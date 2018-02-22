Двенадцатый день зимних Олимпийских игр в Южной Корее получился насыщенным: разыгрывалось сразу восемь комплектов наград.

Особо захватывающие финалы прошли в лыжном командном спринте, в хоккейном турнире среди мужских команд определились первые полуфиналисты, дебютировала на этих соревнованиях самая юная спортсмена латвийской делегации — 17–летняя фигуристка Диана Никитина.

В произвольной программе — без Латвии

На дебютной для себя Олимпиаде в короткой программе Диана Никитина, которая, как и Денис Васильев, тренируется у швейцарского специалиста Стефана Ламбьеля, выступала под музыку Soldier Of Love. В отличие от Васильева, она избежала падений, исполнила тройной лутц и тройной тулуп, но другие элементы выполнила недостаточно чисто, набрав 51,12 балла. Не очень, если учесть, что это на семь баллов хуже ее личного рекорда. В результате уроженка Елгавы стала 26–й среди 30 участниц и не смогла квалифицироваться в произвольную программу, куда попали 24 лучшие. Обидно, ведь ей не хватило всего–то 1,34 балла. Но не это еще страшное. Дело в том, что Никитиной не удалось выполнить необходимый норматив к чемпионату мира — 2018, который в марте примет Милан (за технические элементы требовалось набрать минимум 27,00 балла).

Произвольную программу фигуристки исполнят 23 февраля. Но уже сейчас понятно, что борьба за золото развернется между двумя россиянками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. В короткой программе сначала заявила о себе Медведева, которая установила мировой рекорд — 81,61 балла. Однако новый рекорд Медведевой продержался всего несколько минут — до выступления Алины Загитовой. 15–летняя спортсменка получила за прокат короткой программы 82,92 балла, превзойдя достижение своей более опытной соотечественницы.

«Прокатом довольна, баллами — тем более. Эмоции зашкаливают. У меня мировой рекорд? Я не знала, я очень рада. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее хорошо откатать, то это самые высокие баллы в мире. Мы работали над всем вплоть до самых мелочей», — не скрывала эмоций Загитова, которая уже обходила Медведеву на последнем чемпионате Европы в Москве.

«Два мировых рекорда за десять минут — такое бывает очень редко, я рада, что это произошло на Олимпиаде. Наверное, это исторический, особенный момент», — добавила Медведева.

Промежуточную третью позицию после короткой программы занимает олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире Кэйтлин Осмонд из Канады (78,87).

Скелетонисты уже на родной земле

Первыми из Южной Кореи возвратились наши скелетонисты. Правда, в неполном составе. Так, например, Мартин Дукурс прилетает только сегодня. А вот Дайниса и Томаса Дукурсов в Риге встречала семья и представители Латвийского олимпийского комитета во главе с его президентом Алдонисом Врублевскисом.

Как известно, Мартин Дукурс остался в Пхенчхане без медали, заняв четвертом место, а Томас Дукурс был пятым. Все идет к тому, что Игры–2018 были последними в карьере этих спортсменов.

Лыжников Норвегии не догнать

Уже шесть золотых медалей в Пхенчхане завоевали норвежские лыжники. На этот раз Мартину Сундбю и Йоханнесу Клебо не было равных в командном спринте свободным ходом. Чуть менее двух секунд на финише уступили им россияне Александр Большунов и Денис Спицов, а бронзу увозят французы. Напомним, что в командном спринте выступают по два спортсмена от каждой сборной: в ходе гонки лыжники поочередно сменяют друг друга после каждого из кругов (всего шесть). Кстати, 21–летний норвежец Клебо стал уже трехкратным олимпийским чемпионом Игр–2018 (ранее он выиграл спринт и вместе с Сундбю стал победителем эстафеты).

Чуть ранее в этой же дисциплине прошли женские состязания. Но тут сенсация: первое место у сборной США, и только третье у норвежек. Но зато Марит Бьорген установила рекорд зимних Игр. Добытая медаль у 37–летней Бьорген стала 14–й, и она обошла по этому показателю своего соотечественника биатлониста Уле–Эйнара Бьорндалена.

За выход в финал — Россия против Чехии

Мужская сборная России по хоккею под руководством Олега Знарка и Хария Витолиньша провела четвертьфинальный матч олимпийского турнира, разгромив норвежцев со счетом 6:1. В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. Россияне вышли в полуфинал Олимпийских игр впервые с 2006 года, где теперь их ждут чехи.

«Самое главное, что хорошая курочка по зернышку клюет. И это зернышко мы склевали. Игра была нормальная. Не сказать, что накал был сильным, но забили сразу, дали понять, кто есть кто. Чехи не проигрывали здесь еще, но тоже тяжело играют. Накал большой, готовимся», — прокомментировал результат матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Конечно, после любой игры, даже после выигрышной, есть проблемы, которые надо решать. Это скоротечный турнир, где каждая ошибка, каждое вбрасывание важны. Три дня паузы немножко нас расслабили. Мы готовились к активному первому периоду. Второй у нас немного не получился по тактике. Эмоций отдали очень много. Почему не кажусь довольным? Я что, в финале играю? Заканчивайте», — подначивал журналистов главный тренер сборной ОАР Олег Знарок.

Ранее, в первом матче 1/4 финала, чехи выбили из борьбы сборную США, победив звездно–полосатых со счетом 3:2 (по буллитам). С другой стороны cетки плей–офф–борьбу за путевку в финал ведут Канада — Финляндия и Швеция — Германия.

В женском турнире сборной ОАР не удалось взять бронзу. Россиянки в матче за 3–е место уступили хоккеисткам Финляндии со счетом 2:3.

Владимир ИВАНОВ.

Табло Олимпиады

20 февраля (5 комплекта медалей)

Лыжное двоеборье, большой трамплин и гонка на 10 км (мужчины)

1. Йоханнес Ридзек (Германия)

2. Фабиан Риссле (Германия)

3. Эрик Френцель (Германия)

21 февраля (8 комплектов медалей)

Горные лыжи, скоростной спуск (женщины)

1. София Годжиа (Италия)

2. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)

3. Линдси Вонн (США)

Фристайл, ски–кросс (мужчины)

1. Брэди Леман (Канада)

2. Марк Бишофбергер (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (Россия)

Хоккей, матч за 3–е место (женщины)

3. Финляндия

Лыжные гонки, командный спринт (женщины)

1. Киккан Рэнделл, Джессика Диггинс (США)

2. Шарлотте Калла, Стина Нильссон (Швеция)

3. Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

Лыжные гонки, командный спринт (мужчины)

1. Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Денис Спицов, Александр Большунов (ОАР)

3. Морис Манифика, Ришар Жув (Франция)

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего):

1. Норвегия1211932

2. Германия117523

3. Канада95620

4. Голландия65314

5. США63514

6. Франция54514

7. Швеция4408

8. Австрия42410

9. Южная Корея4228

10. Италия3249

11. Япония25310

12. Швейцария2518

13. Чехия1236

14. Словакия1203

15. Беларусь1102

16. Великобритания1034

17. Польша1012

18. Украина1001

19. Китай0527

20. Россия04913

21. Австралия0213

22. Словения0101

23. Финляндия0033

24. Испания0022

25–27. Латвия0011

25–27. Казахстан0011

25–27. Лихтенштейн0011