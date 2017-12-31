Как отмечают специалисты, животные, не привыкшие к громким звукам и ярким вспышкам света, должны быть помещены в защищенное от внешней среды и закрытое помещение, чтобы они от страха не травмировали себя и не сбежали в панике.
Следует также побеспокоиться о том, чтобы домашние животные все время находились под опекой хозяев. Как показывает опыт прошлых лет, нередко в первые дни и недели после встречи Нового года приюты для домашних животных переполнены сбежавшими от страха перед фейерверками кошек и собак.
Владельцы кошек и собак на всякий случай могли бы перед праздниками надеть своим подопечным ошейники с контактными данными их хозяев, чтобы потом было легче найти потерявшееся животное. В Латвии кошки и собаки должны иметь также вживленные электронные чипы, на которых записана информация об их владельцах.
Если животное все же пропало, следует как можно скорее начать его поиски, созвониться с ближайшим приютом. Общество призвало также водителей с пониманием отнестись к ситуации, когда напуганные фейерверками животные, утратив ориентацию в пространстве, выбегают на проезжую часть дороги и мешают движению.
Защитники животных напомнили, что устраивать фейерверки поблизости от животных нельзя, чтобы не травмировать их. Остатки праздничных ракет необходимо убрать, чтобы животные случайно не съели их.
Samij udwij 2017 NG Mi s sobakoj v vannoj komnate pri svece s bokalom mezezers...2018 istorija povtorjajetsja« ответить