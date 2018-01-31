Женщин Эстонии ждут казармы(1)

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Анатолий Тарасов
09:21 31.01.2018
В мире / Евросоюз

Как показывают результаты недавнего опроса, в Эстонии в целом без энтузиазма относятся к службе женщин в армии — однако сами военные воспринимают такую перспективу заметно позитивнее. За последние годы доля женщин в эстонской армии выросла до 9%, приближаясь к среднему по странам НАТО показателю в 11%, сообщает ERR.

Свыше 70% военнослужащих Сил обороны полагают, что женщины на действительной службе способны справиться со всеми задачами. Такие данные приводятся в отчёте Международного центра оборонных исследований, который будет опубликован во вторник, 30 января, сообщили радионовости ERR.

 

В целом создаётся впечатление, что в Эстонии без энтузиазма относятся к службе женщин в армии. Но те, кого это непосредственно касается — то есть, сами военнослужащие, воспринимают такую перспективу заметно позитивнее, отмечается в исследовании. Опрос проводился среди 800 военнослужащих Сил обороны, из которых 61% ответили, что женщины справятся в армии со всеми задачами, если им обеспечат равные с мужчинами возможности и требования.

 

В настоящее время действительную службу в Силах обороны проходят 300 женщин, в том числе 15 солдат-срочников. Таким образом, женщин на действительной службе в эстонской армии около 9%, что близко к среднему по странам НАТО показателю (11%). В прошлом году правительство увеличило лимит на число женщин на срочной службе. Если в 2015 году для них было предусмотрено 24 места, то в текущем году — 108.

RT / Фото
Комментарии (1)
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Рэмбы блин 10:23 31:01:2018

Давай,давай-Псковской дивизии ВДВ будет чем развлечься.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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