Ждёт ли нас жизнь при свечах?

Поскольку сегодня без электричества жизнь уже немыслима — и это касается всех нас, — газета «СЕГОДНЯ» вместе с юристом Павлом Бригисом подошла к этому вопросу с юридической точки зрения.

Объективности ради следует заметить, что с юридической точки зрения в отношениях АО «Латвэнерго» с рядовыми потребителями все достаточно просто, считает Бригис.

Согласно части 1–й статьи 5–й Закона о торговле электроэнергией участники рынка электроэнергии свои двусторонние договоры заключают письменно либо используя дистанционные средства связи.

При этом часть 1–я статьи 10–й Закона о защите прав потребителей регламентирует, что Дистанционный договор — это соглашение покупателя и продавца. Именно соглашение.

Согласно 35–му пункту Переходных положений Закона о торговле электроэнергией, если у потребителя нет договора с продавцом электроэнергии о ее поставке после 1 января 2015 года, то поставку электроэнергии такому потребителю обеспечивает тот же поставщик в соответствии с условиями оказания универсальной услуги. Именно универсальной услуги. При этом потребитель обязан рассчитаться за полученные услуги соответственно.

Таким образом, если рядовой потребитель не подписал договор с АО «Латвэнерго» или другим продавцом и не заключил соглашение о поставке электроэнергии с 1 января 2015 года, то поставщиком электроэнергии для него останется АО «Латвэнерго».

Присланный АО «Латвэнерго» текст договора с продуктом ELEKTRUM UNIVERSALAIS или другим продуктом с фиксированной ежемесячной платой — это предложение (оферта). И если потребитель не отказался от этого предложения или один раз заплатил АО «Латвэнерго» фиксированную сумму, то юридически потребитель согласился с присланным договором и его условиями. То есть выразил согласие (акцепт).

Если же потребитель не подписал и не заключил договор с АО «Латвэнерго» и не акцептировал продукт ELEKTRUM UNIVERSALAIS или другой продукт, то АО «Латвэнерго» не вправе, по закону, запретить такому потребителю вести расчет за полученные услуги самостоятельно.

Следует отметить, что «универсальная услуга» по закону и продукт ELEKTRUM UNIVERSALAIS от АО «Латвэнерго» — это не одно и то же.

Предложение АО «Латвэнерго» вести расчеты за поставку электроэнергии по системы «REKins» (счет) — тоже оферта. И акцептировать ее или нет, также решает потребитель.

Satversme (конституция Латвийской Республики) гарантирует, что каждый имеет право знать свои права. А вот как ими пользоваться, решаем мы сами.

Подготовила Татьяна МАЖАН.