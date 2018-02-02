“Замок света” начал разваливаться

В одном из кабинетов Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) во вторник отвалилась и упала на сотрудницу панель подвесного потолка. Об этом агентству LETA сообщил представитель ЛНБ Аугуст Зилбертс.

Инцидент произошел во вторник около 13.40.

Инженеры ЛНБ допускают, что подвесной потолок был недостаточно хорошо смонтирован во время строительства здания. Рабочая группа инженеров занимается визуальным обследованием потолков в здании ЛНБ, но других дефектов пока не выявила.

Обстоятельства происшествия выясняет также полиция.

У всех сотрудников ЛНБ есть полисы страхования здоровья, сообщили в библиотеке. Пострадавшей сотруднице назначено медицинское обследование, но руководство ЛНБ не располагает информацией о том, что она получила тяжелые телесные повреждения.

Отметим, что ЛНБ, или «замок света», на левом берегу Даугавы, напротив исторического центра Риги построило Объединение национальных стройкомпаний (Nacionālā būvkompāniju apvienība). В это объединение вошли Skonto būve, RBSSKALS, RE&RE. Стройка растянулась с 2008–го по 2014 год.

Сооружение обошлось налогоплательщикам в 135,2 млн латов, или почти в 200 млн евро.

Виктор СИНИЦКИЙ.