Запеченная целиком цветная капуста

Цветная капуста, запеченная в духовке целиком, — настоящее украшение стола!

Количество порций — 4

Понадобится:

Кочан цветной капусты — 1 штука

Оливковое масло — 3 столовых ложки

Тмин молотый — 1 чайная ложка

Семена кинзы молотые — 1 чайная ложка

Куркума — 0,5 чайных ложки

Сок лимона — 2 столовых ложки

Сахарный песок — 0,5 чайных ложки

Кинза нарезанная — 2 столовых ложки

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200С. Удалите листики с крупного кочана цветной капусты, срежьте ножку капусты так, чтобы кочан мог стоять на ней. Переместите капусту в форму для запекания, выстеленную фольгой.

Чеснок измельчите в прессе и смешайте в небольшой миске с 2 ст.л. оливкового масла, измельченными семенами кинзы и тмина, солью и куркумой. Смажьте получившейся смесью капусту со всех сторон, используя кулинарную кисть.

Запекайте капусту около часа. Если кочан слишком подрумянится, прикройте его сверху фольгой.

Смешайте сок половины лимона с 1 ст.л. оливкового масла и 0,5 ч.л. сахара. Полейте еще теплую капусту, затем разрежьте на части.

При подаче посыпьте блюдо нарезанной кинзой.