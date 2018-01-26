Зарплата нового главы Восточной больницы — 8000 евро(3)

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Тимур Пушкарев
09:51 26.01.2018
Наша Латвия / Социум

Зарплата нового руководителя Рижской Восточной клинической университетской больницы Иманта Паэглитиса составляет 8000 евро до уплаты налогов — это почти в два раза больше, чем зарплата его предшественника.

Как заявил заместитель руководителя Межведомственного координационного центра Владислав Весперис, при назначении нового руководителя зарплата не должна так сильно повышаться.

 

«Нужно смотреть, не нарушены ли в данном случае правила Кабинета министров, которые предусматривают, что с 2017 года при пересмотре размера оплаты труда членов правлений и советов прирост по сравнению с предыдущим годом не должен превышать 25%», — сказал представитель учреждения.

 

Госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш заявил, что министерство действовало в рамках законодательства, кроме того, благодаря такому размеру предложенной зарплаты удалось найти соответствующих кандидатов на должность руководителя этой крупнейшей больницы.

Latvijas Avīze / Фото LETA
Комментарии (3)
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СОВЕТНИК БОГА 09:59 26:01:2018

А Он на Баррикадах был.?

Бился.. так сказать..
За халяву..?
ЕСЛИ НЕТ -- Не положено...!!!
(только 300 Евро -- Как у всех...)

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Тогда понятно 13:16 26:01:2018

почему на больных денег не хватает! Наглость и жадность!

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Это 13:31 26:01:2018

Это же сколько медиков пашет на CSDD-шника? Привет,ребята. Вы хорошо устроились!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)