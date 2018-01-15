Зарплата учителя — унизительна для молодёжи!(2)

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LETA
Герман Бергер
18:15 15.01.2018
Наша Латвия / Социум

Сейчас зарплата преподавателя не мотивирует молодых педагогов работать в школе, особенно в регионах. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

По ее словам, если правительство не будет уделять внимание вложению средств в человеческий ресурс, в Латвии не останется молодых специалистов по педагогике.

 

«Правительство приняло информативное сообщение о новой концептуальной системе обучения педагогов. Мы видим, что собираются повысить требования для педагогических студентов, например, будут контролировать практику. Но при той зарплате и при том престиже, который сегодня есть у профессии, как мы привлечем специалистов на работу? Как мы привлечем молодых учителей, если правительство не вкладывает деньги в человеческий ресурс?», — указала Ванага.

 

Глава профсоюза также отметила, что нехватка педагогов наблюдается не только в школах нацменьшинств, но и в школах с латышским языком обучения.

 

«Сейчас не хватает учителей по латышскому языку, математике, физике. Не хватает педагогов дошкольной программы образования. Такая ситуация наблюдается не только в школах нацменьшинств, в латышских школах существует та же проблема», — заявила она.

 

Также, по словам Ванаги, реформа образования всего лишь является очередной реформой, которой правительство не уделило достаточно времени.

 

«Это очередная реформа, которую правительство рассмотрело в большой спешке», — заверила она.

 

Напомним, как ранее писал Mixnews, cредняя нетто-зарплата среднестатистического учителя в Латвии соразмерна со средней заработной платой на руки охранника.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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Пятиклассник 20:10 15:01:2018

Скажу больше. Уборщица в Сайэме получает 15 Э/час.

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Не Лоялен 20:42 15:01:2018

Ваня,Ванечка ну ка Кис кис кис бомбани ка!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)