Запад наконец-то заметил секретные тюрьмы СБУ(24)

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Анатолий Тарасов
13:24 22.02.2018
В мире / Политика

На Украине наблюдается регресс в вопросах соблюдения прав человека, говорится в ежегодном докладе Amnesty International.

«Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций», — отмечается в заявлении AI.

 

Как подчеркнул заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, этот год на Украине запомнится дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека.

 

«Новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана», — заявил Кривошеев на пресс-конференции в Москве.

 

Он добавил, что «особо удручает тема секретных тюрем».

 

«Мы добились освобождения тайных узников, но, к сожалению, никто не понес наказания в Украине за эту совершенно недопустимую практику», — заявил Кривошеев.

 

В прошлом году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть «изоляторы временного содержания».

 

По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным применяют пытки. Среди распространенных мер физического воздействия — удары по гениталиям электрошокером, сломанные пальцы, а также неоказание медицинской помощи. Обычно сотрудники СБУ проводят жесткое задержание, а в обвинительном акте пишут, что человек явился к ним сам. После этого некоторых пленников перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.

РИА Новости / Фото
Комментарии (24)
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Саня 13:28 22:02:2018

Я, конечно, понимаю, что дыныэр- цэ украина, но причём тут СБУ? К Захарченке все вопросы по пыткам.

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ИвАн 13:39 22:02:2018

о как, вчера это был ДНР, а сегодня для укрофашистов дыныр, ну так не лезте к ним со своим грязным пятаком, забудте их как они забыли о вас

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ин-на 13:49 22:02:2018

западная мразь покрывающая укрофашистов ответит вместе с ними за все преступления.

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ИвАн 14:01 22:02:2018

Перестань, гавно, писать под моим ником. Опять гемороем мучаешся?

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о, как рогульки свинорейховские возбулись, гыыы 16:25 22:02:2018

Фесьмирсвами! будем пановать, а Брусэль гроши давать )))) Сало уронили! Херово салу!

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Саня 13:30 22:02:2018

хохлосвиньи ворюги и скоты, из ЕС гонят сцаными тряпками т.к. поняли с такими дела иметь нельзя

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Latviešu patriots 13:30 22:02:2018

Tenkas un baumas. Kremļa propoganda.

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Когда моя мелкая была совсем мелкой, 14:04 22:02:2018

на все, что ей не нравилось, она говорила Бабай. Так и patriotsu, если что не нравится, то это сразу Kremļa propoganda.

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Петя 13:37 22:02:2018

Це эуропа. Хотя нет, це америка. Американцы же такие методы используют. Вот украинские клоуны и решили, что могут так же.

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ИвАн 13:39 22:02:2018

Время такое.Небыло бы кремлевской агрессии, небыло бы и тюрем. Да и чем Украина хуже других.

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Саня 13:45 22:02:2018

так а кто госпереворот промутил, не Омериканцы, кормящие печеньками на мядане и давая методички. а Вусраина копирует своего хозяина, мол у них есть секретные тюрьма например как гуантанама и нам надо

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ИвАн 14:00 22:02:2018

Кацапу присмыкающемся украинца не понять. Они изявили свою волю, а нынещнее руководство выбрали в демократических выборах, так что свои госпереворотные бредни можешь отправить обратно киселёву.

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. Да и чем Украина хуже других. 14:01 22:02:2018

Многим... Почти всем.

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>>>ИвАн 14:00 22:02:2018 14:09 22:02:2018

вы же рекордсмены по революциям, тока с каждой живёте всё хуже и хуже. вы же не даёте новой власти дать плоды как меняете её на другую, хотите всё и сразу, а такого не бывает, скачите дальше люди )))

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ИвАн 14:15 22:02:2018

Многим? А поконкретней?

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Саня™ 14:28 22:02:2018

нормальные страны кастрюли на головах не носят

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ИвАн 14:35 22:02:2018

В нормальных странах пют боярышник, закусывают блинами с лопаты, толпой топчат бабушек и детей ради халявы и лепят петухов из фекалий.

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МАН>ИвАнусу 16:47 22:02:2018

УКРАИНА и УКРАИНЦЫ не хуже других!.. Но УКРАИНА, а не БАНДЕРОСТАН и БАНДЕРОФИЛЫ!!!

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taisnigs 17:14 22:02:2018

to ИвАн.
а чем эти времена отличаются от советского времени? тогда тоже было время такое, как таковой демократии не существовало, а вы все злобу не знаю что держите. даже в америке довольно недавно чернокожих притесняли. может их тоже (амеров) будете ненавидеть?

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МАН>ИвАнусу 20:05 22:02:2018

Да понимают "кацапы" украинцев, они не понимают скакаунов и бандерофилов (можешь выпить так любимого тобой боярышника и идти спать). Помнится ты писёхал тут, что ты не из тех краёв, а из латгалии (лично я здорово сомневаюсь в этом), так может ты и в Латвии хочешь устроить такой дерьмократичесский выбор с голосованием бутылками с зажигательной смесью? Или такое только для Украины демократический выбор, а для Латвии это вооружённый госпереворот? Считать бутылки с "зажигалкой" и сжигание людей заживо голосом демократии... Да Вы, батенька, больной на всю голову!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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