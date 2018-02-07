Во времена СССР Прибалтика была своеобразной «витриной» советского строя, поэтому Латвия, Литва и Эстония были одними из передовых республик и в их развитие вкладывались огромные деньги, считает доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.
Эксперт отметил, что отделение стран Балтии от Советского Союза привело к краху их экономики и сельского хозяйства.
«Сельское хозяйство невыгодно Германии, Франции и Италии. Зачем сельское хозяйство в странах Балтии, если оно составляет им конкуренцию. Промышленность была уничтожена по этим же причинам. И сегодня страны Балтии, по сути дела, живут за счет России, потому что Россия покупает 20% всей прибалтийской продукции, а Германия только 10%, это важно понимать. А во-вторых, крупнейший транспортный узел, железнодорожный, водный, морской является общим и для России, и для всех трех прибалтийских стран. Транспортный узел невозможно разделить, там нет национальных сегментов, и благодаря транзиту эти республики получают колоссальные деньги», — сказал Манойло.
Прибалтику называли «витриной Советского Союза». Это был своеобразный островок Европы на территории Советского Союза. Поездка туда по эмоциям приравнивалась к поездке за рубеж. Не случайно заграницу в советских фильмах снимали именно в Прибалтике.
Явка советского разведчика на Цветочной улице в фильме «17 мгновений весны» находилась на рижской улице Яуниела. Здесь же снимали и дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Планы фильмов «Три толстяка» и «Город мастеров» снимали в Таллине.
Также здесь закрывали глаза на те вещи, которые в РСФСР были под запретом. Например, здесь активно развивалась рок и панк-культура. Эстонские панк-группы Propeller и Para Trust появились ещё в 1979 году, в 1980-е в Латвии была создана группа «Конец капитализма», в 1986 году в Эстонии — группа «J.M.K.E.». Она до сих пор существует.
УСЛОВИЯ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
Такое раздолье в Латвии, Литве и Эстонии было вызвано целым рядом факторов. В первую очередь — особыми условиями, которые были предоставлены прибалтийским странам уже после войны.
21 мая 1947 года закрытым постановлением ЦК ВКП (б) было предписано учесть исторические и экономические традиции этого региона и замедлить в нем темпы коллективизации. Такая преференция в Прибалтике продолжалась вплоть до распада СССР. К концу 1980-х годов больше 70% сельскохозяйственной продукции в Прибалтике производилось и сбывалось личными хозяйствами («единоличниками»).
Также нужно отметить, что в 1940–1960-х у прибалтийских колхозников не изымались паспорта (как в большинстве республик СССР, кроме регионов Закавказья).
Уровень заработной платы в Прибалтике также отличался от средней по Союзу. С конца 1940-х до 1990 года зарплаты прибалтийских рабочих, колхозников и инженеров были в 2–3 раза выше, чем в большинстве республик и в среднем по Союзу, а цены, тарифы на квартплату и электроэнергию — ниже.
По статистическим данным, в 1988 году латыши, литовцы и эстонцы потребляли за год мяса и мясных продуктов 84, 85 и 90 кг соответственно. В среднем по СССР этот показатель составлял не более 64 кг. Потребление молока и молочной продукции: Литва — 438 кг/чел в год, Латвия — 471 кг/чел в год, Эстония — 481 кг/чел в год. Средний показатель для СССР — 341 кг/чел в год.
ДОРОГИ
Не калининградские, а именно латвийские, эстонские и литовские порты были главными западными морскими воротами Советского Союза. До сих пор их доля во внешнеторговом трафике России превышает 25%, построенные ещё в советские годы порты продолжают приносить доход прибалтийским странам.
В 70–80-х годах к этим портам были проложены нефтепроводы. Автомобильные дороги в Прибалтике также были на высоте. По качеству они занимали первое место в СССР. Второе место занимала Западная Украина, третье — Закавказье. РСФСР был на 12–13-м месте.
БРЕНДЫ
Прибалтика времен СССР была знаменита своими брендами. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Джинтарс», «Рижские шпроты». Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички ЭР-1 и ЭР-2.
После распада Советского Союза судьба этих брендов оказалась печальной.
«ВЭФ», бывший в годы Союза одним из передовых мировых производителей электроники, радиоприемников, телефонов, станков, обеспечивавший рабочими местами больше 14000 человек на заводе в Риге и ещё 6000 в остальной Латвии, дававший прибыль 580 миллионов долларов в год, в середине 90-х объявил о банкротстве. Сегодня на месте завода торговый центр.
Такая же участь постигла и РАФ. В 1997 году производство на заводе было остановлено. По горькой иронии судьбы, последней моделью, сошедшей с конвейера некогда процветающего завода, стал автомобиль-катафалк. По состоянию на 2010 год большинство корпусов завода разрушено, а на их месте располагаются торговые площади.
Бывший гигант, Рижский вагоностроительный завод, с трудом пережил девяностые годы. В 1998 году была объявлена неплатежеспособность завода. Многократно сократились объемы производства. К 2001 году на заводе осталось меньше полутора сотен сотрудников (при СССР было 6000). Сейчас завод поделен: половина отошла частному предпринимателю, вторая половина продолжает работу, но в объемах, не сравнимых с советским временем.
zarplati u nas kak v Rossii, a ceni kak v ES, benzin kosmos, elktroenergii rastjot, vse komunaljnie rastut, he-he, produkti dorozhajut, nalogi povishajut i t.d.« ответить
Прибалты приторговывали тюльпанами на весенние праздники по всему северу России.« ответить
Бизнес был поставлен на широкую ногу, одни с чемоданами таскались по городам России и в то время когда вывозили отцвёвшие тюльпаны вместе с землёй и луковицами, латыши рылись в кучах отходов на свалках выуживая луковицы для следующих праздников.
