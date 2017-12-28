«Зеленая сетка» как нарушение

На последнем в уходящем году заседании комиссии по деградирующим среду зданиям Рижской думы рассматривался вопрос о так называемых зеленых сетках, которые «украшают» фасады многих зданий, в том числе в центре столицы.

С 1 января наступающего года дума вправе облагать такую недвижимость повышенным – 3 процента от кадастровой стоимости – налогом. Еще в 2015 году Рижская дума приняла правила, запрещающие маскировать дефекты здания защитной сеткой. Она может быть установлена лишь на короткое время – скажем, на период ремонта. Домовладельцам был дан переходный период в два года, чтобы привести в порядок свою собственность. И вот, он заканчивается… Что сделано?

Сотрудники комиссии, как и обещали, пересчитали «замаскированные» здания. Только в историческом центре Риги их насчитали более ста, в том числе на самой знаменитой улице Альберта. Хотя тут есть и изменения к лучшему – посольство России отремонтировало свою недвижимость.

Интересно, что нарушителем правил является …государство. Так, зеленая сетка тянется вдоль карниза министерства образования, пряча трещины и сколы на фасаде. На фасаде бывшего института на ул. Дзирнаву зеленую сетку заменили на серую, под цвет облицовки. Получилось аккуратно, но сути не меняет. Вопрос сложный: штрафовать государственные учреждения — значит перекладывать деньги из одного кармана в другой. Но, с другой стороны, правила для всех написаны. Решили: отложить рассмотрение вопроса и выяснить, есть ли у ведомств деньги на ремонт своих домов.

Ведь цель комиссии, как подчеркнул председатель комитета имущества Рижской думы Олег Буров, не собирать деньги с домовладельцев, а подвигать их к ремонту своего имущества – чтобы не портило, а лучше украшало вид города. Примеры есть, и прекрасные: долгие годы под зеленой сеткой разваливались деревянные дома на ул. Кр. Валдемара 41. А после ремонта стали жемчужиной улицы. Хотя деньги тоже не лишние – из штрафов выделяются средства на поддержку домовладельцев, которые берутся за реновацию фасадов.

Вердикт последней в 2017 году комиссии был весьма гуманным: решение многих вопросов отложено. Однако хозяевам расслабляться не стоит. Тема «зеленых сеток» в новом году станет постоянной, и поблажек ожидать не приходится.

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