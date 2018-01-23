Зеленая сетка на жемчужинах югендстиля

Не нужно думать, что нуждающиеся в ремонте дома находятся только на рижских окраинах. На самой знаменитой улице столицы – Альберта – красуются зеленые сетки, которые прикрывают трещины и сколы на фасадах.

А ведь именно их чаще всего фотографируют туристы, которых в год столетия Латвии и юбилейного Праздника песни и танца будет еще больше, чем обычно. Об этом шла речь на очередном заседании комиссии Рижской думы по деградирующим среду зданиям.

Так, здание Стокгольмской экономической школы на ул. Стрелниеку 4а, одно из самых красивых в Риге, которое с 1999 года было визитной карточкой Риги югендстиля, тоже начало ветшать. Уже несколько лет назад с него помаленьку осыпается штукатурка. Руководство школы заказало исследование состояния фасада, и сейчас ожидает его результатов.

А тем временем в сетке под крышей накапливаются опасные обломки. Представитель школы рассказала членам комиссии о намерении претендовать на думское софинансирование. Если, конечно, уложится в срок… Учитывая принятые меры, комиссия решила отложить рассмотрение вопроса до апреля, когда с сеткой точно придется расстаться.

Более суровым был вердикт комиссии в отношении здания на ул. Альберта 13, в котором находится Высшая юридическая школа. Потому что куски штукатурки с него падают даже не на газон, как в случае с Экономической школой, а на тротуар.

По иронии судьбы, в этом доме находится офис компании «Провидус», которая занимается исследованием трагедии «Максимы». Вот уж точно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится…

Как выяснилось на заседании, владельцы здания одобрили выделение от 300 до 400 тысяч евро на ремонт, но приступать к делу не торопятся. Тоже рассчитывают на софинансирование от города, да и дефицит строителей пугает.

Сейчас, впрочем, поторопиться придется. Решением комиссии хозяева дома наказаны двойным налогом. Который комиссия готова отменить как только владельцы возьмутся за ремонт. Домовладельцев также обязали немедленно убрать элементы фасада, которые могут представлять опасность для окружающих.

— Наказание не самоцель, а только один из методов для приведения города в порядок, — говорит председатель комитета имущества Рижской думы Олег Буров.

А комиссия уже готовится к следующему заседанию, на котором приедтся держать ответ другим нерадивым домовладельцам.