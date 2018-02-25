Западные СМИ оскорбили россиян после победы хоккеистов(31)

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Герман Бергер
16:16 25.02.2018
Спорт / Спортсмены

Победа сборной РФ в хоккейном турнире на Олимпиаде 2018 стала «красной тряпкой» для западных СМИ.

СМИ сообщают, что социальные сети YouTube и instagram блокируют видео, на котором российские хоккеисты поют родной гимн вовремя награждения.

 

Деловой журнал «Взгляд» сообщает о статье The New York Post, которая вышла под заголовком «Команда без страны выигрывает хоккейное золото» («A team without a country wins hockey gold», — оригинальный текст).

 

Интернет-портал ИноСМИ перевел статью шведского издания Dagens Nyheter. В ней автор Малин Франссон сочувствует сборной из Германии, которая пыталась взять свое первое олимпийское золото.

 

Похоже, чтобы выигрывать «золото», русским игрокам просто надо называться не «Россией», а как-нибудь по-другому, — пишет обозреватель.

 

Он отмечает, что немцы прошли сложный путь: победили шведов, одолели Канаду. И едва могли бы поверить, что будут сражаться в финале за золотые награды. Также Франссон сообщает о странной атмосфере на стадионе. С его слов, подавляющее большинство болельщиков на матче были из России и громко скандировали своей команде.

 

Впрочем, журналист назвал сборную Олега Знарка фаворитом, который прошел свой путь на Олимпиаде 2018 до конца, и путь этот был сложным.

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (31)
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доктор БляБолит 16:23 25:02:2018

Западные СМИ....это большая вонючая помойка.
Ложь и лицемерие,двойные стандарты....вот атрибут западных СМИ.
Только местным озабоченным КЛОУНАМ нравиться антироссийская диарея этих продажных СМИ.
Эти проглотят ВСЕ....и будут скулить на Россию.

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гунча раб ссудного % 17:48 25:02:2018

каждые 100 лет гавкают из кустов и гадят ,пока им пендалем дымоход не прочистят

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П у т и н 16:26 25:02:2018

А нейтральные макаки не в курсах, что это нарушение, за которое их могут наказать? Хотя, рашку и так опустили дальше некуда.

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доктор БляБолит 16:28 25:02:2018

Одна дворняшка уже скулит.....
Побольше прыти....собака

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нонсенс 16:30 25:02:2018

как пидораз может рассуждать об опущенных

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П у т и н 16:34 25:02:2018

МОК опустил рашку. Можешь возразить?

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зашквар 16:37 25:02:2018

пидоразу невозможно возражать

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быдлу 16:38 25:02:2018

Это ты, варзилов Окурок -опущенный, со старым педиком долбишься. Опущенный это ты,блевотное существо.

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Выглядит так, что 16:38 25:02:2018

опущенные собрались здесь и с самого утра размазывают сопли по щекам.

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рашка 16:39 25:02:2018

опустила пиндосов,чехов,немцев и прочих

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Эх, хотелось возразить 16:50 25:02:2018

Да цензура ... Ты там замолви словечко, чтобы пропустили. Ведь ни одного бранного слова. Ежели что, комент скопирован.

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Ндя... Цензура лютует 17:07 25:02:2018

А блевотные коменты п у т и н а пропускает. Странно...

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4е5 17:07 25:02:2018

Хуторское бы.дло паёт свиней и сосёт под музыку ваффлиСС. Парнокопытные на санях или как фашистское отродье соревнуется в лизании жопы заокеанскому дорогому клиенту. Ваше место на олимпиаде это чистка сортиров и подметание дворов.

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и можно еще 17:16 25:02:2018

клюшки стырить.

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KOZA 16:28 25:02:2018

России нужно стать опять СССР,а то совсем шелупонь расслабилась.
Это был Сталинград !А немцев били и бить будут,а засланные казачки в виде негров и арабов изнутри помогут.

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что сказать-Зависть 16:28 25:02:2018

разве можно представить гня с клюшкой,а если шайба попадет?
да и какие силовые приемы,если он готов сразу штаны снять и подставить

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Понять и простить 16:30 25:02:2018

А что еще остается этим "цивилизованным", как только локти кусать от досады и скулить, как побитым собакам .

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Мнение
1-shvedov-col15
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