Жена дагестанского муфтия хочет стать президентом России(3)

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Герман Бергер
18:21 25.12.2017
В мире / Россия

Главный редактор журнала «Ислам» и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова планирует выставить свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Как сообщает «Интерфакс», документы, необходимые для регистрации ее как кандидата, будут поданы в Центризбирком до 5 января.

Гамзатовой 46 лет, она возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева по связям с органами власти, говорится в сообщении, поступившем в агентство.

 

У Гамзатовой филологическое и юридическое образование, она член Союза журналистов России, писатель и соучредитель благотворительного фонда «Путь».

 

«Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа — муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова», — пишет «Интерфакс».

 

Ранее 25 декабря документы на регистрацию в выборах президента подала телеведущая Ксения Собчак. На данный момент она единственная женщина, заявившая об участии в предвыборной гонке.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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jego vsjoravno izberut 18:33 25:12:2017

eh mamulja, ja za tebja budu golosovat, cto Putinu hot na odin golos mense

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Пшёл вон,холоп! 19:01 25:12:2017

хохло-быдло, свали отсюда в свой Быдлостан!

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холопу 19:03 25:12:2017

хохло-быдло, свали отсюда в свой Быдлостан!.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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