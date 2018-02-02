Инцидент произошел во вторник около 13.40.
Инженеры ЛНБ допускают, что подвесной потолок был недостаточно хорошо смонтирован во время строительства здания. Рабочая группа инженеров занимается визуальным обследованием потолков в здании ЛНБ, но других дефектов пока не выявила.
Обстоятельства происшествия выясняет также полиция.
У всех сотрудников ЛНБ есть полисы страхования здоровья, сообщили в библиотеке. Пострадавшей сотруднице назначено медицинское обследование, но руководство ЛНБ не располагает информацией о том, что она получила тяжелые телесные повреждения.
Отметим, что ЛНБ, или «замок света», на левом берегу Даугавы, напротив исторического центра Риги построило Объединение национальных стройкомпаний (Nacionālā būvkompāniju apvienība). В это объединение вошли Skonto būve, RBSSKALS, RE&RE. Стройка растянулась с 2008–го по 2014 год.
Сооружение обошлось налогоплательщикам в 135,2 млн латов, или почти в 200 млн евро.
Виктор СИНИЦКИЙ.
Не только загнать туда на работу кого-нибудь, но даже на пьяное застолье.« ответить
Ar mūsu Nacionālās Bibliotēkas ēku, ar Gaismas pili viss ir pilnīgā kārtībā! Sīks defekts neskaitās! Ēka stāvēs gadsimtiem!« ответить
Šī suņubūda tiks noskalota mūsu Daugavā« ответить
Здание напоминает американский USS Zumwalt DDG-1000. Так что вскорем там будет штаб НАТО и быстрый переход в руки РФ.« ответить
ыыы. Okupant, prom no manas Latvijas.« ответить
Latviesu patriotam« ответить
Siks patriotisms ar lielu defektu pastaves gadsimtiem
похожее здание есть и в Севастополе )))« ответить
Latviesu patriotam« ответить
esi parliecinats, ka esi vajadzigs "tavajai" Latvijai?
ИЗБА - ДРОЧИЛЬНЯ САМА РАЗВАЛИВАЕТСЯ!!! Ну сегодня ОДНИ ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!!! Одна из первых - РУССКИЙ X. y. Й. ПРОБЕЖАЛ ПО МОРДЕ Дукурса!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
“Замок света” начал разваливаться« ответить
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Иногда люди определенного настроя и толка принимают желаемое за действительное, но здание конечно неудачное для наших погодных условий.
Эээ - Теперь ВСЁ ВАЛИМ НА ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!!! Сколько лет СТОИТ ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ,А??? ЛАТЫШНЯ - ВАМ У РУССКИХ УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ,ДОЛБОДЯТЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Uzvaras pieminekli laiks uzspridzināt!« ответить
Где это "памятник победы", придурок, о чем ты?:)« ответить
Учите техмех и сопромат.« ответить
Poselitj ix vsex tuda dobaviv saiku leiku semeistv aboltinei i domdrovskis i demakovu.. Nu a potom obrusitj zdanie...« ответить
Tak budet cestno i drugim v nazidanie !!!