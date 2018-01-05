Подать заявление на прием ребенка в первый класс можно электронным способом, но родители, стоя в очереди в школе, чувствуют себя увереннее.

Чтобы быть первыми, они готовы на холоде стоять у дверей школы. Правда, это не гарантирует, что ребенок будет принят на желаемую программу или к конкретному учителю. Прием детей в первые классы начался в части самоуправлений на этой неделе.

Елгавский родитель Гинт Кругликов выбрал для дочери 4-ю Елгавскую начальную школу, потому что она находится ближе к дому, и его заинтересовала конкретная учебная программа.

В первый день подачи заявлений он пришел в школу в 7 часов утра, но впереди уже стояла большая очередь. «Мне представляется, что в XXI веке все это должно быть как-то более упорядочено», — сказал Кругликов. Некоторые родители стояли в очереди с трех часов ночи, другие пришли в пять. На вопрос «Diena», были ли опасения, что, если не стоять в очереди в первый день, дочь в школу не попадет, Гинтс ответил, что был в этом уверен. Школа принимает в этом году 140 первоклассников, но уже в первые часы заявления поступили от более чем 250.