Здесь есть красивые дома!

До 2 марта в Рижской думе можно осмотреть выставку фотографий зданий, выдвинутых на ежегодный приз в области рижской архитектуры. Вход бесплатный. Затем крупные снимки зданий, строительство или реновация которых стали событием для города, переместятся в библиотеки и другие общественные места Риги.

А во вторник, 27 февраля, председатель Рижской думы Нил Ушаков и руководитель Бюро архитектора Риги Гвидо Принцис в Ратуше вручили награды самоуправления лучшим архитекторам и дизайнерам прошлого года. Награды получили авторы зданий, которые внесли значительный вклад в архитектуру города.

С каждым таким проектом Рига становится все красивее, подчеркнул мэр.

Важно и то, что в столице не только строятся новые дома, но и реставрируются, обретая вторую жизнь, исторические здания. Прошлый, 2017, год был особенно богат на такие проекты.

За точное следование архитектурной концепции в ходе перестройки здания комиссий Сейма (ул. Екаба, 6/8) награды самоуправления получили архитекторы Андрис Кронбергс, Арнис Клейнбергс и Янис Звейниекс

Архитектор Агнесе Лаце удостоилась награды думы за восстановление характерных для центра Риги доходных домов на ул. Гертрудес, 121.

Самоуправление особо отметило авторов лучшего здания прошлого года – гостиницы Pullman Old Town Riga. Дизайнер Мартиньш Хермансонс и архитекторы Роберт Валдманис и Олаф Иевиньш получили награду за то, что им удалось успешно вписать в историческую среду большое и современное здание гостиницы (ул. Екаба, 24).

Смотр архитектурных достижений организует Бюро архитектора Риги в сотрудничестве с подразделениями Рижской думы и партнерами начиная с 2006 года. Номинантов на конкурс могут выдвигать любые физические и юридические лица. Цель конкурса - формирование качественной городской среды, выявление лучших архитекторов и формирование общественного вкуса и запроса на качественную архитектуру.