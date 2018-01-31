Вопросы по переходу игроков петербургского «Зенита» Артемы Дзюбы и Ивана Новосельцева должны быть решены до 31 января, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Вероятнее всего, соглашения о переходе игроков в тульский «Арсенал» будут подписаны уже в среду. Появившаяся информация о том, что футболисты уже перешли в новый клуб, неверна», — отметил собеседник агентства. Он напомнил, что с 1 февраля тульский «Арсенал» начинает второй сбор в Турции.

«Оба футболиста могут присоединиться к тульской команде на этих сборах», — подчеркнул собеседник. «Интерфакс» не располагает официальным комментарием руководства ФК «Арсенал».

Артем Дзюба является воспитанником московского «Спартака». После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году, так и не договорившись со «Спартаком» о новом контракте, перебрался в «Зенит». После того, как перед сезоном-2017/18 петербургскую команду возглавил итальянец Роберто Манчини, российский форвард потерял место в основном составе и стал редко выходить на поле в официальных матчах. Кроме того, его перестали приглашать в сборную России. В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в премьер-лиге 15 матчей и забил один гол.

Иван Новосельцев начинал карьеру в подмосковной «Истре», продолжил в столичном «Торпедо», затем играл в «Ростове» (Ростов-на-Дону), откуда в 2016 году перешел в «Зенит». В нынешнем сезоне сыграл один официальный матч в Кубке России.

Тульский ФК «Арсенал» — участник российской премьер-лиги, после 20 туров занимает восьмое место с 25 очками.