Интенсивность протестов против перехода на обучение на латышском языке не уменьшится до тех пор, пока государство не услышит требования людей и не оставит в покое образование нацменьшинств, заявил агентству ЛЕТА сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

Митрофанов, который вскоре станет депутатом Европарламента вместо Татьяны Жданок, заявил, что принятое сегодня решение Сейма передать законопроект на рассмотрение комиссиям не означает, что защитники русских школ сдались.

Он обещал, что акции протеста будут сопровождать принятие закона в Сейме и не кончатся, если закон будет принят в окончательном чтении.

Митрофанов заявил также, что Сейм сам пожалеет о своих решениях, так как празднование столетия Латвии будет омрачено атмосферой протестов.

Следующая акция протеста предусмотрена 24 февраля.

Как сообщалось, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.