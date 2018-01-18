«Западному миру русские не нужны»(7)

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Герман Бергер
21:15 17.01.2018
В мире / Политика

«Западный мир» предложил русским формулу «кто умный – тот в Лондон и в Ниццу, кто глупый – тот сдохнет, туда и дорога», — считает российский публицист Дмитрий Ольшанский. А потому, отмечает он, русские не хотят снова впускать к себе «западные ценности».

«Люди, которые горько жалуются на то, что Россия, мол, отворачивается от западных ценностей, западного мира и т.п., таинственным образом забывают о том, что их любимый западный мир за все эти годы, с 1991-го и далее, не предложил России ничего, кроме Чубайса и Коха, Коха и Чубайса в разных обличьях, ну и вечнозеленой формулы «кто умный – тот в Лондон и в Ниццу, кто глупый – тот сдохнет, туда и дорога», — написал публицист Дмитрий Ольшанский.

 

«Немудрено, что 90% русских, которые – вот удивительно-то как! – не нашли себе места в мире этой нехитрой философии, предпочитают избавиться от такого «западного мира» и таких «западных ценностей».

 

Добрый совет на будущее: в следующий раз, когда будете толкать русским европейские ценности, начните с вложения денег внутри страны, поддержки врачей и учителей, высоких налогов для сверхбогатых, широкой филантропии, спасения деревень и малых городов, борьбы с алкоголизмом и нищенским беспросветом, да и просто – с любви к народу.

 

Да-да, вот так банально – с любви к народу.

 

А то в прошлый раз начали с чмокающей свиньи в качестве премьер-министра – и чем дело кончилось?

 

Нет, прошу прощения. Еще не кончилось. Многое – еще впереди», — считает Ольшанский.

 

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Взгляд / Фото
Комментарии (7)
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ваня 21:47 17:01:2018

А кому животный мир россии нужен???тупой и убогий!!!

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"ванятке"-платному уроду-писарю! 22:31 17:01:2018

мог и не подписоваться-мы знаем,что ты тупой и убогий.

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Latviešu patriots 21:53 17:01:2018

начали с чмокающей свиньи в качестве премьер-министра
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Как я понимаю в виду имеется ублюдочная свинья гайдар, аркашин внучок - тимуров сынок?

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Latviešu patriots 21:54 17:01:2018

Tik tiešām, jēga tādiem ko palīdzēt. Nebūtu bijusi 1917. gada revolūcija, daudz kas varbūt būtu citādāk. Bet tagad..

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ДД 22:10 17:01:2018

!!! Наконец то озвучили...

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анонимс 22:30 17:01:2018

хорошо написано

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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