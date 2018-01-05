Запись в латвийские школы: родители становятся в очередь до рассвета(3)

Лента новостей
Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба Магазины Lidl появятся не только в Риге “Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили Российские физики победили рак с помощью суперпушки Латвийская армия рекомендует: пройди военную подготовку и получи 10 тысяч евро Apple признала уязвимость всех своих устройств Почему эксперты не заметили, что в Латвию поступают товары худшего качества? Развалины на улице Иерузалемес больше нет Нерадивым домовладельцам — уголовная ответственность
Eще в разделе
“Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили Хочешь жить, бойся “зебры”: чаще всего латвийцев сбивают на пешеходных переходах Рачс: когда же в Риге не будет слышен новогодний салют по московскому времени?! Юрмальские чиновники уже завтра готовы убить 200 птиц в уникальном приюте! Перед Новым годом в Талсы с целью выкупа был похищен ребенок
Владимир Бучельников
16:23 05.01.2018
Наша Латвия / Социум

Подать заявление на прием ребенка в первый класс можно электронным способом, но родители, стоя в очереди в школе, чувствуют себя увереннее.

Чтобы быть первыми, они готовы на холоде стоять у дверей школы. Правда, это не гарантирует, что ребенок будет принят на желаемую программу или к конкретному учителю. Прием детей в первые классы начался в части самоуправлений на этой неделе. 

 

Елгавский родитель Гинт Кругликов выбрал для дочери 4-ю Елгавскую начальную школу, потому что она находится ближе к дому, и его заинтересовала конкретная учебная программа. 

 

В первый день подачи заявлений он пришел в школу в 7 часов утра, но впереди уже стояла большая очередь. «Мне представляется, что в XXI веке все это должно быть как-то более упорядочено», — сказал Кругликов. Некоторые родители стояли в очереди с трех часов ночи, другие пришли в пять. На вопрос «Diena», были ли опасения, что, если не стоять в очереди в первый день, дочь в школу не попадет, Гинтс ответил, что был в этом уверен. Школа принимает в этом году 140 первоклассников, но уже в первые часы заявления поступили от более чем 250. 

LETA / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
inna 16:57 05:01:2018

Durdom kakoi to. Dokatilisj!

« ответить
Profile_default
Писать надо правильно 17:04 05:01:2018

ГинтС КругликовС!

« ответить
Profile_default
тогда уж 17:49 05:01:2018

правильнео писать, педерастС и нежно -гейС! Детей научат в латышской школе)))

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (12)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV