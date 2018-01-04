Замораживаем домашние полуфабрикаты

Морозилка — один из самых важных бытовых приборов в жизни работающего кулинара. С помощью морозилки можно сохранить относительно свежими целые блюда, полуфабрикаты, сделанные самостоятельно, зелень, ягоды, грибы и прочие полезные вещи, которые вы собирали еще летом.

И когда нужно извлекать из морозилки свои заготовки и быстро создавать из них вкусную еду для семьи. Делимся полезными идеями, как использовать морозилку.

Важно

Нужно иметь в виду, что заморозка, особенно заморозка в нашей обычной морозильной камере негативно влияет на продукт. Чтобы минимизировать этот вред:

— очень хорошо запаковывайте любой продукт.

— замораживайте только большие куски, не нарезайте продукты перед заморозкой.

— размораживайте продукты медленно, не снимая упаковки, в плюсовой камере холодильника. Доставайте для разморозки продукты за сутки до предполагаемого употребления.

— если есть дома прибор для вакуумной упаковки продуктов — обязательно используйте его.

Зелень

Замораживать можно свежую зелень, лучше всего ее порезать. Часто хозяйки дополняют зелень еще и какими-то овощами, например, болгарским перцем. Отличная идея замораживать зелень кубиками. Для этого ее нужно нарезать, обдать кипятком и разложить по формочкам для льда. Добавить в каждую формочку немного воды и заморозить. Когда готовите, можно кубик с зеленью просто кинуть в кастрюлю с супом или в сковороду с овощами.

Мелко нарезанная и бланшированная зелень используется для приготовления «зеленого масла». Вы оливковое масло настаиваете на зелени, пряных травах, специях. Это масло так же можно замораживать в формочках для льда.

Еще один способ сделать заготовку из зелени: смешать нарезанную зелень (тут ее можно не ошпаривать) со сливочным маслом. Сформировать небольшие колбаски и заморозить. Такая заготовка используется для начинки котлет по-киевски. Но и для супов и вторых блюд ее тоже можно приготовить.

Щавель

Мороженый щавель очень удобная вещь, особенно если вы соскучились по зеленым летним щам. Щавель бланшируют перед заморозкой, скатывают его в шарики или раскладывают по формочкам для льда. И замораживают. Потом можно шарики сложить в плотный пакет.

Зеленые щи с замороженным щавелем

500 г говядины для супа

2 картофелины

1 морковь

1 луковица

200 г щавеля замороженного

Зелень, черный перец, соль

Яйцо и сметана

Шаг 1. Мясо опустить в холодную воду (2 — 2,5 л), после закипания воды варить до мягкости на маленьком огне 1 час. После этого вынуть мясо из бульона и порезать на маленькие кусочки.

Шаг 2. Нарезать лук маленькими кубиками, морковь натереть на крупной тёрке и обжарить на растительном масле.

Шаг 3. В бульон опустить нарезанный картофель.

Шаг 4. Когда картофель будет почти готов, положить в суп лук и морковь.

Шаг 5. На сковороде, где пассировались овощи выложить щавель и растопить его.

Шаг 6. Щавель добавить в суп, довести до кипения, выключить.

Шаг 7. Добавить свежую зелень, соль и перец. Подавать с яйцом, сваренным вкрутую и сметаной.

Бульон

Очень популярная заготовка у продвинутых домохозяек. Сварили бульон, половину сразу использовали для супа, а вторую половину — заморозили. Можно бульон налить в большой пластиковый контейнер, а можно разлить по маленьким формочкам — тогда его можно использовать для соусов.

Бульон перед заморозкой надо охладить до комнатной температуры, извлечь из него все овощи, процедить.

Долго размораживать бульон не нужно, можно просто бросить в кастрюлю и растопить.

Соус бешамель на замороженном бульоне

2 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

1 стакан молока

200 г замороженного бульона

Соль

Шаг 1. Сливочное масло растопить и смешать с мукой. Обжарить.

Шаг 2. Влить молоко, помешивая.

Шаг 3. Отдельно растопить в кастрюльке бульон, подогреть и медленно влить в соус.

Шаг 4. Посолить и варить, помешивая, еще 5-10 минут.

Котлеты

Очень удобно — налепил котлет в воскресенье, и всю неделю их можно жарить. А чтобы они не испортились, их лучше заморозить.

Один из самых удобных способов заморозки котлет — в формочках для маффинов. Тогде они не будут слипаться, ни к чему прилипать, их удобно вытаскивать из упаковки. Обвалять в панировочной смеси котлеты лучше перед заморозкой.

Если формочек нет, то можно замораживать котлеты на доске, так, чтобы они не касались друг друга. Можно их укрыть пищевой пленкой, чтобы не заветривались. Когда заморозятся — ссыпать в пакет.

Заморозить также можно и уже готовые котлеты, или же обжаренные, но внутри сырые.

Хрустящей корочки у замороженных котлет не получится, к тому же они будут суховатыми, так как морозилка вытягивает влагу из продуктов. Но можно замороженные котлеты потушить в соусе или запечь в духовке. Можно также приготовить их на пару и подавать с легким сливочным соусом, например, с бешамель из замороженного бульона.

Яйца

Их тоже можно замораживать. Но только придется их подготовить к заморозке. В скорлупе замораживать нельзя. Нужно яйца разбить, перемешать желток и белок и заморозить в таком виде в контейнере. А еще лучше отделить желтки от белков. Белки после разморозки не изменяются, а желтки становятся вязкими. Чтобы этого не происходило, нужно их растереть с небольшим количеством сахара или со щепоткой соли.

Тесто

Готовые пирожки лучше не замораживать, а вот сделать заранее тесто для них и заморозить его — можно. Но только, если тесто это не дрожжевое. Дрожжи от низких температур погибнут и тесто может не подняться. Так что замораживаем слоеное тесто или же пресное тесто для вареников. Когда будете размораживать, делайте это не торопясь, не вынимая тесто из упаковки, просто переставьте его в плюсовую камеру холодильника.