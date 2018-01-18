«Люди, которые горько жалуются на то, что Россия, мол, отворачивается от западных ценностей, западного мира и т.п., таинственным образом забывают о том, что их любимый западный мир за все эти годы, с 1991-го и далее, не предложил России ничего, кроме Чубайса и Коха, Коха и Чубайса в разных обличьях, ну и вечнозеленой формулы «кто умный – тот в Лондон и в Ниццу, кто глупый – тот сдохнет, туда и дорога», — написал публицист Дмитрий Ольшанский.
«Немудрено, что 90% русских, которые – вот удивительно-то как! – не нашли себе места в мире этой нехитрой философии, предпочитают избавиться от такого «западного мира» и таких «западных ценностей».
Добрый совет на будущее: в следующий раз, когда будете толкать русским европейские ценности, начните с вложения денег внутри страны, поддержки врачей и учителей, высоких налогов для сверхбогатых, широкой филантропии, спасения деревень и малых городов, борьбы с алкоголизмом и нищенским беспросветом, да и просто – с любви к народу.
Да-да, вот так банально – с любви к народу.
А то в прошлый раз начали с чмокающей свиньи в качестве премьер-министра – и чем дело кончилось?
Нет, прошу прощения. Еще не кончилось. Многое – еще впереди», — считает Ольшанский.
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А кому животный мир россии нужен???тупой и убогий!!!« ответить
мог и не подписоваться-мы знаем,что ты тупой и убогий.« ответить
начали с чмокающей свиньи в качестве премьер-министра« ответить
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Как я понимаю в виду имеется ублюдочная свинья гайдар, аркашин внучок - тимуров сынок?
Tik tiešām, jēga tādiem ko palīdzēt. Nebūtu bijusi 1917. gada revolūcija, daudz kas varbūt būtu citādāk. Bet tagad..« ответить
!!! Наконец то озвучили...« ответить
хорошо написано« ответить