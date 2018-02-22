«Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций», — отмечается в заявлении AI.
Как подчеркнул заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, этот год на Украине запомнится дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека.
«Новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана», — заявил Кривошеев на пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что «особо удручает тема секретных тюрем».
«Мы добились освобождения тайных узников, но, к сожалению, никто не понес наказания в Украине за эту совершенно недопустимую практику», — заявил Кривошеев.
В прошлом году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть «изоляторы временного содержания».
По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным применяют пытки. Среди распространенных мер физического воздействия — удары по гениталиям электрошокером, сломанные пальцы, а также неоказание медицинской помощи. Обычно сотрудники СБУ проводят жесткое задержание, а в обвинительном акте пишут, что человек явился к ним сам. После этого некоторых пленников перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.
Я, конечно, понимаю, что дыныэр- цэ украина, но причём тут СБУ? К Захарченке все вопросы по пыткам.« ответить
о как, вчера это был ДНР, а сегодня для укрофашистов дыныр, ну так не лезте к ним со своим грязным пятаком, забудте их как они забыли о вас« ответить
западная мразь покрывающая укрофашистов ответит вместе с ними за все преступления.« ответить
Перестань, гавно, писать под моим ником. Опять гемороем мучаешся?« ответить
Фесьмирсвами! будем пановать, а Брусэль гроши давать )))) Сало уронили! Херово салу!« ответить
хохлосвиньи ворюги и скоты, из ЕС гонят сцаными тряпками т.к. поняли с такими дела иметь нельзя« ответить
Tenkas un baumas. Kremļa propoganda.« ответить
на все, что ей не нравилось, она говорила Бабай. Так и patriotsu, если что не нравится, то это сразу Kremļa propoganda.« ответить
Це эуропа. Хотя нет, це америка. Американцы же такие методы используют. Вот украинские клоуны и решили, что могут так же.« ответить
Время такое.Небыло бы кремлевской агрессии, небыло бы и тюрем. Да и чем Украина хуже других.« ответить
так а кто госпереворот промутил, не Омериканцы, кормящие печеньками на мядане и давая методички. а Вусраина копирует своего хозяина, мол у них есть секретные тюрьма например как гуантанама и нам надо« ответить
Кацапу присмыкающемся украинца не понять. Они изявили свою волю, а нынещнее руководство выбрали в демократических выборах, так что свои госпереворотные бредни можешь отправить обратно киселёву.« ответить
Многим... Почти всем.« ответить
вы же рекордсмены по революциям, тока с каждой живёте всё хуже и хуже. вы же не даёте новой власти дать плоды как меняете её на другую, хотите всё и сразу, а такого не бывает, скачите дальше люди )))« ответить
Многим? А поконкретней?« ответить
нормальные страны кастрюли на головах не носят« ответить
В нормальных странах пют боярышник, закусывают блинами с лопаты, толпой топчат бабушек и детей ради халявы и лепят петухов из фекалий.« ответить
УКРАИНА и УКРАИНЦЫ не хуже других!.. Но УКРАИНА, а не БАНДЕРОСТАН и БАНДЕРОФИЛЫ!!!« ответить
to ИвАн.« ответить
а чем эти времена отличаются от советского времени? тогда тоже было время такое, как таковой демократии не существовало, а вы все злобу не знаю что держите. даже в америке довольно недавно чернокожих притесняли. может их тоже (амеров) будете ненавидеть?
Да понимают "кацапы" украинцев, они не понимают скакаунов и бандерофилов (можешь выпить так любимого тобой боярышника и идти спать). Помнится ты писёхал тут, что ты не из тех краёв, а из латгалии (лично я здорово сомневаюсь в этом), так может ты и в Латвии хочешь устроить такой дерьмократичесский выбор с голосованием бутылками с зажигательной смесью? Или такое только для Украины демократический выбор, а для Латвии это вооружённый госпереворот? Считать бутылки с "зажигалкой" и сжигание людей заживо голосом демократии... Да Вы, батенька, больной на всю голову!!!« ответить