил президент ИД News Media, издатель Life Арам Габрелянов: «Президент, премьер-министр и патриарх всея Руси — это три запретные темы»). Журналистка предположила, что издание закрыли из-за нарушения третьей части договоренностей.

По словам Елагиной, инвесторы объяснили ей такое решение тем, что их «могут посадить». Елагина выступала против удаления статьи; сейчас текст можно прочитать на платформе Telegraph.

В тексте утверждалось, что глава ФСБ России Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в Сестрорецке (город в составе Санкт-Петербурга), а в декларации Бортникова о доходах сведений об этом нет. Рыночную стоимость такого участка издание оценило в сумму от 200 до 300 миллионов рублей. «Если земельный участок действительно принадлежит главе ФСБ, ему б пришлось копить на него лет 30-40, положив зубы и мечты об отдыхе в Крыму на полку», — говорилось в тексте.

По сведениям Russiangate, рядом с домом, который может принадлежать главе ФСБ, якобы располагается недвижимость его заместителя, генерала Сергея Смирнова — однако в декларации Смирнова дом в Сестрорецке тоже не указан. По соседству с ними также находится дом Андрея Молчанова, сына главы крупнейшего петербургского девелопера «Группы ЛСР», утверждает Russiangate.

Часом ранее в беседе с корреспондентом «Медузы» она заявляла, что информация о закрытии Russiangate «на данный момент не соответствует действительности».

Сейчас, по словам Елагиной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о призывах к экстремизму.

При этом Елагина уточнила, что дело якобы возбуждено из-за декабрьского материала о так называемом «Панамском досье», а не из-за публикации о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова, передаёт «Эхо Москвы».

23 января издание Russiangate опубликовало расследование, в котором утверждалось, что у главы ФСБ Александра Бортникова есть незадекларированный земельный участок и дом в элитном поселке в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Спустя три часа материал был удален, а сам сайт заблокирован в России. Елагина заявила, что материал был снят технической службой по требованию инвесторов. После этого журналисты заново опубликовали статью в Telegraph.