С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. В первый день Олимпиады 2018 пройдет церемония открытия, а уже 10 февраля будут определены победители в пяти дисциплинах, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Всего за 17 дней будут разыграны 102 комплекта медалей в семи видах спорта (четыре года назад были разыграны 98 комплектов наград). Латвия отправила в Южную Корею одну из своих самых малочисленных делегация — 35 спортсменов. Но некоторые из них серьезно могут претендовать на медали.

С третьей попытки

Дорога южнокорейского Пхенчхана к статусу столицы Олимпийских игр не была легкой. Город ждал этого больше 15 лет: в 2003 году за право принять зимние Игры-2010 он проиграл канадскому Ванкуверу, в 2006-м в борьбе за Олимпиаду-2014 удача улыбнулась российскому Сочи. И только с третьего раза — в июле 2011 года, корейцы увидели табличку «PYEONGCHANG 2018» в руках президента МОК Жака Рогге. Кстати, сейчас эта табличка хранится в городском музее, посвященном подготовке к этим Играм.

Программа соревнований включает 15 дисциплин: фигурное катание, хоккей, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, керлинг, горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, бобслей, скелетон и санный спорт.

Кто сорвет в Южной Корее куш?

Перед стартом главных зимних соревнований четырехлетия прогнозов — хоть отбавляй. По мнению «Сегодня» на град медалей сборной Латвии рассчитывать не приходится. Если уж быть до конца честным, то за «золотом» в Пхенчхан поехал только наш скелетонист , многократный чемпион мира и Европы, вице-чемпион Игр в Ванкувере и Сочи Мартин Дукурс. Бобслеисты? Если учитывать то, какой рывок совершили немецкие экипажи, и как прибавили канадцы со швейцарцами, любое место на пьедестале почета экипажей Оскара Мелбардиса и Оскара Киберманиса будет считаться невероятным успехом. Кт оеще способен нас удивить?

Теоретические шансы на успех сохраняет лидер сборной Латвии по биатлону Андрей Расторгуев. В некоторых дисциплинах способны преподнести сюрприз шорт-трекист Роберто Пукитис и скороход Харалд Силов (у Силова есть варианты поборться за «призы» в новой олимпийской дисциплине — масс-старте). Как всегда мы держим кулаки за наших саночников, которые начиная с Игр-20006 в Турине, когда бронзу взял Мартиньш Рубенис, без наград с Олимпиада не возвращались (Рубенис отправился в Южную Корею в качестве тренера). И если в индивидуальных заездах шансы саночников Латвии на успех — призрачные, то в двойках и в эстафете все может случиться. Фигурист Денис Васильев точно привлечет внимание зрителей в Пхенчхане своим катанием, хотя 18-летнему уроженцу Даугавпилса и ученику швейцарца Стефана Ламбьеля сложно рассчитывать на награды. На самом деле — нереально в компании сильнейших фигуристов США, Канады, Китая и Японии. Так что и место в топ-10 для него будет здорово.

В остальном задача латвийских спортсменов — выступить достойно, не более, побить личные достижения и не остаться на последнем месте.

Что было с медалями в советские времена

На Зимних играх Латвия не часто выигрывала медали. Из советского прошлого вспоминаются разве что золотые награды саночницы Веры Зозули и бобслеиста Яниса Кипурса. А еще хоккеиста Виталия Самойлова. Всего же до 1988 года спортсмены из Латвии на пьедестал почета поднимались девять раз (можно вспомнить медали саночницы Ингриды Амантовой, бобслеистов Зинитиса Экманиса, Гунтиса Осиса, Юриса Тоне, хоккеиста Хелмута Балдериса).

Впрочем, начиная с 2006 года у Латвии все пошло как по маслу. В 2010 году сразу два серебра (Мартин Дукурс и братья Шицсы), четыре года спустя — аж четыре комплекта наград («серебро» бобслейной четверки Оскара Мелбардиса, второе место того же Дукурса-младшего и две «бронзы» саночников в конкуренции экипажей и в эстафете). Так что ждем продолжения.

Виртуальные планы ЛОК — 12 золотых наград

Судя по всему, достаточно формально к планам на Игры-2018 подошли в Латвийском олимпийском комитете. Рапортовать должна была каждая представленная в олимпийской делегации федерация. И даже если у спортсмена есть шанс попасть в первую десятку, в планах на бумаге значится места с 1-го по 10-е. Вот почему расшифровывая план ЛОК выходит, что перед нашими спортсменами стоит задача завоевать в Пхенчхане 12 (!) золотых наград: у скелетонистов и саночников — по три «золота», у бобслеистов и биатлонистов — по два (в последнем случае не указывается — на каких дистанциях), по одному — у мастеров конькобежного спорта и шорт-трека.

Понятно, что все эти планы — ориентировочные. Но по бумагам — так и есть: девять золотых медалей вынь да полож. Только против фамилии одной спортсменки — лыжницы Патриции Эйдуки, стоит запись — «выступить на уровне своих возможностей».

