“Говоря о самой простой части производства, где нужна руки, средняя зарплата работников цеха в прошлом году составляла брутто 930 евро. Минимальную зарплату у нас не получает никто”, — рассказывает руководитель компании Андрис Бите.
По его словам, можно сказать, что речь идет о неквалифицированной рабочей силе, зарплата которой вполне советует современной жизни.
Теоретически, данную работу может делать любой безработный, которых, согласно статистике, в Латвии на данный момент накопилось уже 60 000 человек, но опыт компании свидетельствует о том, что местные жители неохотно соглашаются работать на фабрике, а проблема нехватки рабочей силы является актуальной для компании уже некоторое время.
“На данный момент у нас около 240 сотрудников. Примерно 30-40% — это работники, которые постоянно меняются. Остальные – люди, которые работают у нас годами”, — заявил он.
Пусть русские работают.« ответить
Русские и работают!а лабууусы толчки драаят в англиии паскуууды пидрииоты!« ответить
какая то первобытная фабрика.« ответить
нет конвейера, очень плохой свет, примитивные стульчики.
не фабрика, а подсобка для гастарбайтеров.
Вот мы и роботаем и ездим на хороших машинах и живём в отличии от Вас ушлёпков не в квартирах,которые Вам отдолжил Ушаков,а в своих домах.P.S.Можешь приехать ко мне в Бабите,я тебе разрешу порыться в контейнере-хоть пожрёшь нормально.« ответить
Ну кому хочется работать?! Да хоть €3000, проблема ведь не в зарплате, а в труде! Лучше сидеть на пенсии мами, жрать горилку и смотреть пиратские фильмы в сети.;-)« ответить
почему у нас всегда и везде в СМИ указывается зарплата до уплаты налогов? Это людей не интересует. Указывайте только на счёт в банке. Ясно что за 500 еуросов никто с рыбой у нас копаться не будет.« ответить
Проблема с пересчётом в нетто?« ответить
После новой налоговой реформы зарплату в нетто можно рассчитать только в нете через калькулятор...и то не факт ,что правильно...« ответить
В НОРВЕГИИ НА ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ« ответить
НА
ФАБРИКЕ ПЛАТЯТ 20 ЕВРО В ЧАС!!!
РАБОТА - 8 ЧАСОВ...ПЕРЕРАБОТКА ЗА КАЖДЫЙ
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЧАС - 30 ЕВРО...
ЗА МЕСЯЦ С СУББОТАМИ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
ДО 5000 ЕВРО!!!!!!
ПУСТЬ НА КАЙЕ ЗА КОПЕЙКИ ХОХЛОЖОПЫ УРОДУЮТСЯ...
Bet kreevi Norvēģijā nv vajadzīgi. Tā nav tā suga kuru ciena.« ответить
средняя зарплата 930-это начальник 1500 и работник 430« ответить
...и пошли латыши фабрику искать, чтобы зарплату европейскую получать и рыбу жрать. :)))« ответить