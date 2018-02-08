Митрофанов, который вскоре станет депутатом Европарламента вместо Татьяны Жданок, заявил, что принятое сегодня решение Сейма передать законопроект на рассмотрение комиссиям не означает, что защитники русских школ сдались.
Он обещал, что акции протеста будут сопровождать принятие закона в Сейме и не кончатся, если закон будет принят в окончательном чтении.
Митрофанов заявил также, что Сейм сам пожалеет о своих решениях, так как празднование столетия Латвии будет омрачено атмосферой протестов.
Следующая акция протеста предусмотрена 24 февраля.
Как сообщалось, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.
Митрофанов Молодец! Так держать! Русофобов пора гнать из власти!« ответить
Русофобам тупоголовым молчать!
"Великоросский"фашизм и националшовинизм НЕ ПРОЙДЕТ!А если некие Митрофановы грозятся "омрочить"латышам праздники,то пусть не забывают народную поговорку:"Не трожь лихо,попка онео тихо!"МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ« ответить
Позорным гансам мало не покажется« ответить
Во власть допускались только латыши. Грабить и ,,уничтожать,, страну, на большее не способны. Раскалывают народ всеми способами, так как сплоченный народ способен на многое.....« ответить
Для левого комментатора"ну ,и?"-жаль тебя немощного вояку с дивана.В жизни то-"жим.жим", ну а с дивана вопли.да???Митрофанов красавчик!Народ с тобой!И с каждым разом будет всё бол ше и больше нас!!Просто ге всегда удобное время для митинга!Ну ничего.Дело времени!Тролли-эльфи трепещите на диване от желчи., и злобы!!!« ответить
Смотрю и тошнит от этого животного мира..прав захотели..а за что?за оккупацию?за уничтожение процветающего госсударства?убирайтесь в российскую помойку обратно и пользуйтесь там правами для быдла« ответить
Митрофанову дадут выбрать между судом за межднац. подстрекательство или местом в европарламенте и он сделает единственное разумное решение.« ответить
О снова питерский тролль Шерстьюнаюитый!!Свободен.твоё глупое мнение-нам не интересно!« ответить
Нет образования на родном языке, нет наших налогов , при любой возможности не платить уродам« ответить
_001 13:19 08:02:2018« ответить
Нет образования на родном языке, нет наших налогов_
Не плати! Но за одно никогда не звони скорой, полиции и пожарным. И да, пенсия тебе тоже не полагается.
Шерстьюнабиьый сиди и не пыли пургу!Безграмотный тролль из Питера@« ответить
В русских школах следует создавать родительские отряды самообороны и не допускать проведение уроков на латышском языке и гнать латыско-нацистских чиновников из школ.« ответить
_Гражданская позиция 13:24 08:02:2018« ответить
В русских школах следует создавать родительские отряды самообороны и не допускать проведение уроков на латышском языке_
Проведение уроков тогда не будет вообще. Ты думаешь, что кто-то будет вести уроков на русском? Учителям нужна зарплата, а мятежникам и террористам денег давать никто не будет. Родители могут оплачивать обучение хоть на латыни, коль латышский ненравится, но русские Латвии бедные. Никто и цент не будет платить из своего кармана.
Шерстьюнаюитый ты смотрю ге бедный??!не смеши ты народ!!все вреия боед гесешь безграмотный!еому ты то нужен"бизнессмен диванный"??« ответить
А школьники своего мнения не имеют???????? Сорвите ЕГ.Э« ответить