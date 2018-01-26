Зарплата руководителя новой Рижской Восточной университетской больницы Иманта Паеглитиса составляет 8000 евро в месяц до уплаты налогов, что почти вдвое больше зарплаты предыдущего главы правления, передает Latvijas Radio.

По словам заместителя главы Центра координации ресурсов Владислава Веспериса, выбирая нового руководителя, зарплаты не должны меняться таким стремительным образом.

“Фактически, теперь нужно оценивать, не является ли данный случай нарушением правил Кабинета министров, который указывает, что прирост зарплат членов правления не должен составлять более 25% от существующих”, — заявил Весперис.

В свою очередь, госсекретарь минздрава Айвар Лапиньш считает. Что министерство действовало в рамках закона, предлагая адекватную зарплату высококвалифицированным кандидатам.

Отметим, что на этом фоне зарплата главы Детской клинической университетской больницы Валты Аболы составляет 5300 евро, в этом году зарплату подняли на несколько сотен евро, а вот зарплата руководителя больницы Страдиня Илзы Крейцберги не менялась с 2016 года и составляет 4600 евро. Члены правления всех трех больниц получают от 4000 до 5000 евро в месяц до уплаты налогов.