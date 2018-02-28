Сколько же народа пострадает от краха ABLV? — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Организованная самим падающим банком самоликвидация может быть сравнима с эвтаназией безнадежного больного, который, впрочем, еще может распорядиться последней волей. Да, это не убийство с ограблением, коим является ликвидация банка в латвийских традициях. Но тысячам людей от этого не легче. И речь идет отнюдь не об офшорных нерезидентах, а о нас с вами.

Пенсии

Третий крупнейший банк государства — ABLV, о котором слышали более половины жителей Латвии, завершил 2017 год с вполне позитивными показателями: прибыль по итогам 9 месяцев достигла 40,837 миллиона евро. Финансовое учреждение готовилось к эмиссии облигаций на 75 миллионов USD и 20 миллионов EUR. Это соотношение показывает, насколько в ABLV буквально истолковывали надпись на американских червонцах: In God We Trust. Вера в справедливость федерального резерва США сыграла с банкирами злую шутку…

Точно так же опростоволосились 689 физических лиц, доверивших свои накопления плану ABLV Asset Management, начавшему деятельность в октябре 2017 года. Накопить на старость, увы, не получится — и востребовать эти деньги будет не так просто, ведь это не вклад, а рисковая инвестиция.

Строительство и недвижимость

Непонятно, что будет теперь с деловым кварталом New Hanza, который должен был раскинуться на 24,5 гектара в районе улицы Сканстес. Кроме главного офиса ABLV, возведенного по проекту Schaller Architekten Stuttgart, между улицами Бриежа, Спорта и Ханзас на месте бывшей железнодорожной станции Рига–Товарная предполагались здания бюро, жилые дома, мультифункциональный центр развлечений Hanzas perons, детский сад и школа, а также музей современного искусства и городской сад. В проект до сих пор было инвестировано около 50 миллионов евро, предполагалось вложить еще 40 миллионов. В округе намеревались проложить пять новых улиц.

В нынешней ситуации проблематичным, мягко говоря, выглядит и будущее проектов New Hanza Capital, владельцем которой на 88% являлся ABLV Bank. В портфеле данной компании находились офисные здания на территории ВЭФ, центральный офис airBaltic, логистический центр в Кекаве. В конце января — за две недели до объявления санкций США — это принадлежащее группе ABLV Bank предприятие за 4,6 миллиона евро приобрело складской комплекс в конце улицы Маскавас. Три склада площадью 12,55 га были построены в последние 10 лет, также там имелись офисные помещения.

Благотворительность

Крупнейший частный банк с латвийским капиталом много тратил на благотворительность. ABLV Charitable Foundation в 2017 году получил пожертвований на 4,675 миллиона евро. Всего фонд поддержал около 340 проектов. Реальную пользу от него получили 400 слабослышащих детей, которым были приобретены аппараты искусственного слуха. Еще 5565 детей из малообеспеченных семей отдыхали в летних лагерях по программе «Поможем вырасти!».

Буквально в день объявления санкций, 13 января, ABLV Charitable Foundation объявил о гранте в 10 000 евро на проведение Рижского фотомесяца. Еще 8000 было выделено для Латвийского центра современного искусства, 7500 — обществу Popper для проекта «Фестиваль рижских новостей», 6250 — Латвийскому центру современной керамики, 3000 — обществу MInuss pluss для проекта «Мягкие квартиры». Всего раздали грантов на 34 750 евро. А руководитель арт–проектов фонда, известный в кругах богемы Каспарс Ванагс, в январе вошел в жюри конкурса «Латвийский приз дизайна — 2018».

В целом на будущий Латвийский центр современного искусства, открытие которого планировалось на осень 2021 года, предполагалось потратить 30 млн. евро. Значительную часть этих средств обещал дать ABLV. Но не судьба…

Так что те, кто ныне выступает под девизом «после пожара деревня только хорошеет» и призывает к еще более крутой зачистке нерезидентских банков, грешат против собственной страны. И это мы еще не взяли в расчет тысячу человек, работавших в ABLV, и членов их семей…

Николай КАБАНОВ.

Фото автора.