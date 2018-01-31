Жданок оставит своё место в Европарламенте. Скоро(2)

Лента новостей
В Латвию спешит вице-генсек НАТО из США. Владеет русским языком Эксперт: институт брака должен рухнуть! Мы достигнем этой цели Вакансии в Англии: страна ищет людей со знанием латышского, обещая 22000 в год! Таланты Поднебесной Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире из-за Сталина (видео) Кино на троих Тимоти Шаламе записал рэп про уроки статистики (видео) Новые штрафы от налоговой Торговцы: государство грабит бизнес! Сколько можно? Как столько заработать?
Eще в разделе
В Латвию спешит вице-генсек НАТО из США. Владеет русским языком Эксперт: кто против Стамбульской конвенции? Путинисты Латвии! Мирослав Митрофанов: «Посеяв ветер, власти пожнут бурю» МИД Латвии вручил Украине ноту В январе рейтинг вырос только у одной партии
LETA
Герман Бергер
19:10 30.01.2018
Политика / Политики

После того как Татьяна Жданок сложит мандат депутата Европарламента, Мирослав Митрофанов сможет занять ее место с 5 марта. Об этом сообщила сама Жданок.

Политик планирует сложить мандат депутата Европарламента, чтобы участвовать в предвыборной кампании Русского союза Латвии (РСЛ). Жданок также намерена возглавить предвыборную кампанию. Сообщается, что ее участие в выборах будет зависить от постановления Конституционного суда (КС).

 

Закон о выборах Сейма запрещает участвовать в выборах лицам, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии, Интерфронте, Объединенном совете рабочих коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного спасения или его региональных комитетах. Жданок оспорила определенные ограничения избирательных прав для членов данных организаций. После 13 января 1991 года политик являлась членом компартии и, по закону о выборах, участие в парламентских выборах ей запрещено.

 

Предполагается, что место Жданок в Европарламенте займет политик Мирослав Митрофанов. Сейчас РСЛ в Сейме не представлен.

 

Напомним, 13 января Татьяна Жданок сдала мандат евродепутата, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Не Русский 23:35 30:01:2018

Умри старая жопа!

« ответить
Profile_default
Ринька 00:07 31:01:2018

Жопа это я,не надо обощать

« ответить

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV