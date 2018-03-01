Женщина сбросила лишний вес из-за комментария стюардессы(1)

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Люблю!
19:40 01.03.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Иногда бывает полезно услышать правду, какой бы горькой она ни была. Вот история Кайлы, которой однажды сказали то, чего она не ожидала.

Недавно мама троих детей Кайла Мартин рассказала о том, как путешествие на самолете полностью изменило ее жизнь… и фигуру. Девушка направлялась в солнечный австралийский штат Квинсленд. Одетая в бесформенное пальто, она поднялась на борт самолета, нашла свое место и попыталась пристегнуть ремень, но у нее ничего не вышло – он был слишком коротким.

 

Кайла привлекла внимание стюардессы, которая «посчитала уместным объявить на весь салон, что из-за ее веса ей следует увеличить длину ремня». Она имела в виду функцию, которую используют мамы, путешествующие с маленькими детьми на руках. Кайла так и сделала, но ей все равно не удалось пристегнуться.

 

 

Тогда стюардесса произнесла слова, которые навсегда врезались в память Кайлы: «Чтобы полет прошел комфортно для вас и других пассажиров, вам следует приобретать сразу два билета на находящиеся рядом места».

 

По словам Кайлы, в тот момент она испытала сильное смущение и стыд, которые она не забудет никогда.

 

«Я позволила ей унизить меня. В тот момент мне казалось, что я не заслуживаю того уважения, которое она показывает по отношению к другим пассажирам. Я считала, что я хуже, чем все те худые люди, которые меня окружали».

 

Хотя комментарий стюардессы больно ранил чувства Кайлы, она также смогла достучаться до чего-то глубоко внутри нее. Девушка твердо решила изменить себя и снова полюбить свое тело.

 

Сейчас Кайлу не узнать. Она похудела на 35 килограммов и выглядит совершенно иначе. На ее странице в Instagram то и дело появляются фотографии с ее спортивных тренировок. Теперь она по-настоящему счастлива. По словам Кайлы, она стала нравиться себе и чувствует себя гораздо лучше.

 

«Помните: независимо от размеров вашего тела, цвета кожи или национальности вы достойны такого же уважения, как и все остальные, — пишет Кайла. – Научитесь любить себя и отстаивать свою позицию и делайте то, что хочется ВАМ. Остальное приложится. Я – живое тому подтверждение».

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (1)
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buba 20:51 01:03:2018

ещё ноги надо выпрямить,а то косолапые очень,и будет норм.

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Люблю!
28.02.2018

Дорогие вы наши... (1)

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