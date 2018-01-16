Политик Татьяна Жданок свои шансы на предстоящих в этом году выборах в Сейм оценивает выше, чем вероятность еще раз быть избранной в Европарламент, приводит слова профессора факультета социальных наук Латвийского университета Оярса Скудры портал Jauns.lv.

Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сдала мандат депутата Европейского парламента, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

По мнению Скудры, в этом решении можно увидеть личный мотив — Жданок уже не молода и начинает думать о завершении карьеры.

«Поэтому я допускаю, что она свои шансы на выборах в Сейм оценивает выше, чем на выборах в Европарламент годом позже. С другой стороны, не исключено, что если она неудачно выступит на выборах в Сейм, то все же стартует и в Европарламент, несмотря ни на что», — сказал Скудра.

Политолог выразил уверенность, что Русский союз Латвии создаст фон для «Согласия» на выборах в Сейм — в надежде, что за них проголосует та часть русскоязычных избирателей, которая не готова поддержать перемены в «Согласии».

Однако Жданок выбирает четкую пророссийскую линию, подчеркнул Скудра. Это означает, что на самом деле РСЛ не отнимет часть электората у «Согласия».

«Только если среди них нет поклонников Алфреда Рубикса», — добавил он.