Следом за «Защитниками» идёт хоррор «Невеста» Святослава Подгаевского, а третье место по зарубежным сборам отошло анимационной ленте «Снежная королева 2: Перезаморозка». По сравнению с прошлым годом российские картины заработали в других странах чуть меньше ($44,3 млн против $47,8 млн в 2016-м), однако возросло общее количество зрителей: с 9,3 миллиона до 10,7 миллиона.
«Защитники» Андреасяна ставят рекорд
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«Защитники» Сарика Андреасяна стали самом кассовым российским фильмом 2017 года в зарубежном прокате, собрав суммарно $7,1 миллиона в 48 странах. При этом отечественные экраны принесли супергеройскому экшену только $4,5 миллиона.
РИА Новости / Фото
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