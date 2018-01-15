В зависимости от того, в какое время года они рождаются, бабочки монархи могут жить от двух недель до пяти месяцев, но время жизни этой несчастной должно было стать еще короче, если бы не вмешалась Роми Макклоски.

У последней всегда было особое отношение к бабочкам. «Они важны для меня по очень личным причинам. Моя мать перед смертью (почти 20 лет назад) сказала мне: «Роми, всякий раз, когда ты видишь бабочку, знай, что это я рядом с тобой и что я люблю тебя», — приводит слова женщины Bored Panda.

Однажды она заметила, что бабочки поселились у нее на дворе. Макклоски профессиональный дизайнер одежды и мастер ручной вышивки. Поэтому, когда одна из ее любимиц появилась на свет практически без одного крыла, женщина знала, что и как нужно сделать.

Она превратила свой дом в операционную и использовала предметы домашнего обихода для выполнения трансплантации крыла. Среди ее принадлежностей были полотенце, проволока, зубочистка, ватный тампон, ножницы, пинцет, тальк и крыло от другой бабочки, которая умерла несколько дней назад.

Как отмечает Макклоски, операция прошла для насекомого безболезненно — у бабочек нет рецепторов боли на крыльях. Это все равно, как нам постричь ногти или волосы.

«Хирург» отмечает, что бабочка лишилась крыла в результате травмы, полученной во время окукливания. Если бы дефект имел генетическую природу, бабочку пришлось бы усыпить.

Операция прошла блестяще. Макклоски опубликовала фотографии, на которых ее питомица с пришитым крылом летает на свободе и собирает нектар.