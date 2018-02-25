СМИ сообщают, что социальные сети YouTube и instagram блокируют видео, на котором российские хоккеисты поют родной гимн вовремя награждения.
Деловой журнал «Взгляд» сообщает о статье The New York Post, которая вышла под заголовком «Команда без страны выигрывает хоккейное золото» («A team without a country wins hockey gold», — оригинальный текст).
Интернет-портал ИноСМИ перевел статью шведского издания Dagens Nyheter. В ней автор Малин Франссон сочувствует сборной из Германии, которая пыталась взять свое первое олимпийское золото.
Похоже, чтобы выигрывать «золото», русским игрокам просто надо называться не «Россией», а как-нибудь по-другому, — пишет обозреватель.
Он отмечает, что немцы прошли сложный путь: победили шведов, одолели Канаду. И едва могли бы поверить, что будут сражаться в финале за золотые награды. Также Франссон сообщает о странной атмосфере на стадионе. С его слов, подавляющее большинство болельщиков на матче были из России и громко скандировали своей команде.
Впрочем, журналист назвал сборную Олега Знарка фаворитом, который прошел свой путь на Олимпиаде 2018 до конца, и путь этот был сложным.
Западные СМИ....это большая вонючая помойка.« ответить
Ложь и лицемерие,двойные стандарты....вот атрибут западных СМИ.
Только местным озабоченным КЛОУНАМ нравиться антироссийская диарея этих продажных СМИ.
Эти проглотят ВСЕ....и будут скулить на Россию.
каждые 100 лет гавкают из кустов и гадят ,пока им пендалем дымоход не прочистят« ответить
А нейтральные макаки не в курсах, что это нарушение, за которое их могут наказать? Хотя, рашку и так опустили дальше некуда.« ответить
Одна дворняшка уже скулит.....« ответить
Побольше прыти....собака
как пидораз может рассуждать об опущенных« ответить
МОК опустил рашку. Можешь возразить?« ответить
пидоразу невозможно возражать« ответить
Это ты, варзилов Окурок -опущенный, со старым педиком долбишься. Опущенный это ты,блевотное существо.« ответить
опущенные собрались здесь и с самого утра размазывают сопли по щекам.« ответить
опустила пиндосов,чехов,немцев и прочих« ответить
Да цензура ... Ты там замолви словечко, чтобы пропустили. Ведь ни одного бранного слова. Ежели что, комент скопирован.« ответить
А блевотные коменты п у т и н а пропускает. Странно...« ответить
Хуторское бы.дло паёт свиней и сосёт под музыку ваффлиСС. Парнокопытные на санях или как фашистское отродье соревнуется в лизании жопы заокеанскому дорогому клиенту. Ваше место на олимпиаде это чистка сортиров и подметание дворов.« ответить
клюшки стырить.« ответить
России нужно стать опять СССР,а то совсем шелупонь расслабилась.« ответить
Это был Сталинград !А немцев били и бить будут,а засланные казачки в виде негров и арабов изнутри помогут.
разве можно представить гня с клюшкой,а если шайба попадет?« ответить
да и какие силовые приемы,если он готов сразу штаны снять и подставить
А что еще остается этим "цивилизованным", как только локти кусать от досады и скулить, как побитым собакам .« ответить