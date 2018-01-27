Здравствуй, племя младое, незнакомое!

Детские размышления на взрослые темы

Подходит к концу конкурс сочинений для латвийских школьников, объявленный газетой «СЕГОДНЯ» совместно с благотворительным фондом RIETUMU при профессиональной поддержке Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ). Формально сегодня, 26 января, — последний день приема работ. Но мы решили дать потенциальным участникам дополнительную возможность и продлили конкурс до конца января. Вдруг кто–то еще успеет проявить себя?..

Напомним, что в этом году мы предложили конкурсантам две темы, в зависимости от возраста. Тема для 8–12–х классов — «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?». Для учеников 5–7–х классов — «Русские места в моем любимом городе». А сейчас, по традиции, — читаем сочинения и восхищаемся зрелостью мысли наших детей!

Весна не терпит привязи

«Привет, родная, я скучала. Хочешь, расскажу историю одну? Я приготовила ее специально для тебя — в ней заключается любовь, вся жизнь моя. Ты сядь и не перебивай. Прошу тебя, не осуждай.

Когда–то было просто все, безумно просто и легко. Как помню, там было светло — и именно тогда я встретила его. Там не было секрета, мы просто полюбили. Как птицы жили мы, представь себе! Нам небо было другом, летали вместе, взглядами могли освободить друг друга от печали, тяжести в душе. А знаешь, почему? Мы понимали просто, что сейчас вдвоем вольны, юны и живы. Он вдыхал запах моих волос и понимал, что свободен, что способен на все, потому что я рядом. Я чувствовала себя живой, сильной — единственной и неповторимой в бушующей океанской синеве глаз моей любви. Он ценил и до сих пор ценит свободу, как никто другой. Мы оберегали эту простоту любви, наша любовь была чиста, свежа, как летний ветер. Родная, это были мы. Мы всегда знали и не забывали, что каждый из нас больше всего любил свободу в жизни — ведь именно в свободе, в любви, которая ничего не требовала, мы нашли друг друга. Он любил меня так нежно, трепетно, он доверял мне и никогда ничего не боялся — он не боялся потерять меня. Наша любовь была красива, как лепестки цветущей вишни. Но знаешь, даже им не суждено удержаться во время бури.

…Дорогая, страх начал затмевать весь разум. Пламя в душе сменило цвет с нежно–розового на синий. Я начала сходить с ума, я обезумела совсем. Мои легкие хотели дышать только им, мои губы все чаще произносили слова: «Ты только мой», «Я не хочу, чтобы ты общался с ней, я хочу, чтобы ты был все время только с мной». Я просила, нет — я требовала, чтобы он показывал и говорил, как сильно любит. А еще… я начинала плакать и кричать на него, если мне казалось, что что–то не так. Я видела. Я все видела. Как он отстранялся от меня, а мне хотелось выть. Я писала стихи, рисовала его портрет, черты лица, вырисовывая каждую мелкую деталь… но так и не смогла ничего подарить, потому что было слишком поздно. Он чуть не погиб, он чуть не потерял свободу из–за меня. Да, подруга, так и было. Я собственными поступками похоронила то, из чего была создана наша любовь. Кричала я: «Люби меня!» — что было сил, и чуть сама не задохнулась! Но он меня уже больше не слышал, он не мог больше даже спокойно смотреть на меня — на человека, который хотел забрать его жизнь, пусть даже и неосознанно. Терпение истекало каждый день, и, кажется, в конце концов его отсутствие убило все, что мы так бережно оберегали.

Последнее, что было сказано тогда, когда без сил, родная, я уже была: «Я не могу так. Больше не могу. Ты все искоренила: всю дружбу и любовь мою, которая так трепетно росла во мне… Я так хотел тебе ее дарить… Но ты всего лишь жила обуревавшим тебя желанием владеть. А больно сделала себе и мне. Ты наплевала на все чувства, ты не видела меня! А на твоих глазах была и есть сейчас такая отвратительная пелена. Я не могу любить такого человека! Ты лишь могла желать и принуждать — что было больно мне до тошноты. Я не могу принять такое. Прощай, печаль моя… Иди».

Я помню, как сейчас, что было холодно, тоскливо, и хруст сапог его я помню. Случайно, может? Но зачем, зачем я начала невольно вешать кандалы? А он ведь так хотел, он так любил — я знаю. Подруга, я чуть не лишила жизни человека, душила долго, больно и мучительно, шепча, как сильно я его люблю, как жизни без него представить не могу. И вправду — я печаль!.. Нет — горе, что когда–то было счастьем. И вот сейчас, последнее, что в силах я сказать… Как сильно я желала с ним в любовь до смерти доиграть.

…Подруга молча плакать начала. Дождь плакал с ней, пытаясь нежно приласкать. И не осталось тогда слов, лишь мокрое, размытое стекло.

…А в отражении стекла — пустая комната, там девушка одна… бесшумно, вытирая слезы, плачет у окна. У ног разбросаны тетрадки и бумаги — там весна. Там май душистый, где столкнулись как–то раз глаза, где жизнь когда–то зацвела».

Анна Едигарёва, 10–й класс, Рижская средняя школа «Анниньмуйжа».

«Как у родины воспитать любовь к нам?»

«Любовь — казалось бы, привычное каждому из нас слово, но насколько многогранно его значение. Столь странное, но в то же время уникальное чувство, которое великие классики, поэты, художники старались понять и передать на протяжении долгого времени, но каждый объяснял любовь по–своему. Есть в жизни вопросы, на которые человек никогда не сможет дать правильного или ложного ответа. Наше различие заключается в том, что каждый из нас находит любовь в самых разных источниках. Для кого–то любовь ограничивается прекрасными чувствами между людьми, для других — имеет более высокое и духовное значение.

И все же она есть. Несмотря на то, что в современном обществе все больше и больше людей стараются убедить себя в обратном, мы прекрасно это знаем. Человек будет поистине счастлив, лишь научившись находить любовь во всем вокруг. Умение почувствовать то, что невозможно доказать или рассмотреть. Многие считают, что понятие любви приходит к нам из детства, ведь впервые ее прививают нам родители вместе со своей теплотой и вниманием.

Что же стоит воспитывать в ребенке и что не следует? Равнодушие, смирение, подчинение неаргументированному мнению и патриотизм — на мой взгляд, те самые качества, которые не нужно воспитывать в подрастающем поколении. Почему же? Потому что воспитывая, внушая своему ребенку эти качества, родители словно «приделывают» к нему рычаги управления, которыми в любой момент сможет воспользоваться совершенно безнравственный человек. Ради достижения своей цели люди способны выискивать рычаги долгое время, не обращая внимание ни на что.

По нескольким причинам не стоит воспитывать такое качество, как патриотическая гражданская позиция. Во–первых, в большинстве своем она работает как фактор управления человеком. Во–вторых, гораздо важнее воспитание свободы и осознания того, что личные интересы (если они будут здравыми и аргументированными) — это лучшая основа любого общества. На данный момент, несмотря на возраст, очень высоко ценится собственное обоснованное мнение. Умение смотреть на ситуацию по–своему, а не просто потому, что так нужно. Стоит ли тогда воспитывать любовь к родине? И насколько важна свобода?

Задаваясь такими громкими вопросами, стоит прежде всего спросить у самого себя: «Как у родины воспитать любовь к нам?». Ведь говоря о любви, каждый из нас надеется на взаимные чувства, верит и ждет своего человека. Вопрос лишь в том, что родину невозможно выбрать. Безответная любовь, которой нас учат с самого рождения, порождает затем все больше и больше проблем. Задумайтесь лишь о том, всегда ли ваши жертвования обоснованны и нужны.

Таким образом, в современном мире нужно разделять понятия любви и уважения к родине. К уважению можно призвать всех граждан, но заставить полюбить невозможно. Ведь говоря о своей стране, мы вспоминаем далеко не о политике, экономике или гражданской позиции. Родина — это прежде всего родные люди, украшающие, хорошо знакомые улицы и дома. Культура, общие традиции, язык — все то, что порождает в нас любовь к родине».

Дарьяна Осипова, 10–й класс, Рижская гимназия «Золитуде».

«Колыбель моей семьи»

«Вентспилс — город, который объединил разные жизненные истории моих предков. Здесь поселились еще бабушки и дедушки моих родителей. Они приехали сюда в прошлом веке из России, Казахстана и Белоруссии, а один мой прадедушка является потомком латышского рода из Лимбажи. Мои мама, папа и даже бабушка и дедушка со стороны мамы родились уже в Вентспилсе. Можно сказать, что для нашей семьи Вентспилс — это малая родина, которую мы любим и хорошо знаем. Однако как русские люди мы сохраняем память о своей исторической родине, России, и связь с ней. По этой причине особое значение для нас имеют русские места Вентспилса, прежде всего, конечно же, обе русские школы нашего города.

В одной из них — вентспилсской средней школе № 2 — учились мои бабушка и дедушка, а немного позже — мои мама и папа. Сейчас в этой школе учимся и мы с моим старшим братом Алексом. Когда–то, много лет назад, еще в прошлом веке, по тем же коридорам, по которым хожу и я, бегали мои мама с папой. Они учились в тех же кабинетах, сидели за одной партой. Мой любимый преподаватель математики Валентина Эдуардовна Ющенко, была любимой учительницей моих родителей. Сейчас она готовит к математическим конкурсам и олимпиадам уже не мою маму, а меня.

Наша школа одна из самых старых в городе, у нее богатая история, множество знаменитых выпускников, среди которых и поэты, и писатели, и известные бизнесмены, есть даже Герой России и один из министров Российской Федерации.

Уроки истории у нас ведет одноклассник моих родителей, Олег Владимирович Михайлов. Он часто рассказывает об истории нашего города, основанного в 1290 году как ганзейский порт. Несколько раз Вентспилс чуть было не исчез с карты Латвии, но каждый раз возрождался благодаря порту и своим международным связям. Так, в 1870—1904 годах Российской империей была построена железная дорога Рыбинск — Виндава (сейчас — Вентспилс), проходившая через Москву. С этой дорогой, с грузами из России, связан расцвет порта и города Вентспилс на рубеже ХIХ—ХХ веков. А Рижский вокзал в Москве тогда назывался Виндавским. Вентспилс и сейчас крупный порт, тесно связанный с перевалкой самых разных грузов из разных стран, прежде всего из России. В порту работает и мой отец.

В нашем городе много церквей: баптистская, католическая, знаменитая лютеранская церковь, деньги на строительство которой в 1841 году пожертвовал российский император Николай Первый.

Наша семья православная. Центр православия в Вентспилсе — Свято–Никольская церковь. В ней венчались мои родители, в ней меня крестили сразу после рождения, и сейчас мы всей семьей ходим на церковные службы для покаяния, молитвы и причастия. Я люблю посещать праздничные службы, люблю запах восковых свечей и ладана, звон колоколов и церковное пение, монотонное чтение молитв и Евангелия, лучи света с пляшущими в них струйками дыма, тусклый блеск окладов на старинных иконах. Службы длятся долго, но я никогда не устаю, мне всегда интересно в церкви, всегда найдётся, о чем подумать… Больше всего мне нравится, когда службу ведет отец Вадим. Он очень интересный человек, увлеченный и энергичный. Каждое лето в нашем городе проходит слет байкеров, и отец Вадим тоже принимает в них участие на своем мотоцикле. Вместе с моим папой они сплавлялись на байдарках.

Мой папа, Василий Анатольевич Гинько, девятикратный чемпион мира по гиревому спорту. Последнее время он занимается не только спортом, но и его популяризацией. Каждый год осенью, во время Дней русской культуры, он организует в вентспилсском городском Олимпийском центре соревнования по исконно русским видам спорта. Мы — я, мой брат, мама — тоже ему помогаем. На эти соревнования приходит много людей, поэтому у нас в городе хорошо знают, что такое городки, лапта, кулачный бой, бабки, «вышибалы». Мои одноклассники и их родители тоже частые гости на этих соревнованиях. Моему брату Алексу, который, как и папа, увлечен гиревым спортом, очень нравятся кулачные бои, он в них всегда оказывается победителем. А мне больше по душе игра «вышибалы».

Всем гостям нашего города местные жители обязательно показывают замок Ливонского ордена, с которого, собственно, и началась история города Виндау. Этим летом мы тоже повели наших гостей, одноклассников моих родителей, приехавших из других городов Латвии и из России, в наш замок, которому уже семьсот двадцать восемь лет. Я с удивлением обнаружила, что недавно там открылась новая постоянная экспозиция, посвященная тому периоду, когда наш город входил в состав Российской империи. Интересно было увидеть, как выглядел кабинет губернатора Виндавского края в начале ХIХ века, узнать, что распоряжением царских властей город был спасен от песчаных бурь, досаждавших горожанам. Рыбакам и хуторянам, переселявшимся в наш знаменитый своей особой атмосферой район Остгалс, давали бесплатно землю и деньги с условием, что они будут сажать деревья на песчаных берегах Балтийского моря. Во время этой прогулки я снова почувствовала тесную связь истории нащего города и истории России.

Я люблю Вентспилс. Не могу его не любить. Может быть, где–то есть города лучше, красивее, с более интересной и богатой историей, но тут — колыбель моей семьи, тут моя Родина, тут — начало моей жизни. Именно здесь я почувствовала тесную связь не только с Латвией, но и со своим народом, с той его частью, которая живет на латвийской земле».

Даниэла Гинько, 7–й класс, 2–я вентспилсская средняя школа.

Русские — часть Латвии

«(…)В моем родном городе Рига вторая по численности диаспора — это русские. Поэтому и весь наш город, его культура, архитектура и культурная жизнь тесно связана с русской культурой. На какую–то часть Рига является и «русским местом» тоже.

Все люди разные, и у каждого свое восприятие родного города. «Русские места» для меня в первую очередь — это моя семья и мой Пушкинский лицей. «Русскими местами» они являются в первую очередь потому, что здесь говорят на русском языке. Хоть семья моя и многонациональная, мы чтим обычаи каждой из национальностей, которые есть в нашей семье, но нас объединяет русский язык.

Лицей — это моя вторая семья, моя учеба, здесь мы тоже говорим по–русски. Здесь меня научили писать и читать на языке прекрасных русских классиков. И немаловажно то, что мой лицей назван в честь великого русского поэта, самого известного русского поэта в мире, в честь Александра Сергеевича Пушкина, и каждый выпускник нашего лицея, в котором я учусь, уносит с собой в жизнь частичку великой русской культуры.

Но в моей жизни есть место не только для семьи и школы, но и для отдыха. Многие жители города Риги культурно отдыхают в нашем замечательном театре имени Михаила Чехова. Театр имени Чехова — одно из моих самых любимых «русских мест», здесь можно почувствовать настоящую русскую атмосферу. Театр является старейшим в мире русским театром за пределами России. В репертуаре представлены как русская и мировая классика, так и работы молодых драматургов. На большой и малой сценах театра ставят спектакли практически всех жанров, включая детские и музыкальные представления. Мы очень любим ходить в этот театр, для меня поход в театр — это праздник!

Еще в Риге существует очень интересный театр ОСА (Общество свободных актеров), актеров в него набирали специально для рижского театра Русской драмы. Сначала студийцы репетировали на чердаке, но постепенно театр развивался, стал востребованным, и в 2012 году был оборудован новый театральный зал.

Эти два театра очень разные, ОСА менее пафосное и менее консервативное место. У молодых актеров, служащих в этом интересном заведении, свое необычное видение и мнение о современном искусстве, местами совсем неординарное и очень интересное. Мне нравится больше театр имени М. Чехова, но оба этих замечательных места собирают русскую аудиторию.

Одно из по–настоящему «русских мест» в Риге — это Дом Москвы, название говорит само за себя, сюда часто приезжают с гастролями российские актеры и представляют нашей публике свои премьеры. Так же русскоговорящим детям очень нравятся новогодние елки с красноносым Дедушкой Морозом и веселыми спектаклями–представлениями.

Русских людей в Латвии сплачивает их родной язык на котором они общаются, пишут и читают. Я очень люблю атмосферу в магазинах русской книги сети Polaris, там работают прекрасные продавцы, которые помогут выбрать, расскажут и покажут все книги. В одном из торговых центров есть такой магазин, там есть уютное кафе где все желающие могут посидеть и почитать книгу за чашечкой кофе, здесь часто устраиваются презентации новых книг, сюда приезжают современные русские авторы и проводят бесплатные лекции на русском языке как для взрослых, так и для детей.

А еще я хочу рассказать об одной истории, которая меня очень тронула, это могло стать еще одним «русским местом», но, к сожалению, этого не случилось. Этим местом мог стать парк с памятником самому знаменитому русскому императору Петру I. У этого памятника была непростая история. Когда–то этот памятник был установлен на добровольные пожертвования и открыт 4 июля 1910 года Николаем II во время визита в Ригу.

Он был установлен на центральной площади на месте теперешнего памятника Свободы. Он стоял там недолго, в 1915 году в связи с приближением линии фронта к Риге памятник предполагалось эвакуировать в Петербург. Однако корабль, на котором находилась конная статуя, затонул вблизи берегов Эстонии. После окончания войны статуя была поднята на поверхность эстонскими водолазами и в 1934 году выкуплена Рижской городской управой за 15 тыс. эстонских крон. После этого этот замечательный памятник много раз перемещали, в советской Латвии несколько раз поднимался вопрос о реставрации и восстановлении памятника, однако выполнено это не было. В независимой Латвии с инициативой восстановить статую выступил Евгений Гомберг, он привез в Ригу специалистов из Русского музея Санкт–Петербурга. Реставрационные работы завершились летом 2001 года, памятник выставили в парке Кронвальда как подарок на 800–летие города Риги. Однако ввиду политических соображений эта великолепная скульптура была убрана из парка. И теперь этот памятник стоит на личных владениях Е. Гомберга, во дворах улицы Бривибас, на парковке среди машин. (…)

Жаль, что этим памятником могут любоваться лишь припаркованные машины и жители близлежащих домов.

Наш современный мир, в котором мы живем — многонационален. В нашей стране, в нашем городе, во многих семьях и школах рука об руку живут, работают и учатся люди разных национальностей. Каждая национальность приносит в город свой колорит и особенности. Мой любимый город не был бы столь прекрасным, если бы в его жизни не принимали участие в разные времена умные и талантливые представители в том числе и русской нации».

Алиса Нюкша, ученица 7–го “а” класса Пушкинского лицея.

Элина ЧУЯНОВА.