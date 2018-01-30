Землян ждет суперлуние — 31 января оно будет кроваво-голубым

Жители Земли 31 января смогут стать очевидцами редкого явления — совпадения сразу трех астрономических событий, связанных с Луной, в один день. Речь идет о таких явлениях, как суперлуние, полное лунное затмение и так называемая голубая Луна, передает AP.

Из-за того, что во время полного затмения Луна на время приобретет красноватый оттенок, это явление часто называют «суперголубой кровавой Луной» (super blue blood moon).

Наблюдать его смогут жители ряда континентов. В Северной Америке явление лучше всего будет видно в западной части, а также на Аляске и Гавайях. Для жителей этих территорий «лунное шоу» начнется рано утром в среду, 31 января.

На Ближнем Востоке, в Азии, на востоке России, в Австралии и Новой Зеландии «суперголубую кровавую Луну» можно будет увидеть вечером 31 января, сообщает NASA.

По данным AP, явление продлится около одного часа. Тем, кто пропустит лунное затмение 31 января, придется ждать очередной возможности еще почти год — до 21 января 2019 года. При этом «синеть» Луна уже не будет. В прошлый раз «суперголубую кровавую Луну» можно было наблюдать в 1982 году, а в следующий раз это явление случится лишь в 2037-м.

Отметим, что суперлуние, которое произойдет 31 января, станет уже вторым за месяц. Первое состоялось 2 января. Во время подобных событий многие жители Земли устремляют взоры к небу. Некоторые делают захватывающие фотографии. Невероятные снимки на какое-то время буквально наводняют собой соцсети.

Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея — позиции, в которой она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В период суперлуния небесное тело может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.