Гамзатовой 46 лет, она возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева по связям с органами власти, говорится в сообщении, поступившем в агентство.
У Гамзатовой филологическое и юридическое образование, она член Союза журналистов России, писатель и соучредитель благотворительного фонда «Путь».
«Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа — муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова», — пишет «Интерфакс».
Ранее 25 декабря документы на регистрацию в выборах президента подала телеведущая Ксения Собчак. На данный момент она единственная женщина, заявившая об участии в предвыборной гонке.
eh mamulja, ja za tebja budu golosovat, cto Putinu hot na odin golos mense« ответить
хохло-быдло, свали отсюда в свой Быдлостан!« ответить
хохло-быдло, свали отсюда в свой Быдлостан!.« ответить