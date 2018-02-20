И хотя зарплаты сотрудников на знаменитой фабрике „Kaija”, занимающейся производством рыбной продукции, превышают средние латвийские, компания постоянно сталкивается с нехваткой кадров.

“Говоря о самой простой части производства, где нужна руки, средняя зарплата работников цеха в прошлом году составляла брутто 930 евро. Минимальную зарплату у нас не получает никто”, — рассказывает руководитель компании Андрис Бите.

По его словам, можно сказать, что речь идет о неквалифицированной рабочей силе, зарплата которой вполне советует современной жизни.

Теоретически, данную работу может делать любой безработный, которых, согласно статистике, в Латвии на данный момент накопилось уже 60 000 человек, но опыт компании свидетельствует о том, что местные жители неохотно соглашаются работать на фабрике, а проблема нехватки рабочей силы является актуальной для компании уже некоторое время.

“На данный момент у нас около 240 сотрудников. Примерно 30-40% — это работники, которые постоянно меняются. Остальные – люди, которые работают у нас годами”, — заявил он.