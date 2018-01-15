У последней всегда было особое отношение к бабочкам. «Они важны для меня по очень личным причинам. Моя мать перед смертью (почти 20 лет назад) сказала мне: «Роми, всякий раз, когда ты видишь бабочку, знай, что это я рядом с тобой и что я люблю тебя», — приводит слова женщины Bored Panda.
Однажды она заметила, что бабочки поселились у нее на дворе. Макклоски профессиональный дизайнер одежды и мастер ручной вышивки. Поэтому, когда одна из ее любимиц появилась на свет практически без одного крыла, женщина знала, что и как нужно сделать.
Она превратила свой дом в операционную и использовала предметы домашнего обихода для выполнения трансплантации крыла. Среди ее принадлежностей были полотенце, проволока, зубочистка, ватный тампон, ножницы, пинцет, тальк и крыло от другой бабочки, которая умерла несколько дней назад.
Как отмечает Макклоски, операция прошла для насекомого безболезненно — у бабочек нет рецепторов боли на крыльях. Это все равно, как нам постричь ногти или волосы.
«Хирург» отмечает, что бабочка лишилась крыла в результате травмы, полученной во время окукливания. Если бы дефект имел генетическую природу, бабочку пришлось бы усыпить.
Операция прошла блестяще. Макклоски опубликовала фотографии, на которых ее питомица с пришитым крылом летает на свободе и собирает нектар.
Она Человек! С большой буквы.« ответить