Тащили чемоданами в Латвию и на своих огородиках, в теплицах высаживали и потом весной следующего года, опять шаркались по северам России.
P.S.
Вот так они "работали", когда вся Россия горбатилась строя коммунизм.
tupais kolhozniek patrjibot , tava sūda rusņa 40tajā gadā okupēja 10. vietā Eiropas labklājības indeksā esošo Latviju . Piecdesmit gadus mēs barojām tādas utainas cūkas kā tevi un vēl pusgadsimts paies,kamēr sakārtosim pisto komuņagu sajāto Latviju !!!« ответить
А мы все вспоминаем 40-е годы прошлого века. ВЭФ работал, когда и Латвии в помине не было. Но "свободные и независимые" латыши умудрились и его загубить.« ответить
Прибалтика времен СССР была знаменита своими брендами. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Джинтарс», «Рижские шпроты». Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички ЭР-1 и ЭР-2.« ответить
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Все выпускалось для нехитрого рынка СССР, из комплектующих и сырья этого же самого СССР., то есть Латвия не была чем-то самостоятельным, а была лишь частью убогого по мировым меркам механизма, жившего натуральным хозяйством. Качество этих "товаров" можно было увидеть в сравнении с тем, что продавалось в "бонном", и "чековом", земля и небо.. Когда вовсе не по вине втянутой в него насильно Латвии, этот постаревший и дряхлый монстр начал разваливаться, вместе с его, рухнула и её экономика, с абсолютно неконкурентными на рынке выпускаемыми ею товарами, которые стали никому не нужны, да и производить их было не из чего..
Ну,что,срань,теперь напиши что из выше перечисленного Латвия сохранила и модернизировало до конкурентноспособного уровня Европы,не х...уй сказать,единственное что это колония способна производить,так это такую мразь,как ты.« ответить
v koree na bikah 30 let pahali a v kitae nichego ne bilo konkurentnosposobnogo -gde oni i gde laptija sejchas -a ti zastrjal c bonnikah da berezkah -mir menjaetsa i chto meshalo menjatsa laptii moderninizirovatj rekonstruirovatj i td i tp -obgadilisj vse po polnoj -vse razvaliv i nichego ne postroiv -teperj s bikov kak korejci v svoe vremja zasuchiv pri etom rukava vprjagajtesj -toljko v upor ne vidno kak i s kem -karmani nabili a daljshe mozgi nuzhni a ih to i net« ответить
Эти призмоголовые дегенераты даже местную мясомолочку пркатически загубили, хотя грозились, что завалят весь мир беконом с маслом, а теперь у самих 90% этой продукции - привозная! :)« ответить
Чего эти упыри ни коснутся - всё превращается в тлен и пепел!
И самих скоро не будет, да и плакать по ним будет некому! :)
варзилов- придурок, твои 8 классов образования не дают тебе права рассуждать на серьёзные темы. Явно видно, что у тебя склад ума тупого обывателя, а значит не лезь ты, неуч, в тему, где туп и глуп. Тебе уже 50 лет, но ума нет и уже не будет.« ответить
Что за "варзилов", дурачок ты тупой, что за гвоздь в твоей дыне засел?:))))))« ответить
+100. Особенно понравилось ......производить такую мразь....« ответить
Для "Угу". Ну что ж, примем все, что Вами сказано, за истину. пусть так. : советский строй ничего, кроме убогой экономики, Вашему народу не дал. Но зато теперь. то у Вас самые прогрессивные и экономика и строй. Уже более 25 лет. Так продемонстрируйте нам экономическими данными величие Ваших успехов, и мы, вместе с Вами, порадуемся им и признаем, что Вы правы. А пока вместо позитивных цифр, демонстрирующих достиже-ния, упадок и бегство коренного населения из родного отечества. Увы, но так. Если же я не прав, то самое лучшее опровержение - это цифры успеха, начиная от ВВП и далее.« ответить
Жду Ваших победных реляций. В случае же уклонения от заданной системы оценок, я вправе посчитать Вас малокомпетентным профаном. Надеюсь, что это не так. Слово за Вами!
B coветское время жили в лaптии как у Xpucта за пазухой,счастливые сытые и довольные,а главное по настоящему свободные и социально защищённые...дебилы,русофобы и фашингтонгские подстилки,проcpaли,paзрушили и разворовали цветущую республику в составе Великого Государства!!!« ответить
Эти русофобы, фашингтонские подстилки всё разворовали, они потенциальные преступники и предатели своей страны и народа, их надо судить.« ответить
Ну да,раньше Латвия была лицом СССР,а теперь стала жо..ой ЕС,гордитесь титульные,Вы сново там,где Вам место.« ответить
Я литовец. Здесь родился, рос, живу и умру. И никогда небыл никаким прибалтом и в какой то Прибалтике никогда не жил. И прибалтом меня никто не сделает.« ответить
Tadasam. Ceru, ka drīz nosprāgsi! Paldies Dievam, ka okupācija ir beigusies, un PSRS ir sabrucis! Par to mūžīga slava ASV!« ответить
u tebja okkupacija nikogda ne zakonchitsa -ti nolj polnij -tebja drjuchili i budut drjuchitj vsem komu ne lenj toljko mordi budut raznie i jaziki ne zabivaj hozjaskie bistro viuchivatj inache i razgovarivatj s toboj nikto dazhe ne budet na tvoem nikomu ne ponjatnom jazike i budeshj v hlevu sam s coboj o vechnoj boli balabolitj kakoj zhe ja durak« ответить