Защитники животных: оградите своих питомцев от вызванного салютом стресса!(1)

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Виталий Вавилкин
12:08 31.12.2017
Lifenews / Интересно

На домашней странице Общества охраны животных вывешено напоминание владельцам домашних животных — как в городе, так и на селе — о необходимости защитить своих любимцев и подопечных от стресса, который они могут испытать во время новогоднего салюта.

Как отмечают специалисты, животные, не привыкшие к громким звукам и ярким вспышкам света, должны быть помещены в защищенное от внешней среды и закрытое помещение, чтобы они от страха не травмировали себя и не сбежали в панике.

 

Следует также побеспокоиться о том, чтобы домашние животные все время находились под опекой хозяев. Как показывает опыт прошлых лет, нередко в первые дни и недели после встречи Нового года приюты для домашних животных переполнены сбежавшими от страха перед фейерверками кошек и собак.

 

Владельцы кошек и собак на всякий случай могли бы перед праздниками надеть своим подопечным ошейники с контактными данными их хозяев, чтобы потом было легче найти потерявшееся животное. В Латвии кошки и собаки должны иметь также вживленные электронные чипы, на которых записана информация об их владельцах.

 

Если животное все же пропало, следует как можно скорее начать его поиски, созвониться с ближайшим приютом. Общество призвало также водителей с пониманием отнестись к ситуации, когда напуганные фейерверками животные, утратив ориентацию в пространстве, выбегают на проезжую часть дороги и мешают движению.

 

Защитники животных напомнили, что устраивать фейерверки поблизости от животных нельзя, чтобы не травмировать их. Остатки праздничных ракет необходимо убрать, чтобы животные случайно не съели их.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Ava 14:31 31:12:2017

Samij udwij 2017 NG Mi s sobakoj v vannoj komnate pri svece s bokalom mezezers...2018 istorija povtorjajetsja

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)