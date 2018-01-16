Жданок устала от бюрократии ЕС(7)

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Анатолий Тарасов
09:59 16.01.2018
Политика / Политики

Политик Татьяна Жданок свои шансы на предстоящих в этом году выборах в Сейм оценивает выше, чем вероятность еще раз быть избранной в Европарламент, приводит слова профессора факультета социальных наук Латвийского университета Оярса Скудры портал Jauns.lv.

Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сдала мандат депутата Европейского парламента, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

 

По мнению Скудры, в этом решении можно увидеть личный мотив — Жданок уже не молода и начинает думать о завершении карьеры.

 

«Поэтому я допускаю, что она свои шансы на выборах в Сейм оценивает выше, чем на выборах в Европарламент годом позже. С другой стороны, не исключено, что если она неудачно выступит на выборах в Сейм, то все же стартует и в Европарламент, несмотря ни на что», — сказал Скудра.

 

Политолог выразил уверенность, что Русский союз Латвии создаст фон для «Согласия» на выборах в Сейм — в надежде, что за них проголосует та часть русскоязычных избирателей, которая не готова поддержать перемены в «Согласии».

 

Однако Жданок выбирает четкую пророссийскую линию, подчеркнул Скудра. Это означает, что на самом деле РСЛ не отнимет часть электората у «Согласия».

 

«Только если среди них нет поклонников Алфреда Рубикса», — добавил он.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (7)
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Факир 10:04 16:01:2018

Там усталость хорошо оплачивается. И риски минимальные, если не брататься с беженцами...

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мнение 10:22 16:01:2018

Думаю , что очень многие русские избиратели отдадут предпочтение Русскому союзу Латвии. Люди просто устали от бездействия и коллаборационизма "Согласия". Русские все больше надеятся на РСЛ. "Согласие" скорее всего ждёт скандальный провал. Но поживем, увидим.

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хуторянен 10:57 16:01:2018

этой еврейской бабе яге давно пора на покой .

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СОВЕТНИК БОГА 10:58 16:01:2018

"За РУССКИЙ СОЮЗ Латвии...!!!"

1. -- Так не хочется на "неправильных"
языках разговаривать....
2. -- И ассимилироваться в Латышей тоже
не хочется...
3. -- Да и земля Латвии до 1198 г. была
Русская (Русские вместе с Латышами
жили)
4. -- Да и землю Латвии у Шведов ПЁТР 1
выкупил за золото.. так что опять
земля русская тоже..
(сильные Мира Сего это знают .. а
купленное - это "свято." Так что никто
из Них сильно и вякать не будет... если
что...)

И что себе это Латыши воображают...!?
Непонятно Мне ...
А то Главные Они тут..
Ну.. ну..

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Читатель 11:53 16:01:2018

Хуторянену-тебе самому немощному давно пора "-билет в один конец"!диванный вояка немощный,пассажир. одно сдово!

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слово 10:19 16:01:2018

Как что-то нормальное,так это сразу обзывается пророссийским.Уже и Рубика сюда приплёл этот горе-профессор,только чтоб мстить русским за то ,что они не латыши!

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А что делать? 10:40 16:01:2018

Дурная кровь- больное племя.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (1)