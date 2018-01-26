Как заявил заместитель руководителя Межведомственного координационного центра Владислав Весперис, при назначении нового руководителя зарплата не должна так сильно повышаться.
«Нужно смотреть, не нарушены ли в данном случае правила Кабинета министров, которые предусматривают, что с 2017 года при пересмотре размера оплаты труда членов правлений и советов прирост по сравнению с предыдущим годом не должен превышать 25%», — сказал представитель учреждения.
Госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш заявил, что министерство действовало в рамках законодательства, кроме того, благодаря такому размеру предложенной зарплаты удалось найти соответствующих кандидатов на должность руководителя этой крупнейшей больницы.
А Он на Баррикадах был.?« ответить
Бился.. так сказать..
За халяву..?
ЕСЛИ НЕТ -- Не положено...!!!
(только 300 Евро -- Как у всех...)
почему на больных денег не хватает! Наглость и жадность!« ответить
Это же сколько медиков пашет на CSDD-шника? Привет,ребята. Вы хорошо устроились!« ответить