Здание министерства образования раскрасили русской надписью «Школам быть!»(8)

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Виталий Вавилкин
16:31 15.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Вчера на стене здания Министерства образования и науки (МОН) кто-то написал на русском языке «Школам быть!».

Надпись шириной около 1 метра до сих пор красуется на стене здания МОН со стороны ул. Смилшу.

 

Министр образования и науки Карлис Шадурскис, комментируя агентству ЛЕТА этот инцидент, сказал: «Действительно, школам — быть!».

 

Вчера комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить законопроект о постепенном полном переводе обучения в средней школе на латышский язык с 1 сентября 2019 года на рассмотрение в первом чтении.

 

Комиссия Сейма по мандатам, заявлениям и этике вчера отклонила коллективное заявление «За сохранение билингвального обучения в Латвии», подписанное более чем 10 тыс. противников реформы образования.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Тупому Шушере 16:47 15:02:2018

Как этого идиота еще земля носит. Значит допишут сегодня РУССКИМ!!!!!

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Русским школам быть! 16:58 15:02:2018

Сегодня нельзя, минтов выставят у Минобра, надо на лбу Шадурика написать.

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Русским школам быть! 16:59 15:02:2018

Сегодня нельзя, ментов выставят у Минобра, надо на лбу Шадурика написать.

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LL 17:06 15:02:2018

Krievu vissatļautība ir jālikvidē. Anulēt pilsonību, nepilsoņiem jāmaksā par iespēju dzīvot Latvijā un izolēt raššu tāpat kā Ziemeļkoreju bez iespējām iebraukt ruskojzičninam ES

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belopoljak 17:28 15:02:2018

a ti toljko poprobuj -sam zhitj ne zahocheshj -budeshj vsju ostavshujusjsa zhiznj svoju nikchemnuju bojatsa zhdja otvetki za takie prizivi -da i chtob tebe bilo gnide pusto vo veki vekov -takoe ne zabudut nikogda i pri ljubom udobnom sluchae poluchishj to chto po zaslugam

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Vova 17:08 15:02:2018

Komu to pridetsja otvetit za porču čužogo imuščestva.

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Это то что им требуется 17:30 15:02:2018

Спишут "лимон" евриков на восстановление прежнего вида.
Где живём...

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Ой!!! 17:15 15:02:2018

ЦГЯ в шоке?)))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)