Интересные факты о команде Латвии

По сравнению с тремя прошлыми зимними Играми, латвийская делегация по численности будет гораздо скромнее. В Турине, Ванкувере и Сочи за Латвию выступали 58 спортсменов, однако непопадание национальной сборной по хоккею на Игры-2018 значительно ухудшило статистику.

Средний возраст латвийских олимпийцев образца 2018 года — 26,7 лет (самой молодой наша команда была на Играх-1992 в Альбервилле — 25 лет). Томас Дукурс — самый возрастной (36 лет), самая юная — фигуристка Диана Никитина (17 лет). Самые опытные — скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы, а также саночники Андрис и Юрис Шицсы, для которых нынешняя Олимпиада — четвертая в их карьере. Тоже самое относится и к бобслеисту Даумантасу Дрейшкенсу, который сегодня понесет флаг Латвии на церемонии открытия. По три Олимпиады за плечами сразу у семи наших спортсменов. Дебютантов — 14 человек. Если говорить о тренерах, то у Сандиса Прусиса (бобслей) и Илмара Брициса (биатлон) это Олимпиада уже восьмая по счету, у Дайниса Дукурса (скелетон), Мартиньша Рубениса и Сандриса Берзиньша (оба — санный спорт) — шестая.

Самые мощные в составе сборной Латвии — бобслеисты. Например, Янис Янсонс (рост — 195 см, вес — 105 кг), упоминавшийся Дрейшкенс (193 см и 108 кг). Самая миниатюрная — биатлонистка Байба Бендика (156 см и 50 кг).

В команде Латвии — шесть династий и семей: Дайнис, Томас и Мартин Дукурсы (скелетон), саночники Андрис и Юрис Шицсы, Кристер и Кендия Апарьодсы, Элиза Цауце и Майя Тирума, лыжники Патриция и Ингус Эйдуки, а также Индулис и Зинтис Бикше.

Во время Игр-2018 четыре атлета отметят свой день рождения: горнолыжник Кристер Звейниекс (15 февраля), бобслеист Оскар Мелбардис (16 февраля), лыжница Инга Пашковска (20 февраля) и саночник Кристер Апарьодс (24 февраля).

Под одной крышей с КНДР

Уже вчера в Олимпийской деревне был поднят государственный флаг Латвии. В официальной церемонии принимал участие президент страны Раймонд Вейонис, который пробудет в Южной Корее с официальным визитом до 14 февраля.

Латвийские спортсмены живут в двух местах — в верхней Олимпийской деревне в горном кластере (PyeongChang), которая находится в 230 километрах к востоку от столицы (делегация Латвии расквартировалась в строении номер 102), и в нижней в 180 км к востоку от Сеула — Gangneung. Здесь, что любопытно, наши фигуристы, мастера шорт-трека и конькобежного спорт живут под одной крышей со спортсменами из КНДР.

На сегодняшней церемонии открытия (начало — в 13 часов) Латвия пройдет по центральному стадионе 11-й по счету среди всех заявленных стран. А их всего — 91. Под нейтральным флагом МОК будут идти российские спортсмены, к которым будет приковано особое внимание.

Знакомьтесь — тигренок Сухоран

В качестве талисмана зимних Олимпийских игр 2018 организаторы выбрали белого тигра по имени Сухоран, который в корейской мифологии и культуре является символом доверия, силы и защиты. Традиционно также считается, что тигр символизирует форму корейского полуострова.

Первая часть слова «сухо» в имени талисмана Soohorang происходит от корейского слова. что буквально значит «защищать, охранять». Вторая часть в имени образовалась от корейского слова (хоРАНъи), что в переводе означает «тигр». Также, это последний слог названия народной корейской песни Чонсон Ариран, традиционной песни провинции Канвондо, где и будут проходить игры 2018 года. Белый цвет талисмана должен вызывать ассоциации со снегом и льдом зимней Олимпиады-2018. Талисманом Паралимпиады-2018 стал гималайский медведь по имени Бандаби (Bandabi), символизирующий силу воли и смелость.

Состав олимпийской команды Латвии-2018

Конькобежный спорт – Харалд Силов.

Биатлон – Андрей Расторгуев, Оскарс Муйжниекс, Байба Бендика.

Бобслей – Оскарс Мелбардис, Даумантас Дрейкшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга, Оскарс Киберманис, Янис Янсонс, Хелвийс Лусис, Матисс Микнис, Интарс Дамбис (резервист).

Фигурное катание – Денис Васильев, Диана Никитина.

Лыжные гонки – Патриция Эйдука, Индулис Бикше, Инга Пашковска.

Горные лыжи – Кристап Звейниекс, Лелде Гасьюна.

Санный спорт – Элиза Цауце, Улла Зирне, Кендия Апарйоде, Инар Кивлениекс, Кристер Апарйодс, Артур Дарзниекс, Юрис Шицс, Андрис Шицс, Оскар Гудрамовичс, Петерис Калниньш.

Скелетон – Мартин Дукурс, Томас Дукурс, Лелде Приедулена.

Шорт-трек – Роберт Звейниекс, Роберто Пукитис.

Владимир ИВАНОВ.