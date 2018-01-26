Зарплата нового руководителя Рижской Восточной клинической университетской больницы Иманта Паэглитиса составляет 8000 евро до уплаты налогов — это почти в два раза больше, чем зарплата его предшественника.

Как заявил заместитель руководителя Межведомственного координационного центра Владислав Весперис, при назначении нового руководителя зарплата не должна так сильно повышаться.

«Нужно смотреть, не нарушены ли в данном случае правила Кабинета министров, которые предусматривают, что с 2017 года при пересмотре размера оплаты труда членов правлений и советов прирост по сравнению с предыдущим годом не должен превышать 25%», — сказал представитель учреждения.

Госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш заявил, что министерство действовало в рамках законодательства, кроме того, благодаря такому размеру предложенной зарплаты удалось найти соответствующих кандидатов на должность руководителя этой крупнейшей больницы.