Надпись шириной около 1 метра до сих пор красуется на стене здания МОН со стороны ул. Смилшу.
Министр образования и науки Карлис Шадурскис, комментируя агентству ЛЕТА этот инцидент, сказал: «Действительно, школам — быть!».
Вчера комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить законопроект о постепенном полном переводе обучения в средней школе на латышский язык с 1 сентября 2019 года на рассмотрение в первом чтении.
Комиссия Сейма по мандатам, заявлениям и этике вчера отклонила коллективное заявление «За сохранение билингвального обучения в Латвии», подписанное более чем 10 тыс. противников реформы образования.
Как этого идиота еще земля носит. Значит допишут сегодня РУССКИМ!!!!!« ответить
Сегодня нельзя, минтов выставят у Минобра, надо на лбу Шадурика написать.« ответить
Сегодня нельзя, ментов выставят у Минобра, надо на лбу Шадурика написать.« ответить
Krievu vissatļautība ir jālikvidē. Anulēt pilsonību, nepilsoņiem jāmaksā par iespēju dzīvot Latvijā un izolēt raššu tāpat kā Ziemeļkoreju bez iespējām iebraukt ruskojzičninam ES« ответить
a ti toljko poprobuj -sam zhitj ne zahocheshj -budeshj vsju ostavshujusjsa zhiznj svoju nikchemnuju bojatsa zhdja otvetki za takie prizivi -da i chtob tebe bilo gnide pusto vo veki vekov -takoe ne zabudut nikogda i pri ljubom udobnom sluchae poluchishj to chto po zaslugam« ответить
Komu to pridetsja otvetit za porču čužogo imuščestva.« ответить
Спишут "лимон" евриков на восстановление прежнего вида.« ответить
Где живём...
ЦГЯ в шоке?)))« ответить