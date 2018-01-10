Если у вас есть отношения с известной фирмой Pilsētas zemes dienests или другими фирмами так называемых земельных баронов (готовы поспорить, что неприятные — в виде долговых и судебных претензий), возможно, в ближайшее время вы получите новое послание. Во всяком случае, многие дома в Риге его уже получили, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

На этот раз это предложение выкупить землю. Сейм сейчас обсуждает как раз закон о выкупе, но он продвигается медленно. «Бароны» решили взять дело в свои руки. Жители, получившие письма, с недоверием к ним относятся — подвох может быть во всем.

Группа активистов общества «Народ против «земельных баронов» призывает не торопиться и опять–таки ни на что не соглашаться не подумав. Одно из опасений — что именно выкупят жильцы? Некоторые дома уже заложены. Не приобретут ли новые хозяева вместо спокойствия новые обязательства?

«Выгодное предложение уже сейчас!»

Ивета в Facebook делится таким письмом, которое она получила в декабре 2017 года. Pilsētas zemes dienests указывает, что часть землевладельцев свои участки в их доме уже выкупили.

«Принятие закона о прекращении отношений принудительной аренды, предусматривающий выкуп земли за 118% от кадастровой стоимости, задерживается. Поэтому предлагаем оценить возможность прекратить отношения принудительной аренды уже сейчас, выкупив идеальные доли, необходимые для вашей квартиры, за кадастровую стоимость. То есть на 18% дешевле, чем предусмотрено в законопроекте.

Мало того, для всех землевладельцев, которые согласятся заключить договор уже сейчас — до 29 декабря 2017 года и оплатить до 31 января 2018 года, предлагаем акцию: скидка 20%.

Приводятся и расценки по количеству мнимых долей. Ну, на акцию многие уже опоздали, а вот основное предложение действительно до 30 марта.

Судя по отзывам, в некоторых письмах есть приписки, что «при согласии на сделку будут списаны либо частично списаны старые долги по аренде».

«Пытаются заработать деньги по–быстрому?» — иронизируют в сети.

«Наверное, на них банки давят».

Член правления общества «Народ против «земельных баронов» Регина Лочмеле–Лунева комментирует внезапную щедрость так:

«Мое личное мнение — у некоторых новоиспеченных «земельных баронов» возникли определенные ФИНАНСОВЫЕ ДЫРЫ! Возможно, из–за того, что наше товарищество «Народ против «земельных баронов» в течение последнего года не только привлекло внимание к правовому беспределу, царящему в сфере т. н. «принудительной аренды», но и начало выигрывать суды! Плюс благодаря организованным массовым жалобам Центр по защите прав потребителей оштрафовал одно из детищ Шлитке на 50 000 евро. Ну что ж, будем продолжать в том же духе!»

Подводные камни

Сама Ивета, разместившая письмо, рассуждает, что торопиться не нужно. А в этом предложении необходимость все сделать побыстрее прямо–таки бросается в глаза.

«Многие «ради спокойствия» сразу заплатили «долги» за аренду, теперь жалеют», — напоминает Илона.

Тем более что будущий закон (в нынешнем его проекте, по крайней мере) предусматривает уплату денег не напрямую землевладельцам, а через счет судебного исполнителя. Здесь же придется рассчитываться с владельцем напрямую. А где гарантии, что человек отдаст деньги и действительно получит землю?

«Похоже на очередную схему», — высказывают сомнения пользователи в сети.

Но даже если с покупкой все будет в порядке, еще один член правления «Народ против «земельных баронов» Владимир Ткаченко указывает и такой аргумент: «Если участок заложен в банке, а вы становитесь сособственниками (покупаете идеальную долю), как быть с выплатой кредита?»

В общем, торопиться не стоит.

