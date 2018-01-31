Политик планирует сложить мандат депутата Европарламента, чтобы участвовать в предвыборной кампании Русского союза Латвии (РСЛ). Жданок также намерена возглавить предвыборную кампанию. Сообщается, что ее участие в выборах будет зависить от постановления Конституционного суда (КС).
Закон о выборах Сейма запрещает участвовать в выборах лицам, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии, Интерфронте, Объединенном совете рабочих коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного спасения или его региональных комитетах. Жданок оспорила определенные ограничения избирательных прав для членов данных организаций. После 13 января 1991 года политик являлась членом компартии и, по закону о выборах, участие в парламентских выборах ей запрещено.
Предполагается, что место Жданок в Европарламенте займет политик Мирослав Митрофанов. Сейчас РСЛ в Сейме не представлен.
Напомним, 13 января Татьяна Жданок сдала мандат евродепутата, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.
Умри старая жопа!« ответить
Жопа это я,не надо обощать« ответить