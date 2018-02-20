Зарплата на латвийской рыбной фабрике – 930 евро; работать некому(14)

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Виталий Вавилкин
15:50 20.02.2018
Экономика / Социальная экономика

И хотя зарплаты сотрудников на знаменитой фабрике „Kaija”, занимающейся производством рыбной продукции, превышают средние латвийские, компания постоянно сталкивается с нехваткой кадров.

“Говоря о самой простой части производства, где нужна руки, средняя зарплата работников цеха в прошлом году составляла брутто 930 евро. Минимальную зарплату у нас не получает никто”, — рассказывает руководитель компании Андрис Бите.

 

По его словам, можно сказать, что речь идет о неквалифицированной рабочей силе, зарплата которой вполне советует современной жизни.

 

Теоретически, данную работу может делать любой безработный, которых, согласно статистике, в Латвии на данный момент накопилось уже 60 000 человек, но опыт компании свидетельствует о том, что местные жители неохотно соглашаются работать на фабрике, а проблема нехватки рабочей силы является актуальной для компании уже некоторое время.

 

“На данный момент у нас около 240 сотрудников. Примерно 30-40% — это работники, которые постоянно меняются. Остальные – люди, которые работают у нас годами”, — заявил он.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (14)
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Саня™ 15:54 20:02:2018

Пусть русские работают.

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Latviešu patriots 16:11 20:02:2018

Русские и работают!а лабууусы толчки драаят в англиии паскуууды пидрииоты!

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dlz77 16:26 20:02:2018

какая то первобытная фабрика.
нет конвейера, очень плохой свет, примитивные стульчики.
не фабрика, а подсобка для гастарбайтеров.

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Укропитеку сане 17:37 20:02:2018

Вот мы и роботаем и ездим на хороших машинах и живём в отличии от Вас ушлёпков не в квартирах,которые Вам отдолжил Ушаков,а в своих домах.P.S.Можешь приехать ко мне в Бабите,я тебе разрешу порыться в контейнере-хоть пожрёшь нормально.

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Александр Шерстобитов 19:01 20:02:2018

Ну кому хочется работать?! Да хоть €3000, проблема ведь не в зарплате, а в труде! Лучше сидеть на пенсии мами, жрать горилку и смотреть пиратские фильмы в сети.;-)

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ВОТ ЖЕ Ш 16:13 20:02:2018

почему у нас всегда и везде в СМИ указывается зарплата до уплаты налогов? Это людей не интересует. Указывайте только на счёт в банке. Ясно что за 500 еуросов никто с рыбой у нас копаться не будет.

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Саня 16:30 20:02:2018

Проблема с пересчётом в нетто?

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однАзначно 17:04 20:02:2018

После новой налоговой реформы зарплату в нетто можно рассчитать только в нете через калькулятор...и то не факт ,что правильно...

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хек 16:41 20:02:2018

В НОРВЕГИИ НА ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ
НА
ФАБРИКЕ ПЛАТЯТ 20 ЕВРО В ЧАС!!!
РАБОТА - 8 ЧАСОВ...ПЕРЕРАБОТКА ЗА КАЖДЫЙ
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЧАС - 30 ЕВРО...
ЗА МЕСЯЦ С СУББОТАМИ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
ДО 5000 ЕВРО!!!!!!
ПУСТЬ НА КАЙЕ ЗА КОПЕЙКИ ХОХЛОЖОПЫ УРОДУЮТСЯ...

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Kaupēns 18:56 20:02:2018

Bet kreevi Norvēģijā nv vajadzīgi. Tā nav tā suga kuru ciena.

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нуну 16:57 20:02:2018

средняя зарплата 930-это начальник 1500 и работник 430

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Ivan 17:30 20:02:2018

...и пошли латыши фабрику искать, чтобы зарплату европейскую получать и рыбу жрать. :)))

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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