Законопроект ещё в пути

Хотелось бы ясности в этом вопросе еще и «сверху». Однако законопроект, призванный прекратить ситуацию, когда почти сто тысяч квартировладельцев должны поневоле платить за аренду земли, на которой стоят их дома, уже несколько лет как дорабатывается. Сроки его вступления в силу постоянно переносятся. По последним прогнозам, есть надежда, что закон может быть утвержден до конца полномочий 12–го сейма, сообщает LTV.

При первом чтении депутаты постановили, что цена продажи должна быть не выше 118% кадастровой стоимости участка. 18% «положили сверху», чтобы избежать судебной тяжбы с Pilsētas zemes dienests — общество землевладельцев уже успешно и неоднократно судилось с государством. Однако созданная в прошлом году рабочая группа разработала законопроект, который предусматривает выкуп земли по «голой» кадастровой стоимости. Глава группы Виктор Валайнис («Единство») заявил: глупо было бы принимать закон, который потом будет отменен судом Сатверсме. Он считает, что пункт о кадастровой стоимости можно будет провести через парламент.

Предусмотрено, что при поддержке решения о выкупе земли квартировладельцами в доме большинством голосов государство обеспечит им беспроцентный кредит, который позволит каждому приобрести идеальную долю земли, а график выплаты по кредиту будет таким, что ежемесячные выплаты будут наполовину ниже, чем до того арендная плата.

Прокурист Pilsētas zemes dienests Нормунд Шлитке не смог сообщить LTV, актуально ли еще предложение о 118% кадастровой стоимости. Он пояснил, что его клиенты давно планировали продать землю, а так как закон задерживается, решили действовать сами, сказал он.

Как отметил Нормунд Шлитке, его клиенты еще в 2015 году намеревались продать всю землю к концу 2017–го, а в течение декабря владельцы квартир выкупили идеальных долей в общей сложности на 100 000 евро.

«Земля наша — откуда ещё 50 евро?»

Кстати, оказывается, даже если вы выкупили землю, проблемы не исчезают. В глубоком недоумении к обществу обратился Янис: «У меня приватизированная земля под домом, в Земельной книге есть подтверждение, все оплачено, оформлено. Так почему мне раз в квартал нужно платить какую–то арендную плату — около 50%?»

У Яниса спросили, кто выписывает счета. Он ответил, что домоуправление, которое якобы должно передать деньги владельцу земли.

«Но, блин, я владелец земли! Ну, в совместной собственности», — возмущается жалобщик.

Ему пояснили, что несмотря на то, что часть земли под домом приватизирована, какой–то участок может принадлежать другому владельцу. Нужно смотреть границы участков. После этого сам же Янис и выяснил, что такой землевладелец имеется и ему принадлежит стоянка между домами и довольно большой парк поблизости.

Ему посоветовали заняться уменьшением земельного участка. Для этого нужно подать документы в Комиссию по приватизации жилых домов. Несмотря на то, что есть разные мнения насчет того, что такое «функционально необходимый земельный участок», суд Сатверсме постановил, что это земля под домом и два метра вокруг. Впрочем, комиссия не всегда прислушивается к этому решению. Так что побороться придется.

«Бароны» подали иск в КС

Напомним, 1 июня 2017 года депутаты сейма приняли поправки к Закону о приватизации жилых домов. Согласно этим поправкам в течение ближайших трех лет максимальная ставка земельного налога будет снижаться по одному проценту в год, пока не составит 3% от кадастровой стоимости.

До сих пор в ситуациях, когда владелец земли и собственник жилья не могли договориться об аренде, ставка земельного налога составляла максимальные 6% от кадастровой стоимости. Что, как известно, превратило землевладения под многоэтажками в золотую жилу. Однако начиная с 1 января нынешнего года установлен новый порядок для оценки арендной платы: 5%, с 2019 года — до 4%, и с 2020–го — до 3%.

В ответ «бароны» подали иск в Конституционный суд, чтобы оспорить ограничение своих доходов. Дело уже в стадии подготовки — до 19 декабря сейм должен был подать свои пояснения. Однако дата рассмотрения дела пока не назначена.

Николай КУДРЯВЦЕВ.