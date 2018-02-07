Зато в Европе! Латвия продолжает жить за счет России(22)

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Анатолий Тарасов
11:59 07.02.2018
Экономика / Макроэкономика

Сегодня в прибалтийских странах годы в составе СССР часто называют оккупацией, но так ли плохо жилось в Эстонии, Литве и Латвии в то время? Прибалтику называли «витриной» Советского Союза и уровень жизни там был намного выше, чем в среднем по стране.

Во времена СССР Прибалтика была своеобразной «витриной» советского строя, поэтому Латвия, Литва и Эстония были одними из передовых республик и в их развитие вкладывались огромные деньги, считает доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.

 

Эксперт отметил, что отделение стран Балтии от Советского Союза привело к краху их экономики и сельского хозяйства.

 

«Сельское хозяйство невыгодно Германии, Франции и Италии. Зачем сельское хозяйство в странах Балтии, если оно составляет им конкуренцию. Промышленность была уничтожена по этим же причинам. И сегодня страны Балтии, по сути дела, живут за счет России, потому что Россия покупает 20% всей прибалтийской продукции, а Германия только 10%, это важно понимать. А во-вторых, крупнейший транспортный узел, железнодорожный, водный, морской является общим и для России, и для всех трех прибалтийских стран. Транспортный узел невозможно разделить, там нет национальных сегментов, и благодаря транзиту эти республики получают колоссальные деньги», — сказал Манойло.

 

Прибалтику называли «витриной Советского Союза». Это был своеобразный островок Европы на территории Советского Союза. Поездка туда по эмоциям приравнивалась к поездке за рубеж. Не случайно заграницу в советских фильмах снимали именно в Прибалтике.

 

Явка советского разведчика на Цветочной улице в фильме «17 мгновений весны» находилась на рижской улице Яуниела. Здесь же снимали и дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит.  Планы фильмов «Три толстяка» и «Город мастеров» снимали в Таллине.  

 

Также здесь закрывали глаза на те вещи, которые в РСФСР были под запретом. Например, здесь активно развивалась рок и панк-культура. Эстонские панк-группы Propeller и Para Trust появились ещё в 1979 году, в 1980-е в Латвии была создана группа «Конец капитализма», в 1986 году в Эстонии — группа «J.M.K.E.». Она до сих пор существует.

 

УСЛОВИЯ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 

 

Такое раздолье в Латвии, Литве и Эстонии было вызвано целым рядом факторов. В первую очередь — особыми условиями, которые были предоставлены прибалтийским странам уже после войны.

 

21 мая 1947 года закрытым постановлением ЦК ВКП (б) было предписано учесть исторические и экономические традиции этого региона и замедлить в нем темпы коллективизации. Такая преференция в Прибалтике продолжалась вплоть до распада СССР. К концу 1980-х годов больше 70% сельскохозяйственной продукции в Прибалтике производилось и сбывалось личными хозяйствами («единоличниками»).

 

Также нужно отметить, что в 1940–1960-х у прибалтийских колхозников не изымались паспорта (как в большинстве республик СССР, кроме регионов Закавказья).

 

Уровень заработной платы в Прибалтике также отличался от средней по Союзу. С конца 1940-х до 1990 года зарплаты прибалтийских рабочих, колхозников и инженеров были в 2–3 раза выше, чем в большинстве республик и в среднем по Союзу, а цены, тарифы на квартплату и электроэнергию — ниже.

 

По статистическим данным, в 1988 году латыши, литовцы и эстонцы потребляли за год мяса и мясных продуктов 84, 85 и 90 кг соответственно. В среднем по СССР этот показатель составлял не более 64 кг. Потребление молока и молочной продукции: Литва — 438 кг/чел в год, Латвия — 471 кг/чел в год, Эстония — 481 кг/чел в год. Средний показатель для СССР — 341 кг/чел в год.

 

ДОРОГИ

 

Не калининградские, а именно латвийские, эстонские и литовские порты были главными западными морскими воротами Советского Союза. До сих пор их доля во внешнеторговом трафике России превышает 25%, построенные ещё в советские годы порты продолжают приносить доход прибалтийским странам.

 

В 70–80-х годах к этим портам были проложены нефтепроводы. Автомобильные дороги в Прибалтике также были на высоте. По качеству они занимали первое место в СССР. Второе место занимала Западная Украина, третье — Закавказье. РСФСР был на 12–13-м месте.

 

БРЕНДЫ

 

Прибалтика времен СССР была знаменита своими брендами. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Джинтарс», «Рижские шпроты». Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички ЭР-1 и ЭР-2.

 

После распада Советского Союза судьба этих брендов оказалась печальной.

 

«ВЭФ», бывший в годы Союза одним из передовых мировых производителей электроники, радиоприемников, телефонов, станков, обеспечивавший рабочими местами больше 14000 человек на заводе в Риге и ещё 6000 в остальной Латвии, дававший прибыль 580 миллионов долларов в год, в середине 90-х объявил о банкротстве. Сегодня на месте завода торговый центр.

 

Такая же участь постигла и РАФ. В 1997 году производство на заводе было остановлено. По горькой иронии судьбы, последней моделью, сошедшей с конвейера некогда процветающего завода, стал автомобиль-катафалк. По состоянию на 2010 год большинство корпусов завода разрушено, а на их месте располагаются торговые площади.

 

Бывший гигант, Рижский вагоностроительный завод, с трудом пережил девяностые годы. В 1998 году была объявлена неплатежеспособность завода. Многократно сократились объемы производства. К 2001 году на заводе осталось меньше полутора сотен сотрудников (при СССР было 6000). Сейчас завод поделен: половина отошла частному предпринимателю, вторая половина продолжает работу, но в объемах, не сравнимых с советским временем.

Rubaltic / Фото
Комментарии (22)
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narod 12:16 07:02:2018

zarplati u nas kak v Rossii, a ceni kak v ES, benzin kosmos, elktroenergii rastjot, vse komunaljnie rastut, he-he, produkti dorozhajut, nalogi povishajut i t.d.

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Latviešu patriots 13:17 07:02:2018

Прибалты приторговывали тюльпанами на весенние праздники по всему северу России.
Бизнес был поставлен на широкую ногу, одни с чемоданами таскались по городам России и в то время когда вывозили отцвёвшие тюльпаны вместе с землёй и луковицами, латыши рылись в кучах отходов на свалках выуживая луковицы для следующих праздников.
Тащили чемоданами в Латвию и на своих огородиках, в теплицах высаживали и потом весной следующего года, опять шаркались по северам России.

P.S.
Вот так они "работали", когда вся Россия горбатилась строя коммунизм.

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Smile 13:42 07:02:2018

tupais kolhozniek patrjibot , tava sūda rusņa 40tajā gadā okupēja 10. vietā Eiropas labklājības indeksā esošo Latviju . Piecdesmit gadus mēs barojām tādas utainas cūkas kā tevi un vēl pusgadsimts paies,kamēr sakārtosim pisto komuņagu sajāto Latviju !!!

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На дворе 21 век 14:23 07:02:2018

А мы все вспоминаем 40-е годы прошлого века. ВЭФ работал, когда и Латвии в помине не было. Но "свободные и независимые" латыши умудрились и его загубить.

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Угу 12:21 07:02:2018

Прибалтика времен СССР была знаменита своими брендами. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Джинтарс», «Рижские шпроты». Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички ЭР-1 и ЭР-2.
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Все выпускалось для нехитрого рынка СССР, из комплектующих и сырья этого же самого СССР., то есть Латвия не была чем-то самостоятельным, а была лишь частью убогого по мировым меркам механизма, жившего натуральным хозяйством. Качество этих "товаров" можно было увидеть в сравнении с тем, что продавалось в "бонном", и "чековом", земля и небо.. Когда вовсе не по вине втянутой в него насильно Латвии, этот постаревший и дряхлый монстр начал разваливаться, вместе с его, рухнула и её экономика, с абсолютно неконкурентными на рынке выпускаемыми ею товарами, которые стали никому не нужны, да и производить их было не из чего..

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-угу 12:48 07:02:2018

Ну,что,срань,теперь напиши что из выше перечисленного Латвия сохранила и модернизировало до конкурентноспособного уровня Европы,не х...уй сказать,единственное что это колония способна производить,так это такую мразь,как ты.

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hren gnu 12:57 07:02:2018

v koree na bikah 30 let pahali a v kitae nichego ne bilo konkurentnosposobnogo -gde oni i gde laptija sejchas -a ti zastrjal c bonnikah da berezkah -mir menjaetsa i chto meshalo menjatsa laptii moderninizirovatj rekonstruirovatj i td i tp -obgadilisj vse po polnoj -vse razvaliv i nichego ne postroiv -teperj s bikov kak korejci v svoe vremja zasuchiv pri etom rukava vprjagajtesj -toljko v upor ne vidno kak i s kem -karmani nabili a daljshe mozgi nuzhni a ih to i net

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Ты суслика видишь? 12:59 07:02:2018

Эти призмоголовые дегенераты даже местную мясомолочку пркатически загубили, хотя грозились, что завалят весь мир беконом с маслом, а теперь у самих 90% этой продукции - привозная! :)
Чего эти упыри ни коснутся - всё превращается в тлен и пепел!
И самих скоро не будет, да и плакать по ним будет некому! :)

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варзилову Угу 13:05 07:02:2018

варзилов- придурок, твои 8 классов образования не дают тебе права рассуждать на серьёзные темы. Явно видно, что у тебя склад ума тупого обывателя, а значит не лезь ты, неуч, в тему, где туп и глуп. Тебе уже 50 лет, но ума нет и уже не будет.

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Смех 13:15 07:02:2018

Что за "варзилов", дурачок ты тупой, что за гвоздь в твоей дыне засел?:))))))

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Да. -угу. 13:36 07:02:2018

+100. Особенно понравилось ......производить такую мразь....

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стас 15:34 07:02:2018

Для "Угу". Ну что ж, примем все, что Вами сказано, за истину. пусть так. : советский строй ничего, кроме убогой экономики, Вашему народу не дал. Но зато теперь. то у Вас самые прогрессивные и экономика и строй. Уже более 25 лет. Так продемонстрируйте нам экономическими данными величие Ваших успехов, и мы, вместе с Вами, порадуемся им и признаем, что Вы правы. А пока вместо позитивных цифр, демонстрирующих достиже-ния, упадок и бегство коренного населения из родного отечества. Увы, но так. Если же я не прав, то самое лучшее опровержение - это цифры успеха, начиная от ВВП и далее.
Жду Ваших победных реляций. В случае же уклонения от заданной системы оценок, я вправе посчитать Вас малокомпетентным профаном. Надеюсь, что это не так. Слово за Вами!

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latviešu patriotis 12:46 07:02:2018

B coветское время жили в лaптии как у Xpucта за пазухой,счастливые сытые и довольные,а главное по настоящему свободные и социально защищённые...дебилы,русофобы и фашингтонгские подстилки,проcpaли,paзрушили и разворовали цветущую республику в составе Великого Государства!!!

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Суд 13:12 07:02:2018

Эти русофобы, фашингтонские подстилки всё разворовали, они потенциальные преступники и предатели своей страны и народа, их надо судить.

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Гражданин LR+GB 12:50 07:02:2018

Ну да,раньше Латвия была лицом СССР,а теперь стала жо..ой ЕС,гордитесь титульные,Вы сново там,где Вам место.

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Тадас, Литва 12:58 07:02:2018

Я литовец. Здесь родился, рос, живу и умру. И никогда небыл никаким прибалтом и в какой то Прибалтике никогда не жил. И прибалтом меня никто не сделает.

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Latviešu patriots 13:28 07:02:2018

Tadasam. Ceru, ka drīz nosprāgsi! Paldies Dievam, ka okupācija ir beigusies, un PSRS ir sabrucis! Par to mūžīga slava ASV!

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patiotsu choknutomu 14:07 07:02:2018

u tebja okkupacija nikogda ne zakonchitsa -ti nolj polnij -tebja drjuchili i budut drjuchitj vsem komu ne lenj toljko mordi budut raznie i jaziki ne zabivaj hozjaskie bistro viuchivatj inache i razgovarivatj s toboj nikto dazhe ne budet na tvoem nikomu ne ponjatnom jazike i budeshj v hlevu sam s coboj o vechnoj boli balabolitj kakoj zhe ja durak

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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