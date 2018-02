Победа сборной РФ в хоккейном турнире на Олимпиаде 2018 стала «красной тряпкой» для западных СМИ.

СМИ сообщают, что социальные сети YouTube и instagram блокируют видео, на котором российские хоккеисты поют родной гимн вовремя награждения.

Деловой журнал «Взгляд» сообщает о статье The New York Post, которая вышла под заголовком «Команда без страны выигрывает хоккейное золото» («A team without a country wins hockey gold», — оригинальный текст).

Интернет-портал ИноСМИ перевел статью шведского издания Dagens Nyheter. В ней автор Малин Франссон сочувствует сборной из Германии, которая пыталась взять свое первое олимпийское золото.

Похоже, чтобы выигрывать «золото», русским игрокам просто надо называться не «Россией», а как-нибудь по-другому, — пишет обозреватель.

Он отмечает, что немцы прошли сложный путь: победили шведов, одолели Канаду. И едва могли бы поверить, что будут сражаться в финале за золотые награды. Также Франссон сообщает о странной атмосфере на стадионе. С его слов, подавляющее большинство болельщиков на матче были из России и громко скандировали своей команде.

Впрочем, журналист назвал сборную Олега Знарка фаворитом, который прошел свой путь на Олимпиаде 2018 до конца, и путь этот был сложным.