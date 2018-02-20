Политическая элита в очередной раз продемонстрировала свою медлительность, растерянность, неспособность адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Имя Латвии в эти дни непривычно громко прозвучало на весь мир. Увы, вовсе не по причине достижений наших спортсменов на Олимпиаде, а из–за финансово–криминальных событий. Сперва в ленту важных мировых новостей попал скандал с жесткими обвинениями в адрес банка ABLV. Спустя пару дней наша родина оказалась в центре внимания мировых СМИ в свете задержания одного из высших должностных лиц Латвии — президента Банка Латвии Илмара Римшевичса.

Молчание ягнят

Ситуация требовала мгновенной или по крайней мере довольно оперативной реакции со стороны руководителей ЛР. Ведь, во–первых, в тяжелых нарушениях (обход международных санкций в отношении Северной Кореи, отмывание преступных средств и подкуп должностных лиц Латвии) был обвинен не какой–нибудь, простите, маленький банчок, закрытие которого никто бы и не заметил.

Обвинения американской финансовой разведкой были брошены в адрес одного из крупнейших кредитных учреждений страны, которое ввиду своей значимости находится под патронажем (если хотите — надзором) Европейского центрального банка (ЕЦБ). Во–вторых, за решеткой оказался не просто банковский функционер, а президент Банка Латвии, который одновременно является членом Совета ЕЦБ, то есть участвует в принятии ключевых для всей еврозоны решений.

К сожалению, нынешнее правительство Кучинскиса продемонстрировало традиционные для латвийской политической элиты медлительность, растерянность и закрытость. Сначала руководители страны вообще отреагировали на ситуацию с ABLV гробовым молчанием. Думали, что рассосется? Или вообще не понимали, что, собственно, происходит?

Все хорошо, прекрасная маркиза?

Лишь затем, когда уже даже школьнику стало ясно, что дело пахнет жареным, премьер и министр финансов, а затем и Комиссия по финансовым рынкам и капиталу стали выдавливать из себя скупые комментарии из серии — мол, все под контролем, мы скоро узнаем, чего, собственно, американцы имели в виду, банк находится в превосходном состоянии, и ему ничего не угрожает… В общем, история успеха продолжается и не стоит из–за американского доклада особо паниковать. Комиссия же по финансовым рынкам и капиталу что–то еще спела про то, что методика оценки деятельности банка у финансовых структур США и ЕЦБ разная. И по методике ЕЦБ латвийский банк ничего крамольного не допускал.

Ну а дальше все развивалось по знакомому нам еще с 90–х годов сценарию.

Публикации в мировых и латвийских СМИ на фоне молчания латвийских должностных лиц только усиливали панику, и, видимо, резиденты банка побежали изымать свои средства из этого кредитного учреждения. Только после этого руководители страны сменили тактику и заговорили о том, что, оказывается, доклад США подорвал финансовую репутацию страны и вообще репутацию Латвии как государства. Ни премьер, ни министр финансов не были готовы защитить банк — хотя бы своими жесткими заявлениями. В понедельник утром последовала закономерная реакция на панику клиентов банка: все выплаты в ABLV были временно прекращены. Иными словами, деньги можно только положить на счет, а вот снять со счета — увы…

Вопрос жизни и смерти

В понедельник наконец состоялось внеочередное заседание правительства, по завершении которого глава минфина Дана Рейзниеце–Озола уже больше не говорила о том, что банк находится в прекрасном состоянии. Министр сменила риторику и призналась, что от четких и оперативных действий руководства банка зависит вопрос жизни и смерти этого крупного кредитного учреждения. Министр призналась и в том, что для стабилизации ситуации в банке ему необходим заем в размере около полумиллиарда евро. Госпожа Рейзниеце–Озола рассказала также, что скандал вокруг банка, наряду с арестом Римшевичса, негативно повлияет на кредитные рейтинги Латвии. Это значит, что сейчас страна воздержится от внешних заимствований, поскольку проценты по кредитам будут весьма высоки.

Очевидно, что власти должны были действовать увереннее, быстрее, решительнее.

Совет по нацбезопасности нужно было созывать уже на следующее утро после того, как президент Банка Латвии оказался на нарах. Тем более что премьер в прямом эфире LTV1 признал: он был уведомлен о намерениях KNAB провести процессуальные действия в отношении И. Римшевичса. Отсюда можно предположить, что Марис Кучинскис о грядущем задержании президента Банка Латвии узнал в пятницу. Вряд ли глава правительства этой новостью не поделился с председателем Совета по нацбезопасности Раймондом Вейонисом.

Но все закрытые заседания комиссии сейма, правительства и совета состоялись лишь в понедельник.

Страна парадоксов

Удивительное дело: этот скандал показал, что Илмарс Римшевичс фактически неуязвим для власти. Да, сейм назначает президента Банка Латвии, а вот снять его не вправе. В парламентской республике парламент должен, по существу, умолять должностное лицо, а именно президента Банка Латвии, уйти в отставку. А если он не захочет, то тогда депутатам остается только развести руками.

Самое же забавное — если вообще слово «забавное» здесь уместно — в том, что американские финансовые разведчики прибудут в Ригу только «в течение двух недель», как сообщил министр экономики Арвилс Ашераденс. Мягко говоря, американцы не спешат. Неясно только, почему американцы, будучи нашими союзниками, сперва не появилась в Латвии, не переговорили с руководством страны, с руководством Ккомиссии по финансовым рынкам и капиталу, а сразу же начали стрелять из пушек — бросаться жесткими обвинениями?

Печальные выводы

Окончательные выводы по поводу этих двух скандалов делать еще преждевременно. Но промежуточные выводы можно и нужно сделать.

Первое: власть снова оказалась не готовой адекватно реагировать на скандалы, которые наносят ушерб репутации Латвии, а также конкретный материальный ущерб. Второе: нежелание правильно и оперативно общаться со СМИ только усиливает слухи и таким образом усугубляет ситуацию. Третье: пока непохоже, что правящая элита сделает правильные выводы из этой ситуации. И это самое печальное во всей этой истории.

Цитаты

«Не могу представить, что руководитель Банка Латвии Илмарс Римшевичс после своего задержания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией утром просто придет на работу и продолжит работать».

Марис Кучинскис, премьер–министр Латвии.

«Пока нет почти никакой информации о том, что происходит, поэтому трудно сказать, является ли это грандиозно спланированной провокацией или же Римшевичс с приближением окончания срока своих полномочий президента центробанка впал в соблазн… В финансовой среде уже давно циркулировала информация о том, что некий администратор неплатежеспособности вымогает у банков взятки, утверждая, что за ним стоит высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии».

Гиртс Рунгайнис, инвестиционный банкир.

Абик ЭЛКИН.