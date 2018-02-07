Сегодня в прибалтийских странах годы в составе СССР часто называют оккупацией, но так ли плохо жилось в Эстонии, Литве и Латвии в то время? Прибалтику называли «витриной» Советского Союза и уровень жизни там был намного выше, чем в среднем по стране.

Во времена СССР Прибалтика была своеобразной «витриной» советского строя, поэтому Латвия, Литва и Эстония были одними из передовых республик и в их развитие вкладывались огромные деньги, считает доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.

Эксперт отметил, что отделение стран Балтии от Советского Союза привело к краху их экономики и сельского хозяйства.

«Сельское хозяйство невыгодно Германии, Франции и Италии. Зачем сельское хозяйство в странах Балтии, если оно составляет им конкуренцию. Промышленность была уничтожена по этим же причинам. И сегодня страны Балтии, по сути дела, живут за счет России, потому что Россия покупает 20% всей прибалтийской продукции, а Германия только 10%, это важно понимать. А во-вторых, крупнейший транспортный узел, железнодорожный, водный, морской является общим и для России, и для всех трех прибалтийских стран. Транспортный узел невозможно разделить, там нет национальных сегментов, и благодаря транзиту эти республики получают колоссальные деньги», — сказал Манойло.

Прибалтику называли «витриной Советского Союза». Это был своеобразный островок Европы на территории Советского Союза. Поездка туда по эмоциям приравнивалась к поездке за рубеж. Не случайно заграницу в советских фильмах снимали именно в Прибалтике.

Явка советского разведчика на Цветочной улице в фильме «17 мгновений весны» находилась на рижской улице Яуниела. Здесь же снимали и дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Планы фильмов «Три толстяка» и «Город мастеров» снимали в Таллине.

Также здесь закрывали глаза на те вещи, которые в РСФСР были под запретом. Например, здесь активно развивалась рок и панк-культура. Эстонские панк-группы Propeller и Para Trust появились ещё в 1979 году, в 1980-е в Латвии была создана группа «Конец капитализма», в 1986 году в Эстонии — группа «J.M.K.E.». Она до сих пор существует.

УСЛОВИЯ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

Такое раздолье в Латвии, Литве и Эстонии было вызвано целым рядом факторов. В первую очередь — особыми условиями, которые были предоставлены прибалтийским странам уже после войны.

21 мая 1947 года закрытым постановлением ЦК ВКП (б) было предписано учесть исторические и экономические традиции этого региона и замедлить в нем темпы коллективизации. Такая преференция в Прибалтике продолжалась вплоть до распада СССР. К концу 1980-х годов больше 70% сельскохозяйственной продукции в Прибалтике производилось и сбывалось личными хозяйствами («единоличниками»).

Также нужно отметить, что в 1940–1960-х у прибалтийских колхозников не изымались паспорта (как в большинстве республик СССР, кроме регионов Закавказья).

Уровень заработной платы в Прибалтике также отличался от средней по Союзу. С конца 1940-х до 1990 года зарплаты прибалтийских рабочих, колхозников и инженеров были в 2–3 раза выше, чем в большинстве республик и в среднем по Союзу, а цены, тарифы на квартплату и электроэнергию — ниже.

По статистическим данным, в 1988 году латыши, литовцы и эстонцы потребляли за год мяса и мясных продуктов 84, 85 и 90 кг соответственно. В среднем по СССР этот показатель составлял не более 64 кг. Потребление молока и молочной продукции: Литва — 438 кг/чел в год, Латвия — 471 кг/чел в год, Эстония — 481 кг/чел в год. Средний показатель для СССР — 341 кг/чел в год.

ДОРОГИ

Не калининградские, а именно латвийские, эстонские и литовские порты были главными западными морскими воротами Советского Союза. До сих пор их доля во внешнеторговом трафике России превышает 25%, построенные ещё в советские годы порты продолжают приносить доход прибалтийским странам.

В 70–80-х годах к этим портам были проложены нефтепроводы. Автомобильные дороги в Прибалтике также были на высоте. По качеству они занимали первое место в СССР. Второе место занимала Западная Украина, третье — Закавказье. РСФСР был на 12–13-м месте.

БРЕНДЫ

Прибалтика времен СССР была знаменита своими брендами. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Джинтарс», «Рижские шпроты». Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички ЭР-1 и ЭР-2.

После распада Советского Союза судьба этих брендов оказалась печальной.

«ВЭФ», бывший в годы Союза одним из передовых мировых производителей электроники, радиоприемников, телефонов, станков, обеспечивавший рабочими местами больше 14000 человек на заводе в Риге и ещё 6000 в остальной Латвии, дававший прибыль 580 миллионов долларов в год, в середине 90-х объявил о банкротстве. Сегодня на месте завода торговый центр.

Такая же участь постигла и РАФ. В 1997 году производство на заводе было остановлено. По горькой иронии судьбы, последней моделью, сошедшей с конвейера некогда процветающего завода, стал автомобиль-катафалк. По состоянию на 2010 год большинство корпусов завода разрушено, а на их месте располагаются торговые площади.

Бывший гигант, Рижский вагоностроительный завод, с трудом пережил девяностые годы. В 1998 году была объявлена неплатежеспособность завода. Многократно сократились объемы производства. К 2001 году на заводе осталось меньше полутора сотен сотрудников (при СССР было 6000). Сейчас завод поделен: половина отошла частному предпринимателю, вторая половина продолжает работу, но в объемах, не сравнимых с советским временем.