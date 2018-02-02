“Замок света” начал разваливаться (16)

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газета Сегодня
19:00 01.02.2018
газета Сегодня / Происшествие

В одном из кабинетов Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) во вторник отвалилась и упала на сотрудницу панель подвесного потолка. Об этом агентству LETA сообщил представитель ЛНБ Аугуст Зилбертс.

Инцидент произошел во вторник около 13.40. 

 

Инженеры ЛНБ допускают, что подвесной потолок был недостаточно хорошо смонтирован во время строительства здания. Рабочая группа инженеров занимается визуальным обследованием потолков в здании ЛНБ, но других дефектов пока не выявила.

 

Обстоятельства происшествия выясняет также полиция.

 

У всех сотрудников ЛНБ есть полисы страхования здоровья, сообщили в библиотеке. Пострадавшей сотруднице назначено медицинское обследование, но руководство ЛНБ не располагает информацией о том, что она получила тяжелые телесные повреждения.

 

Отметим, что ЛНБ, или «замок света», на левом берегу Даугавы, напротив исторического центра Риги построило Объединение национальных стройкомпаний (Nacionālā būvkompāniju apvienība). В это объединение вошли Skonto būve, RBSSKALS, RE&RE. Стройка растянулась с 2008–го по 2014 год. 

 

Сооружение обошлось налогоплательщикам в 135,2 млн латов, или почти в 200 млн евро. 

 

Виктор СИНИЦКИЙ. 

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (16)
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Будет проблематично 19:49 01:02:2018

Не только загнать туда на работу кого-нибудь, но даже на пьяное застолье.

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Latviešu patriots 20:04 01:02:2018

Ar mūsu Nacionālās Bibliotēkas ēku, ar Gaismas pili viss ir pilnīgā kārtībā! Sīks defekts neskaitās! Ēka stāvēs gadsimtiem!

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ыыы 20:13 01:02:2018

Šī suņubūda tiks noskalota mūsu Daugavā

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CCCP 20:18 01:02:2018

Здание напоминает американский USS Zumwalt DDG-1000. Так что вскорем там будет штаб НАТО и быстрый переход в руки РФ.

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Latviešu patriots 20:51 01:02:2018

ыыы. Okupant, prom no manas Latvijas.

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ridzinieks 21:04 01:02:2018

Latviesu patriotam
Siks patriotisms ar lielu defektu pastaves gadsimtiem

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ну так 21:06 01:02:2018

похожее здание есть и в Севастополе )))

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ridzinieks 21:38 01:02:2018

Latviesu patriotam
esi parliecinats, ka esi vajadzigs "tavajai" Latvijai?

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Выходит, 20:12 01:02:2018

ИЗБА - ДРОЧИЛЬНЯ САМА РАЗВАЛИВАЕТСЯ!!! Ну сегодня ОДНИ ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!!! Одна из первых - РУССКИЙ X. y. Й. ПРОБЕЖАЛ ПО МОРДЕ Дукурса!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Эээ 20:17 01:02:2018

“Замок света” начал разваливаться
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Иногда люди определенного настроя и толка принимают желаемое за действительное, но здание конечно неудачное для наших погодных условий.

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Конечно 20:42 01:02:2018

Эээ - Теперь ВСЁ ВАЛИМ НА ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!!! Сколько лет СТОИТ ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ,А??? ЛАТЫШНЯ - ВАМ У РУССКИХ УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ,ДОЛБОДЯТЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 20:52 01:02:2018

Uzvaras pieminekli laiks uzspridzināt!

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И 21:05 01:02:2018

Где это "памятник победы", придурок, о чем ты?:)

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Парко 20:47 01:02:2018

Учите техмех и сопромат.

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Grisa 20:50 01:02:2018

Poselitj ix vsex tuda dobaviv saiku leiku semeistv aboltinei i domdrovskis i demakovu.. Nu a potom obrusitj zdanie...
Tak budet cestno i drugim v nazidanie !!!

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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