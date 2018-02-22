На Украине наблюдается регресс в вопросах соблюдения прав человека, говорится в ежегодном докладе Amnesty International.

«Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций», — отмечается в заявлении AI.

Как подчеркнул заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, этот год на Украине запомнится дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека.

«Новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана», — заявил Кривошеев на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что «особо удручает тема секретных тюрем».

«Мы добились освобождения тайных узников, но, к сожалению, никто не понес наказания в Украине за эту совершенно недопустимую практику», — заявил Кривошеев.

В прошлом году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть «изоляторы временного содержания».

По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным применяют пытки. Среди распространенных мер физического воздействия — удары по гениталиям электрошокером, сломанные пальцы, а также неоказание медицинской помощи. Обычно сотрудники СБУ проводят жесткое задержание, а в обвинительном акте пишут, что человек явился к ним сам. После этого некоторых пленников перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.