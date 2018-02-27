Завтра латвийцев ждет самый холодный день этой зимы!(1)

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Виталий Вавилкин
15:20 27.02.2018
Наша Латвия / Погода

Февраль в Латвии закончится самыми сильными нынешней зимой холодами, предупреждают синоптики.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура комфорта или температура по ощущениям в среду утром на большей части территории страны понизится до 29..-34 градусов, а в северной части Курземе — до -23..-28 градусов.

 

Минимальная температура воздуха в последний день февраля ночью и утром составит -20..-26 градусов, на севере Курземе — от -15 до -19 градусов. Днем тоже будет очень холодно — от -10 до -15 градусов. Существенных осадков не ожидается.

 

Скорость восточного, северо-восточного ветра в порывах будет достигать 8-13 м/сек, немного более сильный ветер сохранится на Курземском побережье Рижского залива, где во вторник его скорость в порывах в Колке составляла вплоть до 20 м/сек.

 

Под влиянием ветра местами продолжится метель.

 

В Риге в среду будет солнечно, без осадков, восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/сек. Температура воздуха утром -21 градус (температура комфорта -30 градусов), днем — до -13 градусов.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Ваня 21:34 27:02:2018

Это же наш Latviešu patriots на нимке, сопли жует или еще кое что,

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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