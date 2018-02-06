Связующие условия Рижской думы предусматривают, что 100-процентная скидка применима ко всем задекларированным в Риге безработным пенсионерам, в независимости от их государственной принадлежности.
Латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше — женщина в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен от трех до восьми лет раньше, чем латвийцам.
Ни у Rīgas satiksme, ни у Рижской думы нет информации о том, сколько иностранных граждан пенсионного возраста проживает в столице.
В других самоуправлениях пенсионерам также полагаются скидки. Например, в Лиепае. Однако, там пенсионер может претендовать на скидку в 50% только если его доходы составляют меньше 300 евро в месяц.
Явно готовится к бегству в РФ, когда привлекут под суд за расхищение бюджета и еврофондов.« ответить
То-то я думаю, что в транспорте так воняет. Теперь понятно, дармоеды катаются« ответить