Защитники русских школ обещают: Сейм сам пожалеет о своих решениях (30)

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Виталий Вавилкин
12:51 08.02.2018
Политика / Политика

Интенсивность протестов против перехода на обучение на латышском языке не уменьшится до тех пор, пока государство не услышит требования людей и не оставит в покое образование нацменьшинств, заявил агентству ЛЕТА сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

Митрофанов, который вскоре станет депутатом Европарламента вместо Татьяны Жданок, заявил, что принятое сегодня решение Сейма передать законопроект на рассмотрение комиссиям не означает, что защитники русских школ сдались.

 

Он обещал, что акции протеста будут сопровождать принятие закона в Сейме и не кончатся, если закон будет принят в окончательном чтении.

 

Митрофанов заявил также, что Сейм сам пожалеет о своих решениях, так как празднование столетия Латвии будет омрачено атмосферой протестов.

 

Следующая акция протеста предусмотрена 24 февраля.

 

Как сообщалось, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

LETA / Фото
Комментарии (30)
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Нас много и мы победим! 13:10 08:02:2018

Митрофанов Молодец! Так держать! Русофобов пора гнать из власти!

Русофобам тупоголовым молчать!

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Ну и...? 13:19 08:02:2018

"Великоросский"фашизм и националшовинизм НЕ ПРОЙДЕТ!А если некие Митрофановы грозятся "омрочить"латышам праздники,то пусть не забывают народную поговорку:"Не трожь лихо,попка онео тихо!"МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

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Вот именно 13:36 08:02:2018

Позорным гансам мало не покажется

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шери 13:40 08:02:2018

Во власть допускались только латыши. Грабить и ,,уничтожать,, страну, на большее не способны. Раскалывают народ всеми способами, так как сплоченный народ способен на многое.....

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олег 14:50 08:02:2018

Для левого комментатора"ну ,и?"-жаль тебя немощного вояку с дивана.В жизни то-"жим.жим", ну а с дивана вопли.да???Митрофанов красавчик!Народ с тобой!И с каждым разом будет всё бол ше и больше нас!!Просто ге всегда удобное время для митинга!Ну ничего.Дело времени!Тролли-эльфи трепещите на диване от желчи., и злобы!!!

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ваня 15:13 08:02:2018

Смотрю и тошнит от этого животного мира..прав захотели..а за что?за оккупацию?за уничтожение процветающего госсударства?убирайтесь в российскую помойку обратно и пользуйтесь там правами для быдла

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Александр Шерстобитов 13:19 08:02:2018

Митрофанову дадут выбрать между судом за межднац. подстрекательство или местом в европарламенте и он сделает единственное разумное решение.

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Доброжелатель 14:52 08:02:2018

О снова питерский тролль Шерстьюнаюитый!!Свободен.твоё глупое мнение-нам не интересно!

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001 13:19 08:02:2018

Нет образования на родном языке, нет наших налогов , при любой возможности не платить уродам

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Александр Шерстобитов 13:28 08:02:2018

_001 13:19 08:02:2018
Нет образования на родном языке, нет наших налогов_

Не плати! Но за одно никогда не звони скорой, полиции и пожарным. И да, пенсия тебе тоже не полагается.

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Доброжелатель 14:54 08:02:2018

Шерстьюнабиьый сиди и не пыли пургу!Безграмотный тролль из Питера@

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Гражданская позиция 13:24 08:02:2018

В русских школах следует создавать родительские отряды самообороны и не допускать проведение уроков на латышском языке и гнать латыско-нацистских чиновников из школ.

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Александр Шерстобитов 13:34 08:02:2018

_Гражданская позиция 13:24 08:02:2018
В русских школах следует создавать родительские отряды самообороны и не допускать проведение уроков на латышском языке_

Проведение уроков тогда не будет вообще. Ты думаешь, что кто-то будет вести уроков на русском? Учителям нужна зарплата, а мятежникам и террористам денег давать никто не будет. Родители могут оплачивать обучение хоть на латыни, коль латышский ненравится, но русские Латвии бедные. Никто и цент не будет платить из своего кармана.

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Доброжелатель 14:59 08:02:2018

Шерстьюнаюитый ты смотрю ге бедный??!не смеши ты народ!!все вреия боед гесешь безграмотный!еому ты то нужен"бизнессмен диванный"??

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А школник 14:11 08:02:2018

А школьники своего мнения не имеют???????? Сорвите ЕГ.Э

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)