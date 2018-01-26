По словам заместителя главы Центра координации ресурсов Владислава Веспериса, выбирая нового руководителя, зарплаты не должны меняться таким стремительным образом.
“Фактически, теперь нужно оценивать, не является ли данный случай нарушением правил Кабинета министров, который указывает, что прирост зарплат членов правления не должен составлять более 25% от существующих”, — заявил Весперис.
В свою очередь, госсекретарь минздрава Айвар Лапиньш считает. Что министерство действовало в рамках закона, предлагая адекватную зарплату высококвалифицированным кандидатам.
Отметим, что на этом фоне зарплата главы Детской клинической университетской больницы Валты Аболы составляет 5300 евро, в этом году зарплату подняли на несколько сотен евро, а вот зарплата руководителя больницы Страдиня Илзы Крейцберги не менялась с 2016 года и составляет 4600 евро. Члены правления всех трех больниц получают от 4000 до 5000 евро в месяц до уплаты налогов.
Не.., ну мало наши чинуши получают, народ понимаешь ли ЖИРУЕТ, а тут чинуша должен на 8 000 евро в месяц концы с концами сводить, а за что мы тогда боролись на баррикадах, разве не для того чтобы сколько хочешь столько и устанавливай себе жалование и оклад, премии и т.д ?!!! А то, было как жди пока там московские повысят чиновнику, всё рабочим, социализм, а эти взяли и построили сразу КОММУНИЗМ для себя лично в отдельной стране!!! Ещё Ленина не чтут, памятник снесли, неблагодарные......с....ки!!!« ответить
ЛАБАТАЯ ЭЛИТА ЭТО ТВАРИ ВОРЫ ПРОХОДИМЦЫ ПЕДЕРАСТЫ И ЛЕСБИЯНКИ СДОХНИТЕ СУКИ« ответить
Существующих чего? 25 зарплат в 4 тысячи?« ответить
8000 евро!? А может быть получая такие деньги, он будет выполнять такой объем работ, какой выполняют несколько отделений больницы, человек 20-30 врачей! Стахановец , а мы его осуждаем« ответить
к медицине он не имеет отношения. в лучшем случае - манагер. и ведь все про медицину ПОНИМАЕТ. Круто!!!« ответить