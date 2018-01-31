LETA

После того как Татьяна Жданок сложит мандат депутата Европарламента, Мирослав Митрофанов сможет занять ее место с 5 марта. Об этом сообщила сама Жданок.

Политик планирует сложить мандат депутата Европарламента, чтобы участвовать в предвыборной кампании Русского союза Латвии (РСЛ). Жданок также намерена возглавить предвыборную кампанию. Сообщается, что ее участие в выборах будет зависить от постановления Конституционного суда (КС).

Закон о выборах Сейма запрещает участвовать в выборах лицам, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии, Интерфронте, Объединенном совете рабочих коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного спасения или его региональных комитетах. Жданок оспорила определенные ограничения избирательных прав для членов данных организаций. После 13 января 1991 года политик являлась членом компартии и, по закону о выборах, участие в парламентских выборах ей запрещено.

Предполагается, что место Жданок в Европарламенте займет политик Мирослав Митрофанов. Сейчас РСЛ в Сейме не представлен.

Напомним, 13 января Татьяна Жданок сдала мандат евродепутата, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.