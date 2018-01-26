Зарплата главы Восточной больницы вдруг стала вдвое больше, взлетев до 8000 евро в месяц(5)

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Виталий Вавилкин
17:20 25.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Зарплата руководителя новой Рижской Восточной университетской больницы Иманта Паеглитиса составляет 8000 евро в месяц до уплаты налогов, что почти вдвое больше зарплаты предыдущего главы правления, передает Latvijas Radio.

По словам заместителя главы Центра координации ресурсов Владислава Веспериса, выбирая нового руководителя, зарплаты не должны меняться таким стремительным образом.

 

“Фактически, теперь нужно оценивать, не является ли данный случай нарушением правил Кабинета министров, который указывает, что прирост зарплат членов правления не должен составлять более 25% от существующих”, — заявил Весперис.

 

В свою очередь, госсекретарь минздрава Айвар Лапиньш считает. Что министерство действовало в рамках закона, предлагая адекватную зарплату высококвалифицированным кандидатам.

 

Отметим, что на этом фоне зарплата главы Детской клинической университетской больницы Валты Аболы составляет 5300 евро, в этом году зарплату подняли на несколько сотен евро, а вот зарплата руководителя больницы Страдиня Илзы Крейцберги не менялась с 2016 года и составляет 4600 евро. Члены правления всех трех больниц получают от 4000 до 5000 евро в месяц до уплаты налогов.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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ку ку хутор 17:29 25:01:2018

Не.., ну мало наши чинуши получают, народ понимаешь ли ЖИРУЕТ, а тут чинуша должен на 8 000 евро в месяц концы с концами сводить, а за что мы тогда боролись на баррикадах, разве не для того чтобы сколько хочешь столько и устанавливай себе жалование и оклад, премии и т.д ?!!! А то, было как жди пока там московские повысят чиновнику, всё рабочим, социализм, а эти взяли и построили сразу КОММУНИЗМ для себя лично в отдельной стране!!! Ещё Ленина не чтут, памятник снесли, неблагодарные......с....ки!!!

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неблагодарные......с....ки!!! 17:41 25:01:2018

ЛАБАТАЯ ЭЛИТА ЭТО ТВАРИ ВОРЫ ПРОХОДИМЦЫ ПЕДЕРАСТЫ И ЛЕСБИЯНКИ СДОХНИТЕ СУКИ

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не должен составлять более 25 от существующих 17:44 25:01:2018

Существующих чего? 25 зарплат в 4 тысячи?

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Ахмед 18:50 25:01:2018

8000 евро!? А может быть получая такие деньги, он будет выполнять такой объем работ, какой выполняют несколько отделений больницы, человек 20-30 врачей! Стахановец , а мы его осуждаем

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и вообще 20:53 25:01:2018

к медицине он не имеет отношения. в лучшем случае - манагер. и ведь все про медицину ПОНИМАЕТ. Круто!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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