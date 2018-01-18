«Западный мир» предложил русским формулу «кто умный – тот в Лондон и в Ниццу, кто глупый – тот сдохнет, туда и дорога», — считает российский публицист Дмитрий Ольшанский. А потому, отмечает он, русские не хотят снова впускать к себе «западные ценности».

«Люди, которые горько жалуются на то, что Россия, мол, отворачивается от западных ценностей, западного мира и т.п., таинственным образом забывают о том, что их любимый западный мир за все эти годы, с 1991-го и далее, не предложил России ничего, кроме Чубайса и Коха, Коха и Чубайса в разных обличьях, ну и вечнозеленой формулы «кто умный – тот в Лондон и в Ниццу, кто глупый – тот сдохнет, туда и дорога», — написал публицист Дмитрий Ольшанский.

«Немудрено, что 90% русских, которые – вот удивительно-то как! – не нашли себе места в мире этой нехитрой философии, предпочитают избавиться от такого «западного мира» и таких «западных ценностей».

Добрый совет на будущее: в следующий раз, когда будете толкать русским европейские ценности, начните с вложения денег внутри страны, поддержки врачей и учителей, высоких налогов для сверхбогатых, широкой филантропии, спасения деревень и малых городов, борьбы с алкоголизмом и нищенским беспросветом, да и просто – с любви к народу.

Да-да, вот так банально – с любви к народу.

А то в прошлый раз начали с чмокающей свиньи в качестве премьер-министра – и чем дело кончилось?

Нет, прошу прощения. Еще не кончилось. Многое – еще впереди», — считает Ольшанский.

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