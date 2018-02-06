В Латвии безработные граждане и неграждане могут ездить бесплатно с 63 лет, а российские, украинские и белорусские пенсионеры — с 55.

Связующие условия Рижской думы предусматривают, что 100-процентная скидка применима ко всем задекларированным в Риге безработным пенсионерам, в независимости от их государственной принадлежности.

Латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше — женщина в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен от трех до восьми лет раньше, чем латвийцам.

Ни у Rīgas satiksme, ни у Рижской думы нет информации о том, сколько иностранных граждан пенсионного возраста проживает в столице.

В других самоуправлениях пенсионерам также полагаются скидки. Например, в Лиепае. Однако, там пенсионер может претендовать на скидку в 50% только если его доходы составляют меньше 300 евро в месяц.