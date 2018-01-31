Запеченная целиком цветная капуста

Количество порций — 4
Понадобится:
Кочан цветной капусты — 1 штука
Оливковое масло — 3 столовых ложки
Тмин молотый — 1 чайная ложка
Семена кинзы молотые — 1 чайная ложка
Куркума — 0,5 чайных ложки
Сок лимона — 2 столовых ложки
Сахарный песок — 0,5 чайных ложки
Кинза нарезанная — 2 столовых ложки
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200С. Удалите листики с крупного кочана цветной капусты, срежьте ножку капусты так, чтобы кочан мог стоять на ней. Переместите капусту в форму для запекания, выстеленную фольгой.
Чеснок измельчите в прессе и смешайте в небольшой миске с 2 ст.л. оливкового масла, измельченными семенами кинзы и тмина, солью и куркумой. Смажьте получившейся смесью капусту со всех сторон, используя кулинарную кисть.
Запекайте капусту около часа. Если кочан слишком подрумянится, прикройте его сверху фольгой.
Смешайте сок половины лимона с 1 ст.л. оливкового масла и 0,5 ч.л. сахара. Полейте еще теплую капусту, затем разрежьте на части.
При подаче посыпьте блюдо нарезанной кинзой.
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