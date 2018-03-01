Ждёт ли нас жизнь при свечах?

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газета Сегодня
18:00 01.03.2018
газета Сегодня / Энергетика

Поскольку сегодня без электричества жизнь уже немыслима — и это касается всех нас, — газета «СЕГОДНЯ» вместе с юристом Павлом Бригисом подошла к этому вопросу с юридической точки зрения.

Объективности ради следует заметить, что с юридической точки зрения в отношениях АО «Латвэнерго» с рядовыми потребителями все достаточно просто, считает Бригис.

 

Согласно части 1–й статьи 5–й Закона о торговле электроэнергией участники рынка электроэнергии свои двусторонние договоры заключают письменно либо используя дистанционные средства связи.

 

При этом часть 1–я статьи 10–й  Закона о защите прав потребителей регламентирует, что Дистанционный договор — это соглашение покупателя и продавца. Именно соглашение.

 

Согласно 35–му пункту Переходных положений Закона о торговле электроэнергией, если у потребителя нет договора с продавцом электроэнергии о ее поставке после 1 января 2015 года, то поставку электроэнергии такому потребителю обеспечивает тот же поставщик в соответствии с условиями оказания универсальной услуги. Именно универсальной услуги. При этом потребитель обязан рассчитаться за полученные услуги соответственно.

 

Таким образом, если рядовой потребитель не подписал договор с АО «Латвэнерго» или другим продавцом и не заключил соглашение о поставке электроэнергии с 1 января 2015 года, то поставщиком электроэнергии для него останется АО «Латвэнерго».

 

Присланный АО «Латвэнерго» текст договора с продуктом ELEKTRUM UNIVERSALAIS или другим продуктом с фиксированной ежемесячной платой — это предложение (оферта). И если потребитель не отказался от этого предложения или один раз заплатил АО «Латвэнерго»  фиксированную сумму, то юридически потребитель согласился с присланным договором и его условиями. То есть выразил согласие (акцепт).

 

Если же потребитель не подписал и не заключил договор с АО «Латвэнерго» и не акцептировал продукт  ELEKTRUM UNIVERSALAIS или другой продукт, то АО «Латвэнерго» не вправе, по закону, запретить такому потребителю вести расчет за полученные услуги самостоятельно.

 

Следует отметить, что «универсальная услуга» по закону и продукт  ELEKTRUM UNIVERSALAIS от АО «Латвэнерго» — это не одно и то же.

 

Предложение АО «Латвэнерго» вести расчеты за поставку электроэнергии по системы «REKins» (счет) — тоже оферта. И акцептировать ее или нет, также решает потребитель.

 

Satversme (конституция Латвийской Республики) гарантирует, что каждый имеет право знать свои права. А вот как ими пользоваться, решаем мы сами.

 

Подготовила Татьяна МАЖАН.

Vesti.lv / Фото
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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (11)

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