Закрыто СМИ, раскрывшее тайну недвижимости главы ФСБ России(10)

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Герман Бергер
22:15 24.01.2018
В мире / Россия

Главный редактор сайта Russiangate Александрина Елагина уволена со своей должности, а само издание закрыто инвесторами. Об этом журналистка рассказала в прямом эфире «Эха Москвы».

Закрыто издание, опубликовавшее информацию о недвижимости главы ФСБ России, сообщает ресурс «Медуза».

 

Главный редактор сайта г-жа Елагина рассказала в интервью «Эху Москвы», что у нее была договоренность с инвесторами, согласно которой на Russiangate не должны публиковаться статьи «о президенте Владимире Путине, Русской православной церкви и ближайшем окружении Путина» (в 2011 году о похожих ограничениях в своих медиа говорил президент ИД News Media, издатель Life Арам Габрелянов: «Президент, премьер-министр и патриарх всея Руси — это три запретные темы»). Журналистка предположила, что издание закрыли из-за нарушения третьей части договоренностей.

 

По словам Елагиной, инвесторы объяснили ей такое решение тем, что их «могут посадить». Елагина выступала против удаления статьи; сейчас текст можно прочитать на платформе Telegraph.

 

В тексте утверждалось, что глава ФСБ России Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в Сестрорецке (город в составе Санкт-Петербурга), а в декларации Бортникова о доходах сведений об этом нет. Рыночную стоимость такого участка издание оценило в сумму от 200 до 300 миллионов рублей. «Если земельный участок действительно принадлежит главе ФСБ, ему б пришлось копить на него лет 30-40, положив зубы и мечты об отдыхе в Крыму на полку», — говорилось в тексте.

 

По сведениям Russiangate, рядом с домом, который может принадлежать главе ФСБ, якобы располагается недвижимость его заместителя, генерала Сергея Смирнова — однако в декларации Смирнова дом в Сестрорецке тоже не указан. По соседству с ними также находится дом Андрея Молчанова, сына главы крупнейшего петербургского девелопера «Группы ЛСР», утверждает Russiangate. 

 

Часом ранее в беседе с корреспондентом «Медузы» она заявляла, что информация о закрытии Russiangate «на данный момент не соответствует действительности».

 

Сейчас, по словам Елагиной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о призывах к экстремизму.

 

При этом Елагина уточнила, что дело якобы возбуждено из-за декабрьского материала о так называемом «Панамском досье», а не из-за публикации о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова, передаёт «Эхо Москвы».

 

23 января издание Russiangate опубликовало расследование, в котором утверждалось, что у главы ФСБ Александра Бортникова есть незадекларированный земельный участок и дом в элитном поселке в Курортном районе Санкт-Петербурга.

 

Спустя три часа материал был удален, а сам сайт заблокирован в России. Елагина заявила, что материал был снят технической службой по требованию инвесторов. После этого журналисты заново опубликовали статью в Telegraph.

Meduza.io / Фото
Комментарии (10)
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ваня 22:20 24:01:2018

В животном мире соссии писать правду о начальстве опасно..быдло оно обижается...

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Ха ха ха 22:28 24:01:2018

ОЙ МОЖНО ПОДУМАТЬ троль ваня ТОЛЬКО ПРАВДУ ПИШЕТ ПОЛИЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТОБОЙ ДУМАЮ УЖЕ ЗАНЯЛАСЬ ЗА РАЗЖИГАНИЕ НАЦ. РОЗНИ БАЛВАН

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ваня 22:35 24:01:2018

Годами всякие твари меня ПБ пугают..а я вот работу ПБ одобряю..хорошо работают..могли бы серьезней проросийским быдлом занятся но видно нехватает времени и денег..

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ваня 22:22 24:01:2018

Если бабуину дали власть разве он позволит о себе писать правду????

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Ну 22:32 24:01:2018

Все по "понятиям", надо знать, на кого наезжаешь.

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Татьяна 23:04 24:01:2018

Вы попробуйте опубликовать где наша полиция безопасности живет, вернее ее работники. Я бы хотела увидеть ваши фейсы , когда за вами придут. Ну ладно мы в колхозе живем, ни чего из себя не представляем. А вот например в Германии или Англии. Такого журналиста на кол отправили. Все что есть в России ,еще в худшей степени есть на западе и америке. Не стоит облагораживать капиталистов, глаза протрите, 21 век на дворе.

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Совет 23:17 24:01:2018

Поменьше зомбоящик с Первым Каналом смотрите..

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Latviešu patriots 23:53 24:01:2018

Rietumos, ko tu tā nīsti, pēc šādas informācijas parādīšanās, īpaši ja tā būtu patiesa, ierēdnim būtu lielas problēmas ar likumu. Bet krievijā jau demokrātijas nav, tur ir Pūtindiktatūra.

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Хм 00:14 25:01:2018

Вот именно что на западе сажают за клевету, а в России слишком мягкие с этим. А статья со словами "возможно" наверное" "может быть" это не факты , а чистая клевета если не доказано обратное.

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Latviešu patriots 00:38 25:01:2018

Ja tie būtu meli, žurnāliste nebūtu atlaista, un kanāla darbība nebūtu apturēta. Kur nu kur, bet krievijā pie meliem ir pieraduši, un tik asi nereaģē.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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