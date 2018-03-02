«Защитники» Андреасяна ставят рекорд

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«Защитники» Сарика Андреасяна стали самом кассовым российским фильмом 2017 года в зарубежном прокате, собрав суммарно $7,1 миллиона в 48 странах. При этом отечественные экраны принесли супергеройскому экшену только $4,5 миллиона.