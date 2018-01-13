Земан победил в первом туре президентских выборов в Чехии(2)

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Виталий Вавилкин
18:30 13.01.2018
В мире / Политика

Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 39,1% голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов, сообщает чешское ТВ.

Первый тур выборов президента проходит в Чехии 12 и 13 января.

 

«Во второй тур президентских выборов, помимо Земана, вышел занявший второе место с 26,3% голосов экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош», — говорится в сообщении. Второй тур состоится 26-27 января.

 

В первом туре за Земана, по предварительным данным, проголосовали около 1,87 миллиона человек, Драгошу отдали голоса около 1,25 миллиона человек. Действующий президент победил во всех 13 краях.

 

Остальные семь претендентов на Пражский град получили от половины процента до 10 процентов голосов, говорится в сообщении. Явка составила 61,6%. Окончательные официальные результаты первого тура Чешское статуправление предполагает сообщить до полуночи.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 19:11 13:01:2018

atbalstu 100% malacis.

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Latviešu patriots 19:31 13:01:2018

Būs labs nacionāls prezidents